[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester videóján szereplő nő uniós pénzt kapott, kiosztották az orvosi Nobel-díjakat, szarvas a fodrászatban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A győri polgármester videóján szereplő nő uniós pénzt kapott, kiosztották az orvosi Nobel-díjakat, szarvas...","id":"20191007_Radar_360_Egymasra_mutogatnak_az_illetekesek_a_sertespestis_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528e7f56-bf81-453a-8b88-93df0b78c673","keywords":null,"link":"/360/20191007_Radar_360_Egymasra_mutogatnak_az_illetekesek_a_sertespestis_ugyeben","timestamp":"2019. október. 07. 17:30","title":"Radar 360: Borkai beismerő vallomása után sem lép vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely az autoimmun betegségek egyik ritka, öröklődő kórképe, és mozgásképtelenséghez vezet.","shortLead":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely...","id":"20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d49d85c-6219-44c7-96de-53c05eeb2883","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","timestamp":"2019. október. 07. 05:32","title":"Tánc közben beszélt súlyos betegségéről Rodrigo Duterte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09172466-527c-4678-a75a-01cbd275e3d6","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Két polgármesterről is előkerült egy-egy szexvideó, ami nyilvánvalóan a képmáshoz és a magánélethez fűződő jogot sérti. De meddig terjed egy közszereplő magánszférája, és tulajdonképpen miért vagyunk felháborodva azon, ki hogyan szexel? Nehéz-Posony Márton segít értelmezni a helyzetet. ","shortLead":"Két polgármesterről is előkerült egy-egy szexvideó, ami nyilvánvalóan a képmáshoz és a magánélethez fűződő jogot sérti...","id":"20191007_Borkai_es_Wittinghoff_videoi__meddig_terjed_egy_kozszereplo_maganszferaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09172466-527c-4678-a75a-01cbd275e3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cff30c-6a7e-4ea1-853a-713ae7fd8430","keywords":null,"link":"/360/20191007_Borkai_es_Wittinghoff_videoi__meddig_terjed_egy_kozszereplo_maganszferaja","timestamp":"2019. október. 07. 15:10","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Meddig terjed Borkai és Wittinghoff magánszférája? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcf99b6-62f1-4487-8c70-d6ea8b0da435","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy arra haladó autó kamerája felvette az életveszélyes előzést.","shortLead":"Egy arra haladó autó kamerája felvette az életveszélyes előzést.","id":"20191008_A_leallosavbol_elozott_egy_auto_az_M0ason_egy_hajszalon_mult_a_tragedia__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fcf99b6-62f1-4487-8c70-d6ea8b0da435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f84ecdc-8302-4c2f-8880-a45bb1fd23b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_A_leallosavbol_elozott_egy_auto_az_M0ason_egy_hajszalon_mult_a_tragedia__video","timestamp":"2019. október. 08. 11:53","title":"A leállósávból előzött egy autó az M0-áson, egy hajszálon múlt a tragédia - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság szerint Budapestnek, Győrnek, Veszprémnek, Pécsnek, Szegednek és Debrecennek is helye van a legjobb 190 város között.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint Budapestnek, Győrnek, Veszprémnek, Pécsnek, Szegednek és Debrecennek is helye van...","id":"20191008_Hat_magyar_varosban_europai_szinten_is_kiemelkedo_kreativ_es_kulturalis_lehetosegek_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad76722-d8f3-42f5-9499-4b1657c01947","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Hat_magyar_varosban_europai_szinten_is_kiemelkedo_kreativ_es_kulturalis_lehetosegek_vannak","timestamp":"2019. október. 08. 15:42","title":"Hat magyar város is bekerült Európa kulturális és kreatív városai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környéken nagy a torlódás. ","shortLead":"A környéken nagy a torlódás. ","id":"20191007_Szirenazo_rendorauto_karambolozott_az_Ulloi_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176721dc-78ef-4b12-8017-a3aaace6f0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Szirenazo_rendorauto_karambolozott_az_Ulloi_uton","timestamp":"2019. október. 07. 19:05","title":"Szirénázó rendőrautó karambolozott az Üllői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fotó jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármestert azzal vádolja, hogy egy jachton örömlányokkal partizott.","shortLead":"Újabb fotó jelent meg az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, amely a győri polgármestert azzal vádolja, hogy egy jachton...","id":"20191007_Ujabb_felvetel_jelent_meg_Borkairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8997b944-d429-4b7c-a138-7434a57bf740","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Ujabb_felvetel_jelent_meg_Borkairol","timestamp":"2019. október. 07. 09:00","title":"Újabb felvételt hozott le a Borkait szexpartikkal vádoló blog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cd4ad5-265d-44e7-9b0d-053a662e67b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első exit poll eredmények a várakozásoknak megfelelően az António Costa miniszterelnök vezette portugál Szocialista Párt (PS) győzelmét vetítik előre.","shortLead":"Az első exit poll eredmények a várakozásoknak megfelelően az António Costa miniszterelnök vezette portugál Szocialista...","id":"20191007_portugalia_valasztas_gyozelem_antonio_costa_szocialistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cd4ad5-265d-44e7-9b0d-053a662e67b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c11f7cd-2e4f-4e60-aff7-0757da31abfc","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_portugalia_valasztas_gyozelem_antonio_costa_szocialistak","timestamp":"2019. október. 07. 06:42","title":"A szocialisták nyerték a portugál választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]