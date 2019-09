Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég megerősítette: folytatja működését.","shortLead":"A cég megerősítette: folytatja működését.","id":"20190929_Thomas_Cookcsod_utasait_nyugtatja_es_turelmet_ker_a_Neckermann","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335d0b4-11f8-4252-81f3-384e4e94fbe7","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Thomas_Cookcsod_utasait_nyugtatja_es_turelmet_ker_a_Neckermann","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:12","title":"Thomas Cook-csőd: utasait nyugtatja és türelmet kér a Neckermann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az ellenzéki pártnak ez nem elég, hétfőn visszatérnek a tévéhez.","shortLead":"De az ellenzéki pártnak ez nem elég, hétfőn visszatérnek a tévéhez.","id":"20190928_Engedett_az_MTVA_a_kozteve_beolvassa_a_DK_nyilatkozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacf6418-d493-4bef-9846-ae786bfcbaad","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Engedett_az_MTVA_a_kozteve_beolvassa_a_DK_nyilatkozatat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:55","title":"Engedett az MTVA, a köztévé beolvassa a DK nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók a szakértői vélemény alapján módosították a gyanúsítást, és az asszony cselekményét vétségről állatkínzás bűntettére minősítették át.","shortLead":"A nyomozók a szakértői vélemény alapján módosították a gyanúsítást, és az asszony cselekményét vétségről állatkínzás...","id":"20190928_Allatkinzasert_felelhet_az_idos_asszony_aki_a_kocsija_moge_kototte_a_kutyajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba18678-243d-4208-837c-7ab9328121cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Allatkinzasert_felelhet_az_idos_asszony_aki_a_kocsija_moge_kototte_a_kutyajat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:57","title":"Állatkínzásért felelhet az idős asszony, aki a kocsija mögé kötötte a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és más politikusokkal folytatott telefonbeszélgetéseire is kíváncsiak az amerikai törvényhozók - jelentette ki Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője vasárnap egy televíziós műsorban.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és más politikusokkal folytatott telefonbeszélgetéseire is...","id":"20190929_Szeelsedik_Trump_botranya_a_torvenyhozok_a_Putyinnal_folytatott_beszelgetes_reszleteit_is_kerik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf04120c-7b4e-4dbc-bab1-b0d37984fc59","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Szeelsedik_Trump_botranya_a_torvenyhozok_a_Putyinnal_folytatott_beszelgetes_reszleteit_is_kerik","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:52","title":"Szélesedik Trump botránya, a törvényhozók a Putyinnal folytatott beszélgetés részleteit is kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad753f2-c60c-495e-8ed6-58d6204769ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"140 milliós befektetéssel épülnek szabadulószobák az amerikai szórakoztatóipar központjában. A magyar ötletet egy magyar vállalkozás valósítja meg.","shortLead":"140 milliós befektetéssel épülnek szabadulószobák az amerikai szórakoztatóipar központjában. A magyar ötletet...","id":"201939_paniq_vegas_magyarok_las_vegasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aad753f2-c60c-495e-8ed6-58d6204769ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6924873-fbb1-41ad-b523-a6a6cdd6ab2c","keywords":null,"link":"/360/201939_paniq_vegas_magyarok_las_vegasban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:30","title":"Magyarok építenek szabadulószobákat Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6e9fa2-a3a6-4bd0-98a1-59d5ac6bcb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bódis Tamás fantasztikus futással nyerte meg a Spartathlont a férfiak mezőnyében, a nőknél Maráz Zsuzsanna futott óriásit és lett a legjobb.","shortLead":"Bódis Tamás fantasztikus futással nyerte meg a Spartathlont a férfiak mezőnyében, a nőknél Maráz Zsuzsanna futott...","id":"20190928_Magyar_gyozelem_a_vilag_egyik_legnehezebb_futoversenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6e9fa2-a3a6-4bd0-98a1-59d5ac6bcb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf248d3-bed9-441f-b2ed-d10d72361dad","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Magyar_gyozelem_a_vilag_egyik_legnehezebb_futoversenyen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:20","title":"Magyar győzelem a világ egyik legnehezebb futóversenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45f9492-72af-4b3a-89ad-2cb2c6480193","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Rengeteg adatot tárolunk a telefonjainkon, amelyek könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Adunk néhány tanácsot, amivel biztonságban tudhatja az érzékeny információkat. \r

","shortLead":"Rengeteg adatot tárolunk a telefonjainkon, amelyek könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Adunk néhány tanácsot, amivel...","id":"samsungbch_20190929_mobilbiztonsag_tippek_hacker_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c45f9492-72af-4b3a-89ad-2cb2c6480193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ca57ee-d773-476a-95f2-5140fb822357","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190929_mobilbiztonsag_tippek_hacker_adat","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:30","title":"Van 10 jótanácsunk, ha szeretné biztonságban tudni mobilos adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"d96f383e-7c3c-473c-8d5e-a1e36fd96a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek többször elkápráztatta már közönséget legós képeivel, melyeken a figurák változatos helyzetekben elevenednek meg. A fiatal most a holdra szállás 50. évfordulójához (és az űrutazáshoz) kapcsolódva készített újabb fotósorozatot.","shortLead":"Lampert Benedek többször elkápráztatta már közönséget legós képeivel, melyeken a figurák változatos helyzetekben...","id":"20190928_lego_foto_lampert_benedek_holdra_szallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96f383e-7c3c-473c-8d5e-a1e36fd96a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fce2929-b379-4018-94da-b6d34e7c472d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_lego_foto_lampert_benedek_holdra_szallas","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:03","title":"A legós fotózás mesterét most a holdra szállás ihlette meg – döbbenetes képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]