[{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt magyar igazságügyi miniszter továbbra sem kapott zöld utat a biztosjelöltek pénzügyi érdekeltségeit vizsgáló jogi bizottságtól. ","shortLead":"A volt magyar igazságügyi miniszter továbbra sem kapott zöld utat a biztosjelöltek pénzügyi érdekeltségeit vizsgáló...","id":"20190925_trocsanyi_meghallgatas_brusszel_biztosjellt_osszeferhetetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7a9e7b-ec42-4459-b504-a0a8afa4cb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_trocsanyi_meghallgatas_brusszel_biztosjellt_osszeferhetetlenseg","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:57","title":"Még meg sem hallgatták, máris bajban van Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a5ccdb-1afb-4c65-9965-2f82e020fb23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két ügyben is döntött az Európai Bíróság a multiknak nyújtott tiltott állami támogatásokkal kapcsolatban.","shortLead":"Két ügyben is döntött az Európai Bíróság a multiknak nyújtott tiltott állami támogatásokkal kapcsolatban.","id":"20190924_starbucks_fiat_europai_birosag_allami_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a5ccdb-1afb-4c65-9965-2f82e020fb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53f589f-79f0-4af4-a21b-213518280eb7","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_starbucks_fiat_europai_birosag_allami_tamogatas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:29","title":"A Starbucks megúszta a több tízmillió eurós adóbírságot, a Fiat nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64c67dc-26ed-4b75-a590-72701bc4109e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindennel lehet foglalkozni idős korban, de a videojátékok nem feltétlenül tartoznak ide. Egy japán nő úgy látja, épp ennek köszönhetően maradt szellemileg friss.","shortLead":"Sok mindennel lehet foglalkozni idős korban, de a videojátékok nem feltétlenül tartoznak ide. Egy japán nő úgy látja...","id":"20190925_videojatek_demencia_szellemi_frissesseg_japan_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64c67dc-26ed-4b75-a590-72701bc4109e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e679118-dac4-4f06-ac37-c4395f4f3b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_videojatek_demencia_szellemi_frissesseg_japan_no","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:33","title":"Egy idős japán nő állítja, a videojátékoktól maradt egészséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró legújabb kiadása alig 4,5 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"A kompakt divatterepjáró legújabb kiadása alig 4,5 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","id":"20190926_itt_a_gyori_audi_q3_legerosebb_valtozata_a_400_loeros_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe6e7d0-d3c1-4bb0-96cc-c2f2a9e094ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_itt_a_gyori_audi_q3_legerosebb_valtozata_a_400_loeros_rs","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:21","title":"Itt a győri Audi Q3 legerősebb változata, a 400 lóerős RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2515a3-5244-43b6-848f-be22cae49365","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség összesen 600 ezer fát tervez elültetni a következő Európa-bajnokság helyszínein.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség összesen 600 ezer fát tervez elültetni a következő Európa-bajnokság helyszínein.","id":"20190925_Otvenezer_fat_ultetne_az_UEFA_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2515a3-5244-43b6-848f-be22cae49365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22621ea7-7910-4c80-bee8-7a0d309899aa","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Otvenezer_fat_ultetne_az_UEFA_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:52","title":"Ötvenezer fát ültetne az UEFA Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többek közt orosz hackerektől indult tartalmak terjesztésével is foglalkozott az a Facebook-oldal, amit Donald Trump amerikai elnök támogatására indítottak ismeretlenek. Az oldal már nem él, a közösségi oldal zárolta.","shortLead":"Többek közt orosz hackerektől indult tartalmak terjesztésével is foglalkozott az a Facebook-oldal, amit Donald Trump...","id":"20190926_alhir_orosz_hackerek_donald_trump_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcf3cf6-97c3-467a-954b-8135c013497e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_alhir_orosz_hackerek_donald_trump_facebook","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:33","title":"Trumpot fényező ukrán oldalakat törölt a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azon akadt ki, hogy egy előtte haladó autós lefékezett. ","shortLead":"Azon akadt ki, hogy egy előtte haladó autós lefékezett. ","id":"20190924_fegyver_kozlekedesi_vita_autos_sofor_tata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997d87dd-0ca2-49bb-b97d-6b125809cb61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_fegyver_kozlekedesi_vita_autos_sofor_tata","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:08","title":"Gáz-riasztó pisztollyal próbálta rendezni a közlekedési vitát egy autós Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült, építmények tucatjai szenvedtek károkat. A helyiek megrázó képeket osztanak meg az 5,8-as erősségű természeti katasztrófáról. ","shortLead":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült...","id":"20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a233f6c1-bfbf-411a-b58a-99f9502cac54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:33","title":"Szétnyílt a föld: durva fotók jöttek Pakisztánból, ahol 5,8-as földrengés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]