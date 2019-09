Néhány hónapja röppent fel először a pletyka, miszerint a BMW a következő generációs 7-es modellből többek közt egy belsőégésű motor nélküli, villanymotoros változatot is készíteni fog. És most arról szólnak a híradások, hogy ez az egyelőre meglehetősen titokzatos elektromos 7-es kétféle változatban támad majd.

Az i7 néven emlegetett alapmodell két villanymotorja az előzetes információk szerint 550 lóerőt szabadít rá a kerekekre, és a 100 kWh kapacitású akkumulátor várhatóan 600 kilométeres hatótávolságot biztosít.

A non plus ultra i7S 670 lóerősnek ígérkezik, vagyis ez lehet a valaha készült legnagyobb teljesítményű 7-es, ami még az általunk is alaposan letesztelt, 610 lóerős 6,6 literes biturbó V12-es motorral szerelt M760Li-nél is jelentősen erősebb.

Ennek köszönhetően a 0-100-as sprint szintideje 3 másodperc magasságában fog alakulni, a 120 kWh-s telep pedig a kisebb modelléhez hasonló, mintegy 600 kilométeres hatótávolságot biztosít majd.

A BMW várhatóan 2021 végén, 2022 elején leplezi majd le a következő 7-es szériát, amely többek közt hibrid és plugin hibrid változatokban is elérhető lesz.

