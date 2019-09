Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedést kísérően növekszik az erdőtüzek száma, egyre aggasztóbb, hány helyen van egyszerre tűz a Földön. Aki kételkedne ebben, az vessen egy pillantást az alábbi interaktív térképre.","shortLead":"A globális felmelegedést kísérően növekszik az erdőtüzek száma, egyre aggasztóbb, hány helyen van egyszerre tűz...","id":"20190928_interaktiv_terkep_erdotuzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da8a165-9fe0-4d4a-8223-d8ff4dbe2915","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_interaktiv_terkep_erdotuzek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 12:03","title":"Meglepődik, ha ránéz erre a térképre: ennyi helyen égnek az erdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c027752c-5307-4a3e-a377-2198a422434a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szekó József 64 éves volt.","shortLead":"Szekó József 64 éves volt.","id":"20190927_mohacs_polgarmester_szeko_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c027752c-5307-4a3e-a377-2198a422434a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd40f86-7caf-45b4-a563-2a61a8ef4965","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_mohacs_polgarmester_szeko_jozsef","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:06","title":"Meghalt Mohács polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1dde2e-97ff-43ad-9ad9-952d2407ca25","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190927_Magyartalan_es_kepzavaros_szlogennel_reklamozza_a_Fidesz_Tarlost_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1dde2e-97ff-43ad-9ad9-952d2407ca25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375a3943-87da-4d90-a67d-81a4565bc2ac","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Magyartalan_es_kepzavaros_szlogennel_reklamozza_a_Fidesz_Tarlost_a_Facebookon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:35","title":"Magyartalan és képzavaros szlogennel reklámozza a Fidesz Tarlóst a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Sajtóinformációk szerint az Európai Parlament jogi szakbizottsága nem nézte jó szemmel, hogy a magyar biztosjelölt igazságügyi minisztersége alatt kiadtunk két orosz fegyverkereskedőt Moszkvának. A testület tagjai hétfőn újra összeülnek, de kiszivárgott információk szerint nem látják, hogyan lehetne feloldani a felmerült összeférhetetlenséget. ","shortLead":"Sajtóinformációk szerint az Európai Parlament jogi szakbizottsága nem nézte jó szemmel, hogy a magyar biztosjelölt...","id":"20190927_Az_orosz_befolyasnak_is_koze_lehetett_Trocsanyi_Laszlo_leszavazasahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3ac4c5-8a02-47a2-ba58-bed60fe9d5f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Az_orosz_befolyasnak_is_koze_lehetett_Trocsanyi_Laszlo_leszavazasahoz","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:21","title":"Orosz fegyverkereskedőknek is köze lehet Trócsányi László leszavazásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy uniós támogatásokkal visszaélő bűnbanda pénzét foglalták le.","shortLead":"Egy uniós támogatásokkal visszaélő bűnbanda pénzét foglalták le.","id":"20190927_Hetszazmillios_vagyont_zarolt_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5311813-52e5-44ff-bfca-77662c23f439","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Hetszazmillios_vagyont_zarolt_a_NAV","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:34","title":"Hétszázmilliós vagyont zárolt a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703c6b9f-ed34-4709-9978-e2d06c751ae4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem kevés botrány után 2018 őszén zárt be a Roma Nemzetiségi Szakgimnázium Budapesten. A NAV négy éve nyomoz, a főváros felé fennálló tartozás rendezéséről még mindig csak tárgyalnak. A fenntartó fővárosi roma önkormányzat szerint a volt tanárok fizetését nem nekik kell rendezni.","shortLead":"Nem kevés botrány után 2018 őszén zárt be a Roma Nemzetiségi Szakgimnázium Budapesten. A NAV négy éve nyomoz, a főváros...","id":"20190928_A_NAV_negy_ev_alatt_se_tudott_a_vegere_jarni_a_fovarosi_roma_iskola_ugyenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=703c6b9f-ed34-4709-9978-e2d06c751ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b3adf5-ed86-45a4-aa99-58a072340e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_A_NAV_negy_ev_alatt_se_tudott_a_vegere_jarni_a_fovarosi_roma_iskola_ugyenek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:00","title":"Négy éve nem sikerül rendezni a fővárosi roma \"fantomiskola\" ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99722a0-6999-4695-b26c-d060439b0290","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Clark Ádám tér és a Lánchíd is érintett.","shortLead":"A Clark Ádám tér és a Lánchíd is érintett.","id":"20190927_klimasztrajk_klimavaltozas_forgalomkorlatozas_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f99722a0-6999-4695-b26c-d060439b0290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287fbdc7-5c33-49e5-9707-3914515dc538","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_klimasztrajk_klimavaltozas_forgalomkorlatozas_budapest","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:01","title":"A klímasztrájk miatt forgalomkorlátozásra kell készülni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy svájci bank tette közzé jelentését.","shortLead":"Egy svájci bank tette közzé jelentését.","id":"20190927_A_vilag_leggazdagabbjai_mar_tudjak_mikor_jon_az_ujabb_valsag_es_mit_lehet_vele_kezdeni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e4eb12-88f4-4d25-a1e5-28201c002a1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_A_vilag_leggazdagabbjai_mar_tudjak_mikor_jon_az_ujabb_valsag_es_mit_lehet_vele_kezdeni","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:15","title":"A világ leggazdagabbjai már tudják, mikor jön az újabb válság, és mit lehet vele kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]