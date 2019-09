Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban.","shortLead":"Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban.","id":"20190915_Hiaba_a_napsutes_elkezdodott_a_futesi_szezon_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e351d832-1497-4220-a582-8742fbe7d6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_a_napsutes_elkezdodott_a_futesi_szezon_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:35","title":"Hiába a napsütés, elkezdődött a fűtési szezon Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795c192c-d97e-4985-af84-8e49afc2adfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:52","title":"Elértük az Orbán Ráhel-hasonmást: \"Így sikerült a kép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy vereségen akadt ki, ekkor született meg a szexista nyilatkozat.","shortLead":"Egy vereségen akadt ki, ekkor született meg a szexista nyilatkozat.","id":"20190916_bognar_gyorgy_fociedzo_szexizmus_nok_kulcsar_katalin_jatekvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6810dba7-2f3e-4cbd-8a51-7fc6f1adefe5","keywords":null,"link":"/sport/20190916_bognar_gyorgy_fociedzo_szexizmus_nok_kulcsar_katalin_jatekvezeto","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:21","title":"Központi lebutításról beszélt, de mire gondolt az NB II.-es edző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Orbán Viktor örülhet, az Európai Bizottság harmóniára törekvő leendő elnöke teljesítette kérését, és a magyar biztosjelöltnek adja a bővítési feladatkört. Trócsányi László viszont még másfél hónapig kénytelen lesz eltűrni, hogy a nyugati sajtó rajta veri el a port. A happy end pedig kérdéses.","shortLead":"Orbán Viktor örülhet, az Európai Bizottság harmóniára törekvő leendő elnöke teljesítette kérését, és a magyar...","id":"20190915_Orban_rohogve_dolhet_hatra_mig_Trocsanyi_legrosszabb_napjai_ele_nez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e69ddd-d46f-4cb8-ae82-0dfa973b5942","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Orban_rohogve_dolhet_hatra_mig_Trocsanyi_legrosszabb_napjai_ele_nez","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:40","title":"Orbán röhögve dőlhet hátra, míg Trócsányi legrosszabb napjai elé néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae9c836-c285-4af2-930e-44060638915b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy alpesi turistaházban ezekben a percekben is zajlik a kísérlet, melyben a műszaki cikkek hiányának mentális egészségre gyakorolt hatását figyelik meg.","shortLead":"Egy alpesi turistaházban ezekben a percekben is zajlik a kísérlet, melyben a műszaki cikkek hiányának mentális...","id":"20190916_muszaki_cikkek_hianyanak_hatasa_az_egeszsegre_recharge_in_nature","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aae9c836-c285-4af2-930e-44060638915b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d4e1b9-0fb6-4aa0-93af-d9c1654b0b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_muszaki_cikkek_hianyanak_hatasa_az_egeszsegre_recharge_in_nature","timestamp":"2019. szeptember. 16. 00:03","title":"Egy kis alpesi házikóban 10 ember most éppen azon stresszel, hogy el van zárva a műszaki cikkektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","shortLead":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","id":"20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5c0235-2745-4604-89e0-d07b0b078790","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:36","title":"Vádat emeltek a kosdi apa ellen, akinek a gyereke tűz áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9f68b8-8554-4387-98e0-a2a960acde5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pártja nagygyűlésén Salvini bejelentette, népszavazást akar kezdeményezni a migrációs szigorításai fenntartására. ","shortLead":"Pártja nagygyűlésén Salvini bejelentette, népszavazást akar kezdeményezni a migrációs szigorításai fenntartására. ","id":"20190915_Forradalmi_ellenallasra_szolitotta_fel_hiveit_Matteo_Salvini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb9f68b8-8554-4387-98e0-a2a960acde5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5873ffb9-2a70-443b-8501-e76fd9ab4da3","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Forradalmi_ellenallasra_szolitotta_fel_hiveit_Matteo_Salvini","timestamp":"2019. szeptember. 15. 18:02","title":"Forradalmi ellenállásra szólította fel híveit Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Száz orvos és szakdolgozó összehangolt munkájára volt hozzá szükség.","shortLead":"Száz orvos és szakdolgozó összehangolt munkájára volt hozzá szükség.","id":"20190916_ezredik_sikeres_majatultetes_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279cd991-4fa3-4575-895c-8b4e471120d3","keywords":null,"link":"/elet/20190916_ezredik_sikeres_majatultetes_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:46","title":"Elvégezték az ezredik sikeres májátültetést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]