Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még közös vállalkozást is akart indítani F. László és a kokain helyett lisztet vásárló áldozata.","shortLead":"Még közös vállalkozást is akart indítani F. László és a kokain helyett lisztet vásárló áldozata.","id":"20190913_tokaji_drogugylet_kokain_vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cc239e-1200-4941-ae52-ef0eabf1ea8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_tokaji_drogugylet_kokain_vallalkozo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:35","title":"Régi ismerőse verte át a tokaji „drogbárót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre nagyobb a káosz a főpolgármester szerint.","shortLead":"Egyre nagyobb a káosz a főpolgármester szerint.","id":"20190912_Tarlos_A_vitarol_valo_vitat_meltatlannak_es_alsagosnak_tartom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0ac0e1-160a-40e9-857f-88db6cc3af1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Tarlos_A_vitarol_valo_vitat_meltatlannak_es_alsagosnak_tartom","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:20","title":"Tarlós: A vitáról való vitát méltatlannak és álságosnak tartom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e672cea7-dfe3-4d73-a69f-98c6b9355fea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók timelapse-kamerával rögzítették, hogy a szerves anyag bomlása közben mozognak a halott testek. Egy halottkém azt mondja, meglepődött, amikor látta, mennyit.","shortLead":"Ausztrál kutatók timelapse-kamerával rögzítették, hogy a szerves anyag bomlása közben mozognak a halott testek...","id":"20190913_tafonomia_halottak_teste_timelapse_kamera_mozgas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e672cea7-dfe3-4d73-a69f-98c6b9355fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4c13ca-b29a-4032-84c6-d8e570ca351e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_tafonomia_halottak_teste_timelapse_kamera_mozgas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:03","title":"Meglepődtek a tudósok, amikor kifigyelték: mozognak a halottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Svédországban az emberek csaknem egynegyede, egészen pontosan 23 százaléka kevesebbet vagy egyáltalán nem repült tavaly annak érdekében, hogy csökkentse az üvegházhatást. ","shortLead":"Svédországban az emberek csaknem egynegyede, egészen pontosan 23 százaléka kevesebbet vagy egyáltalán nem repült tavaly...","id":"20190913_A_klimavaltozas_miatt_megy_ki_a_repules_a_divatbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef4cdc8-a9b3-454c-b778-dd7c68a59bb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_A_klimavaltozas_miatt_megy_ki_a_repules_a_divatbol","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:20","title":"A klímaváltozás miatt megy ki a repülés a divatból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bíróság előtt kell(ene) bocsánatot kérnie pénteken Bayer Zsoltnak Nagy Blankától, amiért többek közt „kretén, barom állat”-nak és „nyomorult, rohadt, kis proli”-nak nevezte az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált diáklányt. De még ha tőle meglepő módon mea culpázna is a lovagkereszttel kitüntetett kormányoldali publicista, Nagy Blanka döntheti el, elfogadja-e a bocsánatkérést. Ha a békítés sikertelen, folytatódik a becsületsértés miatti eljárás.","shortLead":"A bíróság előtt kell(ene) bocsánatot kérnie pénteken Bayer Zsoltnak Nagy Blankától, amiért többek közt „kretén, barom...","id":"20190912_Indul_a_per_a_kreten_prolinak_nevezett_Nagy_Blankat_bekitik_Bayer_Zsolttal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2538234d-4c2f-4eca-9d69-139cc26bf884","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Indul_a_per_a_kreten_prolinak_nevezett_Nagy_Blankat_bekitik_Bayer_Zsolttal","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:14","title":"Indul a per: a kretén prolinak nevezett Nagy Blankát békítik Bayer Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hiába ígérte meg a YouTube az év elején, hogy száműzi az ajánlórendszeréből a kamu videókat, ez még mindig nem történt meg.","shortLead":"Úgy tűnik, hiába ígérte meg a YouTube az év elején, hogy száműzi az ajánlórendszeréből a kamu videókat, ez még mindig...","id":"20190913_rakgyogyitas_youtube_kamu_video_atveros_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3570c283-8cb3-4d80-88df-e3d2c8b22602","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_rakgyogyitas_youtube_kamu_video_atveros_video","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:03","title":"10 nyelven vizsgálta meg a BBC a YouTube-ot, és sötét dolgokat talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínen vizsgálják az eset körülményeit, egy ideig nem jártak a vonatok. ","shortLead":"A helyszínen vizsgálják az eset körülményeit, egy ideig nem jártak a vonatok. ","id":"20190913_szemben_halado_vonat_pecel_mav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953b0422-4ba2-41a4-91f8-2f55fdaac966","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_szemben_halado_vonat_pecel_mav","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:44","title":"Egymástól 700 méterre állítottak meg két szemben haladó vonatot Pécelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Részletezte a statisztikai hivatal az ipari termelés nagy növekedésének okait.","shortLead":"Részletezte a statisztikai hivatal az ipari termelés nagy növekedésének okait.","id":"20190912_KSH_ipar_autogyar_szabadsag_jarmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd08022e-9942-446b-a4c3-7da984c26fac","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_KSH_ipar_autogyar_szabadsag_jarmu","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:54","title":"KSH: Azért nőtt óriásit a magyar ipar, mert máskor voltak az autógyári szabadságok, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]