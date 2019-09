Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc37b4ec-9cf2-42e3-bc44-e9bb0e9efecf","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A korábbi botrányoknak sem volt elegendő elrettentő erejük ahhoz, hogy a pesti Belváros fideszes önkormányzata ne megint ugyanannak az üzleti körnek adjon el értékes ingatlanokat.","shortLead":"A korábbi botrányoknak sem volt elegendő elrettentő erejük ahhoz, hogy a pesti Belváros fideszes önkormányzata ne...","id":"20190911_Jol_ismert_uzleti_kor_kapott_meg_ket_ertekes_ingatlant_a_pesti_Belvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc37b4ec-9cf2-42e3-bc44-e9bb0e9efecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fc1903-ab21-455e-80d4-fee92558161d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190911_Jol_ismert_uzleti_kor_kapott_meg_ket_ertekes_ingatlant_a_pesti_Belvarosban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:30","title":"Jól ismert üzleti kör kapott meg két értékes ingatlant a pesti Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed0f711-a94b-4a95-88e8-5d1b39961456","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építés alatt álló hétemeletes társasház tetőtere gyulladt ki, miközben a szigetelésén dolgoztak.","shortLead":"Az építés alatt álló hétemeletes társasház tetőtere gyulladt ki, miközben a szigetelésén dolgoztak.","id":"20190912_tuz_angyalfold_tarsashaz_epitkezes_kivitelezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed0f711-a94b-4a95-88e8-5d1b39961456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fb6ea3-cf97-4089-8edb-efd57e03b8ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_tuz_angyalfold_tarsashaz_epitkezes_kivitelezo","timestamp":"2019. szeptember. 12. 19:39","title":"Megszólalt a kigyulladt angyalföldi épület kivitelezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d550239a-d317-402e-933a-3345c84007e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony rögtönzött felmérése szerint a kontrolleren található X gombot szinte mindenki iksznek hívja, pedig a tervezéskor ők nem így gondolták.","shortLead":"A Sony rögtönzött felmérése szerint a kontrolleren található X gombot szinte mindenki iksznek hívja, pedig...","id":"20190912_sony_playstation_kontroller_dualshock_x_gomb_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d550239a-d317-402e-933a-3345c84007e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41ec3eb-8bbe-440b-96f2-1ad11ddcb0a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_sony_playstation_kontroller_dualshock_x_gomb_neve","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:03","title":"25 év után elárulta a Sony, mit jelent a PlayStation egyik gombja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harmadik nagyjátékfilmjére készül rendezőként Koltai Lajos, nem is akármilyen sztárokkal.","shortLead":"Harmadik nagyjátékfilmjére készül rendezőként Koltai Lajos, nem is akármilyen sztárokkal.","id":"20190913_Koltai_Lajos_a_Pokember_sztarjaval_forgathat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b6093a-bc62-4edf-9e8b-1fa8a031a155","keywords":null,"link":"/kultura/20190913_Koltai_Lajos_a_Pokember_sztarjaval_forgathat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:52","title":"Koltai Lajos a Pókember sztárjával forgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ő például nem hívatna be ilyesmiért nagykövetet.","shortLead":"Ő például nem hívatna be ilyesmiért nagykövetet.","id":"20190913_Szijjarto_hiszterikus_a_szlovakok_reagalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b981381d-7a85-4a1e-80e9-e8437510df3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Szijjarto_hiszterikus_a_szlovakok_reagalasa","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:19","title":"Szijjártó: Hisztérikus a szlovákok reakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány családpolitikája pedig \"igazi hungarikum\", amit külföldön is át akarnak venni. ","shortLead":"A kormány családpolitikája pedig \"igazi hungarikum\", amit külföldön is át akarnak venni. ","id":"20190913_Kasler_Szent_Istvan_ota_nem_voltak_olyan_fejlesztesek_a_kulturaban_es_oktatasban_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdd7323-a6f1-457f-86f4-b7249daf6ae5","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Kasler_Szent_Istvan_ota_nem_voltak_olyan_fejlesztesek_a_kulturaban_es_oktatasban_mint_most","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:31","title":"Kásler: Szent István óta nem voltak olyan fejlesztések a kultúrában és oktatásban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még kellemes 20+ fokos hőmérséklet mellett telnek napjaink, de a közelgő fagyos időszakra nem árt időben felkészülniük az autósoknak. ","shortLead":"Egyelőre még kellemes 20+ fokos hőmérséklet mellett telnek napjaink, de a közelgő fagyos időszakra nem árt időben...","id":"20190913_a_tel_kozeledtet_jelzi_az_elso_idei_teligumi_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d63c4b-396d-4e9e-b6af-a738465497fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_a_tel_kozeledtet_jelzi_az_elso_idei_teligumi_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:41","title":"A tél közeledtét jelzi az első idei téligumiteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]