Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencvárosi Korzó szerint például a zöld-fehér csapat 2-1-re nyert Zágrábban.","shortLead":"A Ferencvárosi Korzó szerint például a zöld-fehér csapat 2-1-re nyert Zágrábban.","id":"20190930_Negybol_egy_Ferencvaroseredmenyt_sem_sikerul_jol_eltalalnia_a_kerulet_lapjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517dbcdb-9d36-4827-8680-d3780e7f0329","keywords":null,"link":"/sport/20190930_Negybol_egy_Ferencvaroseredmenyt_sem_sikerul_jol_eltalalnia_a_kerulet_lapjanak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:41","title":"Négyből egy Fradi-eredményt sem sikerült eltalálnia a ferencvárosi lapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c2d7cf-7f44-43be-b780-b549ca5a782d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely videóra vette, ahogy a plakátjait szerelik le éjszaka, állítása szerint az egyikük Láng Zsolt fideszes polgármester hivatali sofőrje volt. ","shortLead":"Őrsi Gergely videóra vette, ahogy a plakátjait szerelik le éjszaka, állítása szerint az egyikük Láng Zsolt fideszes...","id":"20190930_Az_ellenzeki_jelolt_szerint_hivatali_autoval_mentek_leszedni_a_plakatjait_a_II_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82c2d7cf-7f44-43be-b780-b549ca5a782d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f92d90e-5bfe-4686-b805-6b3db689a1ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Az_ellenzeki_jelolt_szerint_hivatali_autoval_mentek_leszedni_a_plakatjait_a_II_keruletben","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:08","title":"Az ellenzéki jelölt szerint hivatali autóval mentek leszedni a plakátjait a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b41608-6f4f-4fae-bb00-d95c348205c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontosan ezt történt most a Mercedes-Benz G-osztály kockaterepjáró kínai klónjával. Elkészítették belőle a 70 éves ünnepi modellt.","shortLead":"Pontosan ezt történt most a Mercedes-Benz G-osztály kockaterepjáró kínai klónjával. Elkészítették belőle a 70 éves...","id":"20190930_A_kinai_ipar_varazsa_amikor_kulonleges_unnepi_valtozat_keszul_egy_lekoppintott_autobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b41608-6f4f-4fae-bb00-d95c348205c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc04f09-d4d6-4ed4-823d-ffdac0e724fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_A_kinai_ipar_varazsa_amikor_kulonleges_unnepi_valtozat_keszul_egy_lekoppintott_autobol","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:26","title":"Kínai ipari abszurd: különleges, ünnepi változatot készítenek egy lekoppintott autóból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pusztaszabolcsi vonalon közlekedők bosszankodhatnak.","shortLead":"A pusztaszabolcsi vonalon közlekedők bosszankodhatnak.","id":"20191001_mav_vasut_pusztaszabolcs_keses_zarlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd43e9ad-0705-450e-a1fd-8cb42210cffd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_mav_vasut_pusztaszabolcs_keses_zarlat","timestamp":"2019. október. 01. 11:51","title":"Két órás késést jelentett a MÁV egy zárlat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd14f58-de1f-4e2d-a2c1-a42b9bb720e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányközpont üvege kapott a matériából.","shortLead":"A kampányközpont üvege kapott a matériából.","id":"20190930_Urulekkel_kentek_ossze_az_I_keruleti_ellenzeki_iroda_ablakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd14f58-de1f-4e2d-a2c1-a42b9bb720e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7c98a3-4674-4c2c-ad1c-3777158f3c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Urulekkel_kentek_ossze_az_I_keruleti_ellenzeki_iroda_ablakat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:59","title":"Ürülékkel kenték össze az I. kerületi ellenzéki iroda ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Dunántúl is érintett az afrikai sertéspestis járványban.","shortLead":"Már a Dunántúl is érintett az afrikai sertéspestis járványban.","id":"20191001_Hivatalos_sertespestissel_fertozottnek_nyilvanitottak_egesz_Budat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e413ee0d-443b-4881-979a-dba20b2641a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Hivatalos_sertespestissel_fertozottnek_nyilvanitottak_egesz_Budat","timestamp":"2019. október. 01. 15:40","title":"Hivatalos: sertéspestissel fertőzöttnek nyilvánították egész Budát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b978bd-331e-48ec-ad26-721a9cd3cf69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog Istvánt egy óvodában gyerekek között fotózták le, a képet a Facebook-oldalán tette közzé.","shortLead":"Boldog Istvánt egy óvodában gyerekek között fotózták le, a képet a Facebook-oldalán tette közzé.","id":"20190930_Gyerekekkel_fotoztatta_le_magat_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69b978bd-331e-48ec-ad26-721a9cd3cf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76fc29c-d9ba-4794-8536-2d353d07aa49","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Gyerekekkel_fotoztatta_le_magat_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:42","title":"Gyerekekkel fotóztatta le magát egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef58e588-6f0c-4431-9eff-d7f5b4799b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két társát kórházba kellett a szállítani.","shortLead":"Két társát kórházba kellett a szállítani.","id":"20190930_Leszakado_faag_olt_meg_egy_14_eves_kislanyt_Nyitran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef58e588-6f0c-4431-9eff-d7f5b4799b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd3cc6-5844-4406-beba-3c16bde64e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Leszakado_faag_olt_meg_egy_14_eves_kislanyt_Nyitran","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:29","title":"Leszakadó faág ölt meg egy 14 éves kislányt Nyitrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]