[{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","shortLead":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","id":"20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68e5d13-8a16-4d5a-b2d2-c308d90d0304","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","timestamp":"2019. október. 12. 09:49","title":"Hibrid Suzukik készülnek majd Eszergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbb9d81-4732-45aa-b797-b1634e05e51c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatta papír sörösdobozát a Carlsberg, bár egy kis műanyag még van benne.","shortLead":"Bemutatta papír sörösdobozát a Carlsberg, bár egy kis műanyag még van benne.","id":"20191011_Elkeszult_a_papir_sorosdoboz_prototipusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbb9d81-4732-45aa-b797-b1634e05e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1533dbf6-d917-4820-8e15-d743a3bf00da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Elkeszult_a_papir_sorosdoboz_prototipusa","timestamp":"2019. október. 11. 17:09","title":"Elkészült a papír sörösdoboz prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb6fb779-63e3-4b4e-bfa0-2d6123660108","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kenyai futó két órán belül futotta le a maratoni távot Bécsben.\r

","shortLead":"A kenyai futó két órán belül futotta le a maratoni távot Bécsben.\r

","id":"20191012_eliud_kipchoge_kenyai_futo_maraton_ket_oran_belul_rekord_becs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb6fb779-63e3-4b4e-bfa0-2d6123660108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aafcb10-0b91-48b7-aa95-9663c509a367","keywords":null,"link":"/sport/20191012_eliud_kipchoge_kenyai_futo_maraton_ket_oran_belul_rekord_becs","timestamp":"2019. október. 12. 10:28","title":"Eliud Kipchoge olyat tett, amire ember még nem volt képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b98a5b3-6947-4b17-9974-b1780cdf5484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfőt munkaebédre várják. Azt továbbra sem tudni, miről fognak tárgyalni.","shortLead":"A kormányfőt munkaebédre várják. Azt továbbra sem tudni, miről fognak tárgyalni.","id":"20191011_orban_viktor_emmanuel_macron_talalkozo_parizs_munkaebed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b98a5b3-6947-4b17-9974-b1780cdf5484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a184d3fd-908a-4401-ac8d-aee6038de061","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_orban_viktor_emmanuel_macron_talalkozo_parizs_munkaebed","timestamp":"2019. október. 11. 09:07","title":"Ma fut össze Orbán és Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf491a8-141e-4ee3-b577-160bffeb3e03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy a bajor gyártó igen óvatosan adta meg az M8 gyorsulási hivatalos adatát.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy a bajor gyártó igen óvatosan adta meg az M8 gyorsulási hivatalos adatát.","id":"20191011_altat_a_bmw_a_valosagban_sokkal_gyorsabb_az_autoja__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdf491a8-141e-4ee3-b577-160bffeb3e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d340a714-cd27-469e-9180-e2cc93577606","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_altat_a_bmw_a_valosagban_sokkal_gyorsabb_az_autoja__video","timestamp":"2019. október. 11. 07:59","title":"Altat a BMW, a valóságban sokkal gyorsabb az autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy Magyarország gazdaságfejlesztési programját Románia szinte teljes nyugati részére is kiterjesztené.","shortLead":"Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy Magyarország gazdaságfejlesztési programját Románia szinte teljes nyugati...","id":"20191011_Romania_nem_egyezett_bele_hogy_Magyarorszag_gazdasagfejlesztesi_programot_inditson_Erdelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd1d074-407c-4cc9-8d5b-527ab488719a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Romania_nem_egyezett_bele_hogy_Magyarorszag_gazdasagfejlesztesi_programot_inditson_Erdelyben","timestamp":"2019. október. 11. 19:41","title":"Románia nem adja áldását az Erdélyben indítandó magyar programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Lengyelországban most vasárnap tartanak parlamenti választást, ami – furcsa módon – egyszerre lesz unalmas és izgalmas. A hvg.hu heti közéleti podcastjában Domány Andrással elemezzük a lehetséges forgatókönyveket.","shortLead":"Lengyelországban most vasárnap tartanak parlamenti választást, ami – furcsa módon – egyszerre lesz unalmas és izgalmas...","id":"20191012_Fulke_a_lengyeleknel_egy_szemelyben_olt_testet_Orban_es_Kadar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc076df9-c0b9-4703-9380-09d0e8acf24a","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Fulke_a_lengyeleknel_egy_szemelyben_olt_testet_Orban_es_Kadar","timestamp":"2019. október. 12. 10:00","title":"Fülke: a lengyeleknél egy személyben ölt testet Orbán és Kádár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8261f199-8675-4641-855c-0fa4ffffb891","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első- és a második generációs Mirai külseje között semmi hasonlóságot nem lehet felfedezni. És milyen jól van ez így.","shortLead":"Az első- és a második generációs Mirai külseje között semmi hasonlóságot nem lehet felfedezni. És milyen jól van ez így.","id":"20191011_rut_hidrogenautobol_meno_szedan_itt_a_teljesen_uj_toyota_mirai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8261f199-8675-4641-855c-0fa4ffffb891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98003456-0a8b-4173-b470-213dbd233d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_rut_hidrogenautobol_meno_szedan_itt_a_teljesen_uj_toyota_mirai","timestamp":"2019. október. 11. 09:21","title":"Rút hidrogénautóból menő sportszedán: itt a teljesen új Toyota Mirai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]