[{"available":true,"c_guid":"494352f6-bbcf-409a-ae75-a506e3dae9f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem jött össze a problémamentes avatóünnepség a 40 milliós városi támogatással megépült arénában.","shortLead":"Nem jött össze a problémamentes avatóünnepség a 40 milliós városi támogatással megépült arénában.","id":"20190923_Felbeszakadt_a_debreceni_salakmotorstadion_avatoja_mert_alkalmatlan_volt_a_motorozasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494352f6-bbcf-409a-ae75-a506e3dae9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3636c46-957d-423a-b40e-a1225f529486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Felbeszakadt_a_debreceni_salakmotorstadion_avatoja_mert_alkalmatlan_volt_a_motorozasra","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:57","title":"Félbeszakadt a debreceni salakmotor-stadion avatója, mert alkalmatlan volt motorozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","shortLead":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","id":"20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78247ade-e280-49a0-82da-e2de5cf5fbfe","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:16","title":"Moszkva felfegyverzi az abház hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c051e6-f5aa-4bfa-b533-9500a8ffed08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűz a tunéziai határtól nem messze fekvő El-Oued kórházában ütött ki kedd hajnalban.","shortLead":"A tűz a tunéziai határtól nem messze fekvő El-Oued kórházában ütött ki kedd hajnalban.","id":"20190924_algeria_korhaz_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50c051e6-f5aa-4bfa-b533-9500a8ffed08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcca06ed-625d-4dff-bf55-75e3243431d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_algeria_korhaz_tuz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:16","title":"Nyolc újszülött halt meg egy kórháztűzben Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért kapcsolták le a hangosítást a VIII. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt kampányrendezvényén.","shortLead":"Ezért kapcsolták le a hangosítást a VIII. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt kampányrendezvényén.","id":"20190924_jozsefvaros_viii_kerulet_aram_piko_andras_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e221e07-8b8e-404f-af2f-545bf864c1c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_jozsefvaros_viii_kerulet_aram_piko_andras_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:05","title":"Józsefváros szerint Pikóék engedély nélkül használták az áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b4138e-708e-4530-a163-ff8b9a5fd69d","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Egyre több cég kínál ruhakölcsönzést, ami ahhoz is hozzájárulhat, hogy a kihasználatlan ruhák ne kössenek ki szeméthegyeken. Több ruhabérlő cég alapítója is már a fast fashion uralom megdöntésének eszközét látja a megoldásban. De vajon tényleg viselnénk bérelt, hétköznapi ruhadarabokat is? Mennyire fenntartható ez az opció a folyamatos tisztítás és a szállítás mellett? ","shortLead":"Egyre több cég kínál ruhakölcsönzést, ami ahhoz is hozzájárulhat, hogy a kihasználatlan ruhák ne kössenek ki...","id":"20290924_ruhakolcsonzes_fast_fashion_divat_luxusberles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75b4138e-708e-4530-a163-ff8b9a5fd69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6eb37c6-7f6c-45fe-a80f-6c9f40778d2d","keywords":null,"link":"/360/20290924_ruhakolcsonzes_fast_fashion_divat_luxusberles","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:30","title":"Kiválthatja a fast fashiont a ruhák kölcsönzése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden volt alelnök és fia ukrajnai tevékenységének tisztázását sürgette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter vasárnap egy televíziós interjúban.

","shortLead":"Joe Biden volt alelnök és fia ukrajnai tevékenységének tisztázását sürgette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter...","id":"20190922_A_Trumpkormany_tamadassal_vedekezik_az_Ukrajnabotranyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d3a3c6-9600-46a0-81df-39623c309d1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_A_Trumpkormany_tamadassal_vedekezik_az_Ukrajnabotranyban","timestamp":"2019. szeptember. 22. 21:41","title":"A Trump-kormány támadással védekezik az Ukrajna-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. Adamst.","shortLead":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. Adamst.","id":"20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ab493a-377a-44af-80ad-48e6d3913fa3","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:02","title":"Meghan Markle-ról eddig soha nem látott fotókat tett közzé a volt kollégája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf42ca47-b385-4268-963f-7dd49685d653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak okostelefonokat, hanem egy televíziót is bemutat keddi rendezvényén a Xiaomi. Ez lesz a cég első olyan tévéje, amelyik támogatja a 8K dekódolást.","shortLead":"Nemcsak okostelefonokat, hanem egy televíziót is bemutat keddi rendezvényén a Xiaomi. Ez lesz a cég első olyan tévéje...","id":"20190923_xiaomi_televizio_mi_tvpro8k_32_gigabajt_rammal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf42ca47-b385-4268-963f-7dd49685d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3a8684-ca4a-49b3-97dc-21b32f9bf6d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_xiaomi_televizio_mi_tvpro8k_32_gigabajt_rammal","timestamp":"2019. szeptember. 23. 18:03","title":"Megpakolta RAM-mal és tárhellyel: erős televízióval jön ki a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]