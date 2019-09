Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek esetleg túl halk lenne a nemrégiben leleplezett Taycan, gombnyomásra akár dinamizmust sugalló hangokat is kicsikarhat belőle.","shortLead":"Ha valakinek esetleg túl halk lenne a nemrégiben leleplezett Taycan, gombnyomásra akár dinamizmust sugalló hangokat is...","id":"20190919_ujit_a_porsche_villanyautoba_sportos_motorhang_felarert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad32f03-0804-4d2b-a9c4-84ab4384763b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_ujit_a_porsche_villanyautoba_sportos_motorhang_felarert","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:21","title":"Újít a Porsche: villanyautóba sportos motorhang felárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Picodi nevű elemzőcég nézte meg, hogy országonként hány napot kell dolgozni a vadonatúj iPhone 11 Próért. A listára Magyarország is felkerült.","shortLead":"A Picodi nevű elemzőcég nézte meg, hogy országonként hány napot kell dolgozni a vadonatúj iPhone 11 Próért. A listára...","id":"20190919_iphone_11_pro_arak_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42c48d5-6859-42ed-b3d6-44c7408c1cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_iphone_11_pro_arak_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:45","title":"A legújabb iPhone-ra vágyik? Itt van, hány napot kell érte dolgoznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a háznál tartott sertéseknél a legnagyobb az ASP kockázata és a fertőzött területeken, akár fel is számolhatják a disznótartást.","shortLead":"A Nébih szerint a háznál tartott sertéseknél a legnagyobb az ASP kockázata és a fertőzött területeken, akár fel is...","id":"20190918_A_Nebih_megerositette_tenyleg_keszult_terv_a_hazi_sertestartas_felszamolasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee3fe37-061d-4145-a95f-e2a24909c282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_Nebih_megerositette_tenyleg_keszult_terv_a_hazi_sertestartas_felszamolasara","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"A Nébih megerősítette: tényleg készült terv a házi sertéstartás felszámolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A pár évvel ezelőtti hiány után túlkínálat van a kávépiacon: a tőzsdén 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése. Ez a termelőket sújtja igazán, akik közül sokan Dél-Amerikából az Egyesült Államokba menekülnek. A fogyasztók ezzel egy időben áremelkedést tapasztalnak. ","shortLead":"A pár évvel ezelőtti hiány után túlkínálat van a kávépiacon: a tőzsdén 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése...","id":"20190918_Tulkinalat_a_kavepiacon_megis_dragulast_tapasztalnak_a_fogyasztok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1f69b5-ea57-413c-b744-bbd88d443124","keywords":null,"link":"/360/20190918_Tulkinalat_a_kavepiacon_megis_dragulast_tapasztalnak_a_fogyasztok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:00","title":"Hiába isszuk drágán a kávét, a termelők olyan keveset keresnek, hogy inkább menekülnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig azóta is ontja magából a fejlesztéseket, most például egy szelfis újdonságot készítettek.","shortLead":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig...","id":"20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef6fd0-e664-4b1f-9de0-4b26818deefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:48","title":"Olyan dolgot talált ki a Snapchat, amit a Facebook azonnal le akar majd másolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5505d-c732-4f84-8659-2dc9a63dbac0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros Európa-bajnok magyar rekorder lett a nur-szultani első helyével.","shortLead":"A háromszoros Európa-bajnok magyar rekorder lett a nur-szultani első helyével.","id":"20190917_lorincz_tamas_aranyerem_gyozelem_birkozas_vilagbajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5505d-c732-4f84-8659-2dc9a63dbac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a80d91-9fd4-4811-bfc8-e7b1f5c03063","keywords":null,"link":"/sport/20190917_lorincz_tamas_aranyerem_gyozelem_birkozas_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:28","title":"Aranyérmes Lőrincz Tamás a birkózó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8dc7c-587e-42f1-8570-327d29ad6852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszaki mentés várhatóan csütörtök reggelig tart majd.","shortLead":"A műszaki mentés várhatóan csütörtök reggelig tart majd.","id":"20190918_kisiklott_tehervonat_miskolc_tiszai_palyaudvar_mav_keses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f8dc7c-587e-42f1-8570-327d29ad6852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfae1e2-b016-4f6d-be76-651d7a70d7ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_kisiklott_tehervonat_miskolc_tiszai_palyaudvar_mav_keses","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:26","title":"Kisiklott egy tehervonat Miskolcon, késések vannak – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd","c_author":"","category":"itthon","description":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","shortLead":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","id":"20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948fdf36-1eaf-482f-8f58-3fa9ad152269","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:52","title":"Fekáliával kenték össze egy momentumos aktivista autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]