[{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mellrák elleni küzdelem népszerűsítéséért rendezett hídséta miatt terelve közlekedik pár buszjárat.","shortLead":"A mellrák elleni küzdelem népszerűsítéséért rendezett hídséta miatt terelve közlekedik pár buszjárat.","id":"20190927_Lezarjak_vasarnap_delutan_a_Lanchidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203cae80-8f26-4ad0-85d9-75b7c1fb4404","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Lezarjak_vasarnap_delutan_a_Lanchidat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:41","title":"Lezárják vasárnap délután a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI ki is adott róla fotókat. 