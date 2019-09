Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"40,2 százalékra nőtt a főrészvényes Jászai tulajdona.","shortLead":"40,2 százalékra nőtt a főrészvényes Jászai tulajdona.","id":"20190903_jaszai_gellert_4ig_nyrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96db8d1-782b-4854-a7e2-808a1b94c293","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_jaszai_gellert_4ig_nyrt","timestamp":"2019. szeptember. 03. 05:20","title":"Jászai Gellért növelte tulajdonát a 4iG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévéből kimaradt egyik jelenetet tette fel a YouTube-ra.","shortLead":"A tévéből kimaradt egyik jelenetet tette fel a YouTube-ra.","id":"20190902_Bodocs_Tibor_egyutt_erez_a_diakokkal_kuldott_is_nekik_egy_videot_az_elso_tanitasi_napra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3d2e4e-38c3-432d-815e-7481b463df81","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Bodocs_Tibor_egyutt_erez_a_diakokkal_kuldott_is_nekik_egy_videot_az_elso_tanitasi_napra","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:30","title":"Bödőcs Tibor együttérez a diákokkal, küldött is nekik egy videót az első tanítási napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a24d5f-9e1f-4f23-af71-1718d69eae33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi betonoszlopokat kötött az állatok lábára, majd belökte őket a Sióba.","shortLead":"A férfi betonoszlopokat kötött az állatok lábára, majd belökte őket a Sióba.","id":"20190902_Az_ugyeszseg_elott_a_ket_kutyat_megolo_kolesdi_ferfi_ugye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a24d5f-9e1f-4f23-af71-1718d69eae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a642ac15-eabd-4d5b-81ad-60e9ed5fbf0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Az_ugyeszseg_elott_a_ket_kutyat_megolo_kolesdi_ferfi_ugye","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:03","title":"Az ügyészség előtt a két kutyát megölő kölesdi férfi ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c020ba99-8a55-4c59-93bb-9134beb35e92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint képernyőmegosztással igyekszik okosabbá tenni üzenetküldőjét a Facebook.","shortLead":"A jelek szerint képernyőmegosztással igyekszik okosabbá tenni üzenetküldőjét a Facebook.","id":"20190902_kepernyo_megosztasa_facebook_messenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c020ba99-8a55-4c59-93bb-9134beb35e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d932a0ea-cfa2-4a8e-bd0c-b75ecebd8264","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_kepernyo_megosztasa_facebook_messenger","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:03","title":"Hasznos új funkció jön a Facebook Messengerbe: megoszthatja a képernyőjét másokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már hét halottja van a szombati lövöldözésnek – jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján a nyugat-texasi Odessa rendőrsége.\r

","shortLead":"Már hét halottja van a szombati lövöldözésnek – jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján a nyugat-texasi Odessa...","id":"20190901_texas_odessa_midland_lovoldozes_amokfutas_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d928158-8078-430a-858b-af6eb9c2bb35","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_texas_odessa_midland_lovoldozes_amokfutas_halalos_aldozat","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:40","title":"Emelkedett a texasi ámokfutás halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578914bf-6bb1-4cb4-9952-74246dd067e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valamint a Királyfi, a Királylány, a Kiskirályfi, az Öregkirály, a Dadus, a Kancellár és a Sárkányfűárus.","shortLead":"Valamint a Királyfi, a Királylány, a Kiskirályfi, az Öregkirály, a Dadus, a Kancellár és a Sárkányfűárus.","id":"20190902_Belyeget_kapott_Susu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=578914bf-6bb1-4cb4-9952-74246dd067e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173206d2-0f46-4412-8c54-c7fc3e13cecc","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Belyeget_kapott_Susu","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:04","title":"Bélyeget kapott Süsü, a sárkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Útnak indult Londonból a Viking Sun, a 930 utas a világ körüli úton intellektuális szórakozásra számíthat. ","shortLead":"Útnak indult Londonból a Viking Sun, a 930 utas a világ körüli úton intellektuális szórakozásra számíthat. ","id":"20190902_Nyolc_honap_egy_luxus_oceanjaron__rekordot_dontene_a_Viking_uj_jarata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f00e5-96b0-4d0c-951b-4545d18848ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Nyolc_honap_egy_luxus_oceanjaron__rekordot_dontene_a_Viking_uj_jarata","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:58","title":"Nyolc hónap egy luxus-óceánjárón – rekordot döntene a Viking új járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szociális hozzájárulási adó kedvezményeinek érvényesítésénél lehetnek gondok. ","shortLead":"A szociális hozzájárulási adó kedvezményeinek érvényesítésénél lehetnek gondok. ","id":"20190902_Tobb_tizezer_bevallast_minosithet_utolag_hibasnak_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c146b6-01ea-4363-bffc-a77b15d87125","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Tobb_tizezer_bevallast_minosithet_utolag_hibasnak_a_NAV","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:57","title":"Több tízezer bevallást minősíthet utólag hibásnak a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]