A biztonsági őrnek is gyanús lett, ezért kihívta a rendőrséget. Két jobbos cipőt lopott a botcsinálta tolvaj Máshogy kezeli ezentúl a felületén megszólaló politikusok bejegyzéseit a Facebook. A közösségi oldal csak akkor avatkozik majd be, ha úgy ítélik meg, hogy a tartalom valódi károkhoz vezethet. Változtat a Facebook, nem fogják törölni a hazudozó politikusok bejegyzéseit A polgármester azt mondta, szerinte értek el sikereket az elmúlt öt évben, mégsem vállalja a további feladatokat. A helyiek pedig széttárták a kezüket. A zalai falu, ahol senki nem akar polgármester lenni – videó
Videóriport Zala megyéből. A rostavizsga élménye máig élénken él a 95-ben végzett színészosztály tagjaiban. Az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmben mesélnek a legendás mestereikről és a legendás beszólásaikról is. A Doku360-ban a filmet sorozatként tálaljuk, a második epizód a cikkben elérhető. Doku360: Füves cigi mentette meg a vizsgadarabot Schell Juditéknál A Xiaomi nemrégiben leleplezett zászlóshajó kategóriás készülékének alaposan megkérik az árát. Olyannyira, hogy abból akár már egy teljesen vállalható használt autót is vehetünk. Ilyen autókat kaphatunk a 850 ezer forintos új csúcsmobil árából Nagy-Britanniában 150 ezer utast kell hazaszállítani külföldről a Thomas Cook csődje miatt.
Már magyar szállodák is előre kérik a pénzt a Neckermann ügyfeleitől