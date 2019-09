Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyikük sincs életveszélyes állapotban. Felnőttek is megbetegedtek.","shortLead":"Egyikük sincs életveszélyes állapotban. Felnőttek is megbetegedtek.","id":"20190923_szalmonella_debrecen_gyerekek_hajdusamson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2df41ee-8c90-4fce-aa92-bb8ce99f67ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_szalmonella_debrecen_gyerekek_hajdusamson","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:10","title":"Eddig 75 gyerek került kórházba szalmonellafertőzés miatt Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben a GKI konjunktúraindexe két és fél éve nem látott szintre esett, ezen belül az üzleti várakozások is három éves mélypontjukra zuhantak, a fogyasztói várakozások viszont kissé javultak, utoljára 2002 nyarán voltak ennél kedvezőbbek.","shortLead":"Szeptemberben a GKI konjunktúraindexe két és fél éve nem látott szintre esett, ezen belül az üzleti várakozások is...","id":"20190923_Nagyot_zuhant_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c734edb-ef6d-4e73-8915-c3e8c9d13a9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Nagyot_zuhant_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:02","title":"GKI üzleti bizalom: nagyon régen nem következett be ekkora romlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index újságírói a Római-parton bukkantak rá a járműre, beszéltek annak a klubnak a vezetőjével, ahol tárolják.","shortLead":"Az Index újságírói a Római-parton bukkantak rá a járműre, beszéltek annak a klubnak a vezetőjével, ahol tárolják.","id":"20190923_motorcsonak_letakart_lajstromszam_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6736d19-fd38-4a59-8164-654e0fb0145c","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_motorcsonak_letakart_lajstromszam_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:44","title":"Megtalálták a csónakot, amivel megzavarták Karácsony programbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955f2e24-77b9-4176-b850-0be721435858","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő évek óta Budapesten élt diplomata férjével, harmadik gyermekük szülésébe belehalt. ","shortLead":"A nő évek óta Budapesten élt diplomata férjével, harmadik gyermekük szülésébe belehalt. ","id":"20190923_Szules_utan_elverzett_egy_koszovoi_riporterno_egy_budapesti_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955f2e24-77b9-4176-b850-0be721435858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a2649e-a07c-4ad7-9c79-2574b630361b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Szules_utan_elverzett_egy_koszovoi_riporterno_egy_budapesti_korhazban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:55","title":"Szülés után elvérzett egy koszovói riporternő egy budapesti kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774afa6d-902c-49eb-a9ce-79049af1ad63","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A felnőttség felé vezető út mindig is rögös volt a fiatalok számára. Ám az Y és a Z generáció nem úgy válik felnőtté, mint a korábbi nemzedékek. ","shortLead":"A felnőttség felé vezető út mindig is rögös volt a fiatalok számára. Ám az Y és a Z generáció nem úgy válik felnőtté...","id":"20190922_A_felnotte_valas_szakaszai_generacios_abece_helyett_merfoldkovek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774afa6d-902c-49eb-a9ce-79049af1ad63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4a36e9-394b-4d7d-9d0d-f295ee972c10","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190922_A_felnotte_valas_szakaszai_generacios_abece_helyett_merfoldkovek","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:15","title":"A felnőtté válás szakaszai: generációs ábécé helyett mérföldkövek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony egy rendezvényhajón beszélt, megérkezett mellé a hangfalakkal felszerelt kishajó.","shortLead":"Karácsony egy rendezvényhajón beszélt, megérkezett mellé a hangfalakkal felszerelt kishajó.","id":"20190922_Fidelitas_Karacsony_kampanynyito_cirkuszi_indulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b962cb-c4c7-48c7-a713-94e51028a758","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Fidelitas_Karacsony_kampanynyito_cirkuszi_indulo","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:08","title":"Kitakart lajstromszámú hajóról zavarták meg Karácsony Gergely programbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbac383-9e95-4631-837b-8a9288a7f6a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztos, hogy erre vágynánk.","shortLead":"Nem biztos, hogy erre vágynánk.","id":"20190923_Brad_Pitt_bemutatta_milyen_az_amikor_uriember_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dbac383-9e95-4631-837b-8a9288a7f6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b19d017-e792-4d3a-b8e5-1f2f26fd7e34","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Brad_Pitt_bemutatta_milyen_az_amikor_uriember_video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:30","title":"Brad Pitt bemutatta, milyen az, amikor úriember (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby. A kilencállomásos turné novemberben indul.","shortLead":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby...","id":"20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea55f737-71cf-43dc-82c6-0640a6323b2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:06","title":"Minden idők egyik legjobb magyar lemezével fog koncertezni a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]