[{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit aljas indokból elkövetett emberöléssel, szexuális erőszakkal és kifosztással vádolja.","shortLead":"Megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit aljas...","id":"20191007_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_soroksari_gyilkossaggal_vadolt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0195b0-d8c4-49c3-b301-5cd00bad5768","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_soroksari_gyilkossaggal_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. október. 07. 13:13","title":"Életfogytiglant is kaphat a soroksári gyilkossággal vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4edb67-905d-4a30-9428-626a4218aca3","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Romantika nélkül emlékezik Nagy Bálint építész a demokratikus ellenzéki szerepére és az általa tíz éve vezetett FUGA-ra. Tönkretett épületei miatt nincs harag benne, igazán azt szeretné, ha kizsákmányolná egy építésziroda. ","shortLead":"Romantika nélkül emlékezik Nagy Bálint építész a demokratikus ellenzéki szerepére és az általa tíz éve vezetett...","id":"201940__nagy_balint_epitesz__afugarol_rendszervaltasrol__kivul_maradas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be4edb67-905d-4a30-9428-626a4218aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d180f38-04a9-43ac-a2bb-579f92ba963b","keywords":null,"link":"/360/201940__nagy_balint_epitesz__afugarol_rendszervaltasrol__kivul_maradas","timestamp":"2019. október. 06. 12:00","title":"\"Meg akartam úszni a konfliktusokat, amiket TGM, Rajk Laci és mások nem úsztak meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f130f424-adcc-4d8c-8dbe-870b1ddf2943","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól szerepelt ifj. Károly Ferenc ceglédi fideszes képviselő szüleinek cége a közbeszerzéseken, így ők látják el a városban a köztisztasági feladatokat, de még a kerékpárutakat is ők építik.","shortLead":"Jól szerepelt ifj. Károly Ferenc ceglédi fideszes képviselő szüleinek cége a közbeszerzéseken, így ők látják el...","id":"20191007_Egy_fideszes_kepviselo_csaladjanak_cege_szazmmilliokert_nyert_el_megbizasokat_Cegleden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f130f424-adcc-4d8c-8dbe-870b1ddf2943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86066446-2133-447b-a3ff-0a8f7898a0bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Egy_fideszes_kepviselo_csaladjanak_cege_szazmmilliokert_nyert_el_megbizasokat_Cegleden","timestamp":"2019. október. 07. 10:19","title":"Egy fideszes képviselő családjának cége százmilliókért nyert el megbízásokat Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298dd6ad-d634-44dd-8afd-d9e43adf4aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választások hajrájában kipattant egy lehallgatási botrány egy olyan kampányban, amilyet még nem nagyon láttunk Magyarországon. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az önkormányzati választások hajrájában kipattant egy lehallgatási botrány egy olyan kampányban, amilyet még nem nagyon...","id":"20191006_Fulke_A_Fidesz_mindent_le_akar_tarolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=298dd6ad-d634-44dd-8afd-d9e43adf4aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71a0333-c298-4111-832b-853d45c04603","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Fulke_A_Fidesz_mindent_le_akar_tarolni","timestamp":"2019. október. 06. 11:00","title":"Fülke: A Fidesz mindent le akar tarolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78","c_author":"Joób Márk","category":"360","description":"A kormány politikája nem egyeztethető össze a keresztény erkölcstan alapját képező szeretetparanccsal, írja Joób Márk filozófus. Vélemény.","shortLead":"A kormány politikája nem egyeztethető össze a keresztény erkölcstan alapját képező szeretetparanccsal, írja Joób Márk...","id":"201940_az_orbani_keresztenydemokracia_erkolcstelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4430ec4-23ac-46de-8d82-de63ed9e0fb5","keywords":null,"link":"/360/201940_az_orbani_keresztenydemokracia_erkolcstelen","timestamp":"2019. október. 06. 10:00","title":"Joób Márk: Az orbáni kereszténydemokrácia erkölcstelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb6fbe63-b8b4-4c8c-a84b-581213dcb0cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tragédia miatt félbeszakították a romániai Királykő-hegységet megkerülő versenyt. ","shortLead":"Tragédia miatt félbeszakították a romániai Királykő-hegységet megkerülő versenyt. ","id":"20191006_romania_maraton_futo_versenyzo_szakadek_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb6fbe63-b8b4-4c8c-a84b-581213dcb0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93aa21f-7215-4303-abcd-c21b93ac1415","keywords":null,"link":"/elet/20191006_romania_maraton_futo_versenyzo_szakadek_halalos_baleset","timestamp":"2019. október. 06. 08:59","title":"Szakadékba zuhant és meghalt két futó egy romániai maratonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","shortLead":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","id":"20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6102f-5f24-4ad7-b0ea-f6045f7c1cfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","timestamp":"2019. október. 06. 06:41","title":"740 millió forint ez a 34 éves szuperritka Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8717ec-3703-42e4-a024-93e3621d9dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20191007_Eltunt_egy_14_eves_kislany_a_jozsefvarosi_gyermekotthonbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c8717ec-3703-42e4-a024-93e3621d9dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de1762c-bc36-4f8e-a2cc-8381132c3018","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Eltunt_egy_14_eves_kislany_a_jozsefvarosi_gyermekotthonbol","timestamp":"2019. október. 07. 11:50","title":"Eltűnt egy 14 éves kislány a józsefvárosi gyermekotthonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]