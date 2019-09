Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay szerint az viszont katasztrófa lenne, ha ő nyerné a választást, de fideszes többségű maradna a hódmezővásárhelyi közgyűlés. ","shortLead":"Márki-Zay szerint az viszont katasztrófa lenne, ha ő nyerné a választást, de fideszes többségű maradna...","id":"20190905_MarkiZay_lazar_hodmezovasarhely_168ora_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2421061-4cc7-4f0e-b26e-484eec4b1e58","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_MarkiZay_lazar_hodmezovasarhely_168ora_interju","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:21","title":"Márki-Zay: \"Ha most kéne fogadnom, magunkra tennék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Diákparlament súlyos órarendeket kapott diákoktól, akik közül sokan túlterheltségre panaszkodnak. Mások meg még meg sem kapták az órarendet.\r

