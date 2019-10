Jöhet a KRESZ-módosítás az elektromos rollerek miatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75988759-9b60-46d3-b411-7f2c71c441f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy vasúti átjáróban történt a baleset.","shortLead":"Egy vasúti átjáróban történt a baleset.","id":"20191008_Tehervonattal_utkozott_egy_auto_Kapuvaron_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75988759-9b60-46d3-b411-7f2c71c441f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3689c7f-8f87-4a76-b8de-6a3354a05762","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Tehervonattal_utkozott_egy_auto_Kapuvaron_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. október. 08. 15:10","title":"Tehervonattal ütközött egy autó Kapuváron, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hat tagú család összekapaszkodva akart fotózkodni egy folyóban.","shortLead":"A hat tagú család összekapaszkodva akart fotózkodni egy folyóban.","id":"20191008_szelfi_halalos_aldozat_folyo_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4799a62-0b75-48c5-ab14-5a84b21190ca","keywords":null,"link":"/elet/20191008_szelfi_halalos_aldozat_folyo_india","timestamp":"2019. október. 08. 10:29","title":"Négyen haltak bele egy félresikerült szelfizésbe Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8ae88c-60f4-4261-9465-c48b4cedb00c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blizzard a versenyszabályzatára hivatkozva jelentette be, hogy a játékostól elveszik addigi nyereményét, egy éven át pedig nem indulhat egyetlen Hearthstone-kiírásban sem.","shortLead":"A Blizzard a versenyszabályzatára hivatkozva jelentette be, hogy a játékostól elveszik addigi nyereményét, egy éven át...","id":"20191008_blizzard_hearthstone_jatek_hongkongi_tuntetes_stream","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b8ae88c-60f4-4261-9465-c48b4cedb00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d6ba54-b24e-4589-bbda-4e240a98a7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_blizzard_hearthstone_jatek_hongkongi_tuntetes_stream","timestamp":"2019. október. 08. 12:03","title":"Kizárta és lenullázta a Blizzard a játékost, aki a hongkongi tüntetők mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47a7806-5a82-4325-8964-768c455b3d5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők szerint a siker kulcsa a rendkívül alacsony tömeg és a kedvező légellenállási mutató lehet.","shortLead":"A fejlesztők szerint a siker kulcsa a rendkívül alacsony tömeg és a kedvező légellenállási mutató lehet.","id":"20191009_1600_kilometeres_hatotavot_iger_egy_uj_villanyauto_aptera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d47a7806-5a82-4325-8964-768c455b3d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52eb0d0a-c1b7-4ef1-86c5-d679de5eafab","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_1600_kilometeres_hatotavot_iger_egy_uj_villanyauto_aptera","timestamp":"2019. október. 09. 06:41","title":"1600 kilométeres hatótávot ígér egy új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2341e54-54fc-4cf8-9fae-429127aa5d49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter kihívója helyett a vásárhelyi kórház röntgenosztályának főorvosa magyarázkodik, hogy miért utasítják el a 75 év feletti betegeket, pedig a nyilvánosságra került leleten, Grezsára hivatkoznak. A főorvos azt most sem cáfolta, hogy az orvoshiány miatt döntöttek így.","shortLead":"Márki-Zay Péter kihívója helyett a vásárhelyi kórház röntgenosztályának főorvosa magyarázkodik, hogy miért utasítják el...","id":"20191007_A_vasarhelyi_korhaz_rontgen_foorvosa_En_kertem_Grezsa_Istvant_hogy_75_ev_felett_ne_kuldjek_vizsgalatra_a_beteget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2341e54-54fc-4cf8-9fae-429127aa5d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93f9249-a532-43f7-98d4-323b443562d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_A_vasarhelyi_korhaz_rontgen_foorvosa_En_kertem_Grezsa_Istvant_hogy_75_ev_felett_ne_kuldjek_vizsgalatra_a_beteget","timestamp":"2019. október. 07. 16:10","title":"A vásárhelyi kórház főorvosa: Én kértem Grezsa Istvánt, hogy 75 év felett ne küldjék vizsgálatra a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Különböztek az elképzelések.","shortLead":"Különböztek az elképzelések.","id":"20191008_Elkuldtek_Miriutat_Kisvardarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83be73a3-4c0e-4d73-8a3a-a45ef6ab32fd","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Elkuldtek_Miriutat_Kisvardarol","timestamp":"2019. október. 08. 19:11","title":"Elküldték Miriutát Kisvárdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Belekeveredett a magyar választási kampányba Scarlett Johansson, tanárt fenyegettek egy pesti középiskolában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Belekeveredett a magyar választási kampányba Scarlett Johansson, tanárt fenyegettek egy pesti középiskolában...","id":"20191008_Radar_360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7091202-d661-4de4-97f9-cbde9e99b117","keywords":null,"link":"/360/20191008_Radar_360","timestamp":"2019. október. 08. 08:00","title":"Radar 360: A Borkai család új ügyei és a saját sógorát lebuktató jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azért, mert nem született megállapodás a még elégséges szolgáltatásokról, mert a kormány azt megakadályozta - írták. Az új időpont: november 13.","shortLead":"Azért, mert nem született megállapodás a még elégséges szolgáltatásokról, mert a kormány azt megakadályozta - írták...","id":"20191008_kozszolgalati_dolgozo_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35272445-56e9-4956-9341-52b15749a997","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_kozszolgalati_dolgozo_sztrajk","timestamp":"2019. október. 08. 21:18","title":"Későbbre halasztják a közszolgálati sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]