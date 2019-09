Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d57b7d-453c-4cc6-82d5-ace2f172c627","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dolomitokban már szeptember első hetében havazott. Mesés drónfelvétel készült az ebben az időszakban még szokatlan fehér tájról. ","shortLead":"A Dolomitokban már szeptember első hetében havazott. Mesés drónfelvétel készült az ebben az időszakban még szokatlan...","id":"20190911_Szeptemberi_hotakaro_boritja_az_olasz_Alpokat__dronvideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d57b7d-453c-4cc6-82d5-ace2f172c627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8cf1ae-7ad8-4a12-a06c-ff9d8b2451f9","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Szeptemberi_hotakaro_boritja_az_olasz_Alpokat__dronvideo","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:02","title":"Szeptember van, de már hótakaró borítja az olasz Alpokat – drónvideó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f19911-564b-4310-9386-e322295c9373","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn írt a Magyar Nemzet arról, titkos adatbázist építhetnek Pikó András támogatói, kedden a helyi választási iroda ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, a rendőrség már nyomoz. Pikó stábja visszautasította a vádakat.","shortLead":"Hétfőn írt a Magyar Nemzet arról, titkos adatbázist építhetnek Pikó András támogatói, kedden a helyi választási iroda...","id":"20190910_Feljelentest_tett_a_jozsefvarosi_valasztasi_iroda_a_Magyar_Nemzet_cikkere_hivatkozva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9f19911-564b-4310-9386-e322295c9373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094975e9-445a-4e1e-984d-ef2f71043dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Feljelentest_tett_a_jozsefvarosi_valasztasi_iroda_a_Magyar_Nemzet_cikkere_hivatkozva","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:27","title":"Nyomoz a rendőrség az állítólagos józsefvárosi ellenzéki adatgyűjtés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa kedden további 12 hónap felkészülési időt engedélyezett a szolgáltatók számára az úgynevezett erős ügyfélhitelesítés bevezetésére, tekintettel a fejlesztési folyamatok időigényére.","shortLead":"Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa kedden további 12 hónap felkészülési időt engedélyezett a szolgáltatók számára...","id":"20190910_eros_ugyfelhitelesites_magyar_nemzeti_bank_patai_mihaly_felkeszulesi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875c8a4c-047c-4f31-a08f-ea90af5ef1ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_eros_ugyfelhitelesites_magyar_nemzeti_bank_patai_mihaly_felkeszulesi_ido","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:49","title":"Később változik a bankkártyahasználat: kitolják a szigorítás határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kitűnő jogászként is ismert Brad Smith, a Microsoft elnöke arra kéri az amerikai kormányt, mutassák meg, milyen bizonyítékok alapján szankcionálják a Huaweit.","shortLead":"A kitűnő jogászként is ismert Brad Smith, a Microsoft elnöke arra kéri az amerikai kormányt, mutassák meg, milyen...","id":"20190910_huawei_amerikai_szankciok_brad_smith","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5276798e-d83c-42f7-8573-3931cb11f94a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_huawei_amerikai_szankciok_brad_smith","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:03","title":"Onnan kapott \"támogatást\" a Huawei, ahonnan talán nem is várták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétfői vihar úgy megrongálta a Szegedi Tudományegyetem jogi karának épületét, hogy más tantermeket kellett keresniük, hogy az órákat meg tudják tartani.","shortLead":"A hétfői vihar úgy megrongálta a Szegedi Tudományegyetem jogi karának épületét, hogy más tantermeket kellett keresniük...","id":"20190910_A_vihar_miatt_koltoznie_kell_az_egesz_jogi_karnak_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f47894-bd1f-418f-82a0-22486699ced9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_A_vihar_miatt_koltoznie_kell_az_egesz_jogi_karnak_Szegeden","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:40","title":"A vihar miatt költöznie kell az egész jogi karnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e5b7ed-2c58-4588-bde3-7b6fae23109b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte az Egyesült Államoknak példát kellene mutatnia a környezetvédelemben, de az ország egy más irányt választott. ","shortLead":"Szerinte az Egyesült Államoknak példát kellene mutatnia a környezetvédelemben, de az ország egy más irányt választott. ","id":"20190910_Mick_Jagger_Trump_klimavedelem_filmfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98e5b7ed-2c58-4588-bde3-7b6fae23109b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08411e4a-b4b5-4c88-b5d0-2c68027a22ee","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Mick_Jagger_Trump_klimavedelem_filmfesztival","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:15","title":"Mick Jaggernek volt egy-két keresetlen szava Trumphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd12f84f-ff92-4707-8d27-86b8d9f6f588","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új angolnafajra bukkantak a kutatók az Amazonas folyóban. A tudósok eddig úgy tudták, hogy a legmagasabb feszültség, amit egy elektromos angolna produkálni tud, az 650 volt, ez a hal azonban 860 voltos feszültséget is képes előállítani. ","shortLead":"Új angolnafajra bukkantak a kutatók az Amazonas folyóban. A tudósok eddig úgy tudták, hogy a legmagasabb feszültség...","id":"20190911_Brutalisan_eros_uj_elektromos_angolnafajt_fedeztek_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd12f84f-ff92-4707-8d27-86b8d9f6f588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9dc9d4-8b1e-4a30-8022-8d227a9abce8","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Brutalisan_eros_uj_elektromos_angolnafajt_fedeztek_fel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:50","title":"Brutálisan erős, új elektromosangolna-fajt fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145df5d1-c971-4d00-b7c4-5b4e35e974fe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan szabadulhatunk meg egy mérgező kapcsolatból? Segítségképpen íme öt gyakorlati lépés Philip Zimbardo és Rosemary Sword szociálpszichológusok Időperspektíva-módszer a gyakorlatban című könyvéből.","shortLead":"Hogyan szabadulhatunk meg egy mérgező kapcsolatból? Segítségképpen íme öt gyakorlati lépés Philip Zimbardo és Rosemary...","id":"20190910_Ezzel_az_ot_lepessel_veget_vethetunk_egy_mergezo_kapcsolatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=145df5d1-c971-4d00-b7c4-5b4e35e974fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9712d1-2d23-4502-8ef0-3fd74562094d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190910_Ezzel_az_ot_lepessel_veget_vethetunk_egy_mergezo_kapcsolatnak","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:15","title":"Ezzel az öt lépéssel véget vethetünk egy mérgező kapcsolatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]