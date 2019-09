Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai nő döntött rekordot a hétvégén: Sarah Thomas az első ember, aki megállás nélkül négyszer átúszta a La Manche csatornát. ","shortLead":"Egy amerikai nő döntött rekordot a hétvégén: Sarah Thomas az első ember, aki megállás nélkül négyszer átúszta a La...","id":"20190917_Legyozte_a_mellrakot_majd_atuszta_a_La_Manche_csatornat_negyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a06431-d0c4-4ad0-a337-beacbe212a2e","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Legyozte_a_mellrakot_majd_atuszta_a_La_Manche_csatornat_negyszer","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:28","title":"Legyőzte a mellrákot, majd átúszta a La Manche csatornát – négyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d3ef26-f787-470d-bad7-23580224cef5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy a Rudapithecus az emberszabású majmokkal és a mai emberrel is rokonságban állt, a háta pedig már hasonlított a mai emberéhez. ","shortLead":"Kiderült, hogy a Rudapithecus az emberszabású majmokkal és a mai emberrel is rokonságban állt, a háta pedig már...","id":"20190918_Mar_a_rudabanyai_osmajom_is_tudhatott_felegyenesedve_jarni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80d3ef26-f787-470d-bad7-23580224cef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a307e1-4b21-45ed-b3cc-ba932c4399ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_Mar_a_rudabanyai_osmajom_is_tudhatott_felegyenesedve_jarni","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:38","title":"Már a rudabányai ősmajom is tudhatott felegyenesedve járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István szerint Karácsony Gergely valójában nem akar vitatkozni, szerinte komédia az egész. ","shortLead":"Tarlós István szerint Karácsony Gergely valójában nem akar vitatkozni, szerinte komédia az egész. ","id":"20190918_Tarlos_A_Margitszigeten_talan_olyan_gyavanak_tuntem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aef6960-6ddb-435a-87d1-645eee3dbb45","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Tarlos_A_Margitszigeten_talan_olyan_gyavanak_tuntem","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:59","title":"Tarlós: \"A Margitszigeten talán olyan gyávának tűntem?!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb43947-c4c7-422a-a670-a21ecc18f2cd","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"71 magyar vállalat van az 500 legnagyobb kelet-közép-európai közt, de jelentős részük külföldi multi magyar lánya vagy állami cég. Ehhez képest a lengyel vállalatok már ott vannak minden magyar plázában, lengyel légitársasággal repülünk a tengerentúlra, és cseh mobilcéggel hívjuk fel egymást.","shortLead":"71 magyar vállalat van az 500 legnagyobb kelet-közép-európai közt, de jelentős részük külföldi multi magyar lánya vagy...","id":"20190917_magyar_cegek_versenyben_coface_multik_allami_monopoliumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eb43947-c4c7-422a-a670-a21ecc18f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a5fdb9-78d1-4451-926f-ce5340190e21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_magyar_cegek_versenyben_coface_multik_allami_monopoliumok","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:20","title":"A magyar cégek jól teljesítenek – bár jórészt nem magyarok, és nem versenyben küzdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a11f14-0d36-4cd4-b55e-32a5ece19074","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Milliárdos a forgalom.","shortLead":"Milliárdos a forgalom.","id":"20190918_18_ezer_BKK_mobiljegy_fogyott_junius_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96a11f14-0d36-4cd4-b55e-32a5ece19074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a92129-0a86-4514-8ac1-842731886330","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_18_ezer_BKK_mobiljegy_fogyott_junius_ota","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:55","title":"18 ezer BKK mobiljegy fogyott június óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877ad36b-17a7-412d-93a8-58d2b789df97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei a kínai közösségi oldalra, a Weibóra posztolt három olyan videót, ami a Huawei Mate 30 Pro tulajdonságait lebegteti meg. Ezek alapján több, eddig csak pletykált tulajdonsága is igaznak bizonyulhat.","shortLead":"A Huawei a kínai közösségi oldalra, a Weibóra posztolt három olyan videót, ami a Huawei Mate 30 Pro tulajdonságait...","id":"20190918_huawei_mate_30_pro_teaser_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=877ad36b-17a7-412d-93a8-58d2b789df97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0441ad-017f-4b38-b938-ec694b1fedc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_huawei_mate_30_pro_teaser_video","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:03","title":"Jött három videó a Huawei Mate 30 Próról, több pletykát is megerősítettek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61756b4a-da05-486f-aaad-336c3411ad20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub is hasonló sorozatot készít.","shortLead":"Az RTL Klub is hasonló sorozatot készít.","id":"20190918_Apakrol_szol_majd_a_TV2_uj_fikcios_sorozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61756b4a-da05-486f-aaad-336c3411ad20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f577e5-53db-43a4-af49-70a488ca15f8","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Apakrol_szol_majd_a_TV2_uj_fikcios_sorozata","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:22","title":"Apákról szól majd a TV2 új vígjátéksorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d43274-32a6-4cff-95f7-c365eafdeb7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész házaspár két éve közölte, kisfiuk enyhe fokozatban Down-szindrómás. ","shortLead":"A színész házaspár két éve közölte, kisfiuk enyhe fokozatban Down-szindrómás. ","id":"20190918_Szinetar_Dora_sajnalja_hogy_beszelt_kisfia_diagnozisarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8d43274-32a6-4cff-95f7-c365eafdeb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6816a611-eb9d-4636-b5ca-c43574c99880","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Szinetar_Dora_sajnalja_hogy_beszelt_kisfia_diagnozisarol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 07:12","title":"Szinetár Dóra sajnálja, hogy beszélt kisfia diagnózisáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]