Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"305f0b23-0b37-4f52-ac7f-ef93507a5f31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A reneszánsz kastély teteje teljesen elpusztult.","shortLead":"A reneszánsz kastély teteje teljesen elpusztult.","id":"20191004_tuz_leegett_osgyan_kastely_tetoszerkezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=305f0b23-0b37-4f52-ac7f-ef93507a5f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b604f63d-abd6-4fff-8176-86824eb0a655","keywords":null,"link":"/elet/20191004_tuz_leegett_osgyan_kastely_tetoszerkezet","timestamp":"2019. október. 04. 12:57","title":"Teljesen leégett az osgyáni várkastély tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9d166-914c-4a91-bd07-facfd91da65f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját életüket is kockáztatták, hogy kihúzzanak egy férfit a Sajóból.","shortLead":"Saját életüket is kockáztatták, hogy kihúzzanak egy férfit a Sajóból.","id":"20191002_eletmentes_rendor_sajoszentpeter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea9d166-914c-4a91-bd07-facfd91da65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd10f8aa-ef59-4f60-b2af-e72ac9582aec","keywords":null,"link":"/elet/20191002_eletmentes_rendor_sajoszentpeter","timestamp":"2019. október. 02. 14:29","title":"Bottal mentettek életet a sajószentpéteri rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc55e4-9205-4949-b42b-0d8d810b4f66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári tesztelés után végre megérkezett a Threads from Instagram. A csevegőalkalmazással a fiatalokat szólítja meg a Facebook, miközben van némi snapchates beütése.","shortLead":"A nyári tesztelés után végre megérkezett a Threads from Instagram. A csevegőalkalmazással a fiatalokat szólítja meg...","id":"20191004_instagram_threads_csevegoalkalmazas_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc55e4-9205-4949-b42b-0d8d810b4f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4bd5fb-c02d-4b63-a684-4c71e4a51e2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_instagram_threads_csevegoalkalmazas_applikacio","timestamp":"2019. október. 04. 09:03","title":"Itt a Facebook új csevegőalkalmazása, az instagramozók örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa68b46-4e1e-4d0f-a9c3-ea5bd7acd25b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszeripari szereplők szerint nehézkes az újrahasznosítás, és az adományozásra, illetve a takarmányozásra is túl szigorú szabályok vonatkoznak.","shortLead":"Az élelmiszeripari szereplők szerint nehézkes az újrahasznosítás, és az adományozásra, illetve a takarmányozásra is túl...","id":"20191003_Egyelore_meg_olcsobb_megsemmisiteni_az_hulladek_elelmiszert_a_feldolgozok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa68b46-4e1e-4d0f-a9c3-ea5bd7acd25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912bb195-599b-496d-8921-d3fb441e1be2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Egyelore_meg_olcsobb_megsemmisiteni_az_hulladek_elelmiszert_a_feldolgozok_szerint","timestamp":"2019. október. 03. 07:18","title":"Egyelőre olcsóbb megsemmisíteni a hulladék élelmiszert a feldolgozók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95af3a7f-9361-4d77-9f97-0c4b1b9f8ab8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kalitkájuk nem volt, kényszerhelyzet állt elő. ","shortLead":"Kalitkájuk nem volt, kényszerhelyzet állt elő. ","id":"20191003_Orizetbe_vettek_egy_madarat_Hollandiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95af3a7f-9361-4d77-9f97-0c4b1b9f8ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d1cf2c-85a7-442a-97d1-0d98f9aeffb4","keywords":null,"link":"/elet/20191003_Orizetbe_vettek_egy_madarat_Hollandiaban","timestamp":"2019. október. 03. 10:04","title":"Rendőrségi cellában végezte egy madár Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vida Máté is csatlakozott a horvátok és azeriek ellen készülő csapathoz.","shortLead":"Vida Máté is csatlakozott a horvátok és azeriek ellen készülő csapathoz.","id":"20191002_Meg_egy_jatekost_behivott_Rossi_a_valogatottba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b232d63-7025-403b-8bb8-a81e494f80f0","keywords":null,"link":"/sport/20191002_Meg_egy_jatekost_behivott_Rossi_a_valogatottba","timestamp":"2019. október. 02. 17:08","title":"Még egy játékost behívott Rossi a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1eaf298-3229-420b-9148-6eaf38fc61c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hópelyheket azonban még nem találtak.","shortLead":"Hópelyheket azonban még nem találtak.","id":"20191003_Negy_fokot_mertek_Kekesteton_csutortok_delben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1eaf298-3229-420b-9148-6eaf38fc61c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a3cb95-ab0d-4cae-95a8-f45f6425f301","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Negy_fokot_mertek_Kekesteton_csutortok_delben","timestamp":"2019. október. 03. 13:23","title":"Négy fokot mértek a Kékestetőn csütörtök délben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelyt megvágott hangfelvétellel, a budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideóval támadták be ismeretlenek a kampány hajrájában. Az nem kérdés, ki profitálhat a két esetből, azzal viszont a rendőrségnek is volna dolga, hogy ki és hogyan rögzítette azokat – erről ír a héten az új HVG.","shortLead":"Karácsony Gergelyt megvágott hangfelvétellel, a budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideóval támadták be ismeretlenek...","id":"20191002_karacsony_gergely_lehallgatas_parbeszed_wittinghoff_tamas_szexvideo_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc3f804-10ba-4d47-908c-6a49ffe23767","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_karacsony_gergely_lehallgatas_parbeszed_wittinghoff_tamas_szexvideo_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 15:55","title":"Botrányok a kampányhajrában: nem az a kérdés, ki profitálhat a Karácsony-felvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]