[{"available":true,"c_guid":"6697f33f-16c7-4bbb-9e3d-501805597ff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hivatalosan elismert eddigi legnagyobb tömegű, a Napnál mintegy 2,17-szer nehezebb neutroncsillagot fedeztek fel az amerikai Nyugat-Virginiai Egyetem csillagászai.","shortLead":"A hivatalosan elismert eddigi legnagyobb tömegű, a Napnál mintegy 2,17-szer nehezebb neutroncsillagot fedeztek fel...","id":"20190921_legnagyobb_tomegu_neutroncsillag_j0740_6620_pulzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6697f33f-16c7-4bbb-9e3d-501805597ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7899db2-494d-4c4e-8454-94313b5de5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_legnagyobb_tomegu_neutroncsillag_j0740_6620_pulzar","timestamp":"2019. szeptember. 21. 11:03","title":"Egy kockacukornyi ebből az anyagból 100 millió tonnát nyomna a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban elismerte, hogy jogosan kritizálják az utasok a vasúttársaságot, Loppert Dániel, a szervezet kommunikációs vezetője a Hír Tv-ben arról beszélt: a MÁV ellen tervezett tüntetés összefügg az önkormányzati választásokkal.","shortLead":"Miután a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban elismerte, hogy jogosan kritizálják az utasok...","id":"20190920_loppert_daniel_mav_utasok_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65b9988-68bc-49d7-a2e2-47d4a6cf76bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_loppert_daniel_mav_utasok_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:26","title":"MÁV-sajtófőnök: Az utasok csak október 13-ig lesznek tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","shortLead":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","id":"20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4141b8-43e5-49d6-8f15-cd5844749b48","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:32","title":"Cuki meglepetéssel rukkolt elő a Google a Jóbarátok születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már 310 ezer család kapott támogatást.","shortLead":"Már 310 ezer család kapott támogatást.","id":"20190920_otthon_melege_program_tavfutes_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f6a8f1-ca94-43ab-8bb4-e029afdc69ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_otthon_melege_program_tavfutes_palyazat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:54","title":"Otthon melege: jövő héttől lehet pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd37ebcf-97cf-4b8f-88ea-681c1c49769c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A debreceni kórház közleménye szerint mindenkinek stabilizálták az állapotát, ketten haza is mehettek. Szalmonellafertőzésre gyanakodnak.","shortLead":"A debreceni kórház közleménye szerint mindenkinek stabilizálták az állapotát, ketten haza is mehettek...","id":"20190921__330_gyerek_tomeges_rosszullet_hajdusamsoni_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd37ebcf-97cf-4b8f-88ea-681c1c49769c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9dfd498-f3ad-4009-82fc-562e06331145","keywords":null,"link":"/itthon/20190921__330_gyerek_tomeges_rosszullet_hajdusamsoni_iskola","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:03","title":"Kiderült, mi okozhatta 330 gyerek rosszullétét a hajdúsámsoni iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És hidegfront is jön.","shortLead":"És hidegfront is jön.","id":"20190922_Csapadekosabbra_fordul_az_idojaras_a_kovetkezo_napokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e442194f-4bf7-4060-a9a3-ac2c59f56c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Csapadekosabbra_fordul_az_idojaras_a_kovetkezo_napokban","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:18","title":"Csapadékosabbra fordul az időjárás a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79a298-91aa-4b66-b3f1-894657ad417f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire a járőrök kiértek a helyszínre, már csak egy súlyosan sérült férfit találtak. ","shortLead":"Mire a járőrök kiértek a helyszínre, már csak egy súlyosan sérült férfit találtak. ","id":"20190920_Eszmeletlenre_vert_egy_ferfit_az_utcan_majd_elmenekult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c79a298-91aa-4b66-b3f1-894657ad417f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d1b021-7cfd-47f3-9841-3d3feb521f37","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Eszmeletlenre_vert_egy_ferfit_az_utcan_majd_elmenekult","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:55","title":"Eszméletlenre vert egy férfit az utcán, majd elmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed0f711-a94b-4a95-88e8-5d1b39961456","c_author":"Szabó Judit Nikoletta","category":"360","description":"Az égéskésleltetővel készült anyag nem képes önálló égésre, az ilyen homlokzati szigetelésen nem terjed a tűz. Fontos azonban a szakszerű ragasztás.","shortLead":"Az égéskésleltetővel készült anyag nem képes önálló égésre, az ilyen homlokzati szigetelésen nem terjed a tűz. Fontos...","id":"201938__polisztirol__tuzbiztonsag__pontperem_rogzites__nem_maglyarakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed0f711-a94b-4a95-88e8-5d1b39961456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358f67d0-0dff-4b61-b119-d6771f23c092","keywords":null,"link":"/360/201938__polisztirol__tuzbiztonsag__pontperem_rogzites__nem_maglyarakas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:50","title":"Több nagy idei tűz miatt gyanúsított lett a polisztirol, de nem biztos, hogy elítélik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]