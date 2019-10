Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdd57c76-cb0c-4cee-9636-4e3b8d5cd392","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 novemberi frissítőcsomagja a szokásostól eltérően már újraindítás nélkül kúszik majd fel a számítógépekre. Úgy tűnik, vége a rémálomszerű Windows-frissítések korának.","shortLead":"A Windows 10 novemberi frissítőcsomagja a szokásostól eltérően már újraindítás nélkül kúszik majd fel a számítógépekre...","id":"20191014_microsoft_windows_10_frissites_november_2019_update","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd57c76-cb0c-4cee-9636-4e3b8d5cd392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860a5dc7-b30a-4774-80ea-eb5c8fbef2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_microsoft_windows_10_frissites_november_2019_update","timestamp":"2019. október. 14. 10:03","title":"Imádni fogja, amikor megkapja a következő Windows-frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf","c_author":"","category":"kultura","description":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel legújabb Kerekes Band albumra, a ReWind-re. A hvg.hu-n már meg is hallgathatjuk, hogy szól mindez ethno-funkban.","shortLead":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel...","id":"20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d191d8d-d57c-41c0-ac49-6eec3154852e","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","timestamp":"2019. október. 15. 11:30","title":"Így szól az AC/DC vagy a Daft Punk ethno-funkban – feldolgozáslemezzel jelentkezett a Kerekes Band","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb agrárgazdaságában sem tudják lassan felvenni a versenyt a lengyelekkel. ","shortLead":"Európa legnagyobb agrárgazdaságában sem tudják lassan felvenni a versenyt a lengyelekkel. ","id":"20191015_A_magyarok_utan_a_francia_gazdak_is_az_olcso_lengyel_alma_miatt_panaszkodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1056b2-a261-4e2c-a960-2bc621ac2a8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_A_magyarok_utan_a_francia_gazdak_is_az_olcso_lengyel_alma_miatt_panaszkodnak","timestamp":"2019. október. 15. 05:31","title":"A magyarok után a francia gazdák is az olcsó lengyel alma miatt panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az iTunes új verziója, amelyet most a windowsos felhasználóknak is érdemes mielőbb telepíteniük. A sürgetés oka a frissítés előtti változatban felfedezett sérülékenység, amelyre egy különösen problémás zsarolóvírus is ráharapott.","shortLead":"Megjelent az iTunes új verziója, amelyet most a windowsos felhasználóknak is érdemes mielőbb telepíteniük. A sürgetés...","id":"20191015_apple_itunes_pc_frissites_zsarolovirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52cda17-75e7-4757-a738-4aa8c3038d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_apple_itunes_pc_frissites_zsarolovirus","timestamp":"2019. október. 15. 11:03","title":"iPhone-osok, figyelem: sürgősen frissíteni kell az iTunes-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi az iskola vécéjébe rángatta a gyereket.","shortLead":"A férfi az iskola vécéjébe rángatta a gyereket.","id":"20191014_keztores_diak_hodmezovasarhely_tanar_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f4cbd3-7116-4a81-818f-62c35642acac","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_keztores_diak_hodmezovasarhely_tanar_vademeles","timestamp":"2019. október. 14. 14:39","title":"Diák kezét törte el egy hódmezővásárhelyi tanár, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e203d39-edca-474e-9a15-59499725fb20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött képeken, amelyek depresszióra utalhatnak. Milyen képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket? Honnan lehet felismerni a bajt? Hogyan segíthet a betegeken a digitális technika? ","shortLead":"A mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött képeken...","id":"remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e203d39-edca-474e-9a15-59499725fb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75d6d1-7aca-421d-b168-87c3043e37aa","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","timestamp":"2019. október. 15. 07:30","title":"Mutasd a posztjaidat - kiderül, hogy depressziós vagy-e!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"d2862092-55ac-459b-82fa-75b598a29185","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"7229a197-7228-401a-97e9-ad310db23491","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191015_Ekkora_tokot_meg_nem_latott_Kalifornia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7229a197-7228-401a-97e9-ad310db23491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6320386b-830c-409b-8f9a-52324fd7a7e5","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Ekkora_tokot_meg_nem_latott_Kalifornia","timestamp":"2019. október. 15. 11:00","title":"Ekkora tököt még nem látott Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4c386c-a5fd-483d-b8ec-fd0f5a5a2c72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak “ismerkedik” egymással a Boeing és a Porsche, de már körvonalazódik, milyen repülőgépet / repülő autót készítenének közösen.","shortLead":"Egyelőre csak “ismerkedik” egymással a Boeing és a Porsche, de már körvonalazódik, milyen repülőgépet / repülő autót...","id":"20191014_porsche_boeing_repulo_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e4c386c-a5fd-483d-b8ec-fd0f5a5a2c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ee4e87-f573-4521-85dc-cf61475cb9ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_porsche_boeing_repulo_auto","timestamp":"2019. október. 14. 12:33","title":"A Boeing és a Porsche nevéből összerakható, milyen nagy dobásra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]