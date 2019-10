Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Étterem Hét keretében immáron kilencedik éve várják a vendégeket jobbnál jobb éttermek igen kedvező árakon, három kategóriában. A paletta meglehetősen színes, az őszi hazai és nemzetközi választékot 130 vendéglátóhely adja, köztük 25 új, amelyek először csatlakoztak a programhoz.","shortLead":"Az Országos Étterem Hét keretében immáron kilencedik éve várják a vendégeket jobbnál jobb éttermek igen kedvező árakon...","id":"20191001_Orszagos_Etterem_Het__ime_a_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8206a3ef-0f11-4ac3-875d-cec94193192c","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Orszagos_Etterem_Het__ime_a_lista","timestamp":"2019. október. 01. 08:51","title":"Indul az Országos Étterem Hét - íme a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas, több mint százmilliárdos adósságot görget maga előtt Budapest, holott itt keletkezik a magyar GDP 40 százaléka. Tarlós István szerint az új hitelek a fejlesztések miatt kellenek, nem a város működéséhez.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas, több mint százmilliárdos adósságot görget maga előtt Budapest, holott itt keletkezik a magyar GDP 40...","id":"20191001_A_fovaros_naponta_fordult_juliusban_milliardos_hitelekert_az_OTPhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340e0cfe-09dc-416b-a4d2-22f069481c54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_A_fovaros_naponta_fordult_juliusban_milliardos_hitelekert_az_OTPhez","timestamp":"2019. október. 01. 11:45","title":"A főváros hetente kért milliárdos OTP-hiteleket júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05917c6b-aa23-4a8f-ba3d-3b520c752c9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó két újabb modellbe szerelte be jól ismert biturbó V8-as erőforrását. ","shortLead":"A bajor gyártó két újabb modellbe szerelte be jól ismert biturbó V8-as erőforrását. ","id":"20191002_itt_az_uj_bmw_x5_m_es_x6_m_625_loero_eleg_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05917c6b-aa23-4a8f-ba3d-3b520c752c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6881a22-badd-46be-9325-57561f865973","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_itt_az_uj_bmw_x5_m_es_x6_m_625_loero_eleg_lesz","timestamp":"2019. október. 02. 11:21","title":"Itt az új BMW X5 M és X6 M: 625 lóerő elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életbe lépett a világ talán legszigorúbb olyan törvénye, amely az álhírek terjedésének igyekszik gátat szabni. A technológiai cégek úgy tartják, a rendelet az igazság elrejtésére is alkalmas.","shortLead":"Életbe lépett a világ talán legszigorúbb olyan törvénye, amely az álhírek terjedésének igyekszik gátat szabni...","id":"20191002_szingapur_alhir_torveny_borton_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38f53c5-d904-4c7b-9df6-0d2c6e3c009f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_szingapur_alhir_torveny_borton_birsag","timestamp":"2019. október. 02. 11:03","title":"Szingapúrban 10 évre is börtönbe zárhatják azt, aki álhíreket terjeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f69a82a-7fda-4a0d-acd3-92c467c99a5d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A robotika az egyik utolsó, alig automatizált ágazatot, az építőipart is meghódítani készül. A technológiai áttörést a lakások iránti igény ugrásszerű megugrása és az akut munkaerőhiány is segíti.","shortLead":"A robotika az egyik utolsó, alig automatizált ágazatot, az építőipart is meghódítani készül. A technológiai áttörést...","id":"20191002_360Komuves_elemen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f69a82a-7fda-4a0d-acd3-92c467c99a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742f51bb-83ad-44d0-b591-686144678e1a","keywords":null,"link":"/360/20191002_360Komuves_elemen","timestamp":"2019. október. 02. 09:06","title":"Hódítanak az építőipari robotok, és nem veszik el senki munkáját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e14215-9a47-4606-9ab5-070c1b1158db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy párkapcsolat összes szépsége és nyűgje befér egy autóba Reisz Gábor új rövidfilmjében. Az egészben ráadásul az a legszebb, hogy valójában a hétperces alkotás egy reklám lett. ","shortLead":"Egy párkapcsolat összes szépsége és nyűgje befér egy autóba Reisz Gábor új rövidfilmjében. Az egészben ráadásul...","id":"20191001_Sari_nem_jelentett_nekem_semmit_hidd_mar_el__szuper_kisfilm_erkezett_Reisz_Gabortol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e14215-9a47-4606-9ab5-070c1b1158db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadccbc5-70ab-44aa-a995-79224946b096","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Sari_nem_jelentett_nekem_semmit_hidd_mar_el__szuper_kisfilm_erkezett_Reisz_Gabortol","timestamp":"2019. október. 01. 15:07","title":"\"Sári nem jelentett nekem semmit, hidd már el\" - szuper kisfilm érkezett Reisz Gábortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"A családok jelentős része nem engedheti meg magának, hogy új házat vagy lakást vásároljon, ha kinővik a régi otthonukat, ezért ha van rá lehetőségük, a meglévő ingatlanjukat bővítik inkább. Erre csok vissza nem térítendő támogatást is igénybe vehetnek. De mi számít bővítésnek a csok szempontjából, milyen számlákat kell benyújtani, és hogyan kell a csok-ot bővítés esetén megigényelni? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat. ","shortLead":"A családok jelentős része nem engedheti meg magának, hogy új házat vagy lakást vásároljon, ha kinővik a régi...","id":"20191001_Hogyan_es_kik_igenyelhetnek_csokot_lakas_vagy_hazbovitesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9b361e-dcc7-4ee9-b7f9-8249790f8ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_Hogyan_es_kik_igenyelhetnek_csokot_lakas_vagy_hazbovitesre","timestamp":"2019. október. 01. 14:51","title":"Hogyan és kik igényelhetnek csok-ot lakás- vagy házbővítésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","shortLead":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","id":"20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6584f6-8652-4b18-8309-652cc8ab41ac","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","timestamp":"2019. október. 01. 16:57","title":"Tarlós: Nem kértem a Fidelitast a rendezvények megzavarására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]