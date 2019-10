Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre ígérte, hogy megszólal a győri polgármester botránya kapcsán, végül szerda este lett belőle.","shortLead":"Hétfőre ígérte, hogy megszólal a győri polgármester botránya kapcsán, végül szerda este lett belőle.","id":"20191016_Orban_Viktor_megszolalt_vegre_a_Borkaiugyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60577c08-6c66-4f54-885c-90b06925c2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Orban_Viktor_megszolalt_vegre_a_Borkaiugyrol","timestamp":"2019. október. 16. 21:17","title":"Orbán Viktor megszólalt végre a Borkai-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","shortLead":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","id":"20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705080f-ee7e-40d0-ae1f-8c28fa89270a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","timestamp":"2019. október. 15. 20:05","title":"Csökkent az ingatlaneladások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább tart a kellemes meleg.\r

","shortLead":"Tovább tart a kellemes meleg.\r

","id":"20191017_idojaras_kellemes_meleg_indian_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50fc6fc8-f362-4479-83a2-bb883770bbfc","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_idojaras_kellemes_meleg_indian_nyar","timestamp":"2019. október. 17. 05:06","title":"Nem hagyja magát az indián nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Általános rohamot indított az orosz rendőrség az Alekszej Navalnij vezette Korrupció-ellenes Alapítvány (FBK) irodái ellen. A hatóságok közben befagyasztották az ellenzékiek bankszámláit. ","shortLead":"Általános rohamot indított az orosz rendőrség az Alekszej Navalnij vezette Korrupció-ellenes Alapítvány (FBK) irodái...","id":"20191015_Orszagszerte_megrohantak_a_rendorok_a_Kreml_fo_ellensegenek_szamito_Navalnij_irodait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0562125d-e42f-46c9-b8d6-ef46dfe70d01","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Orszagszerte_megrohantak_a_rendorok_a_Kreml_fo_ellensegenek_szamito_Navalnij_irodait","timestamp":"2019. október. 15. 14:21","title":"Országszerte megrohanták a rendőrök a Kreml fő ellenségének számító Navalnij irodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b27221-cbb6-4e1b-a1e7-08435a6c2463","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerűen beállítható a Chrome-ban, ha inkognitó ablakban böngésznénk. Az alábbiakban azt mutatjuk meg, hogyan állíthatjuk azt be, hogy kérés nélkül, mindig ilyen módban érjük el a Chrome-ot.","shortLead":"Egyszerűen beállítható a Chrome-ban, ha inkognitó ablakban böngésznénk. Az alábbiakban azt mutatjuk meg, hogyan...","id":"20191015_mindig_inkognito_modban_torteno_bongeszes_beallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b27221-cbb6-4e1b-a1e7-08435a6c2463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbaa596-83c1-4874-9366-4c8be728349e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_mindig_inkognito_modban_torteno_bongeszes_beallitasa","timestamp":"2019. október. 15. 10:33","title":"Mindig inkognitó módban böngészne? Ezt tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfői eset után kedden este is le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit.","shortLead":"A hétfői eset után kedden este is le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit.","id":"20191015_dron_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715e9169-1887-4c7e-b7cc-f34bb85f47b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_dron_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lezaras","timestamp":"2019. október. 15. 20:36","title":"Megint drónok miatt kellett lezárni Ferihegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket, amelyek akadályoznák Orbán illiberális barátainak érdekeit. Brüsszelben viszont már sokaknak kezd elege lenni abból, hogy Magyarország a sorozatos vétóival háborúkhoz asszisztál vagy megnehezíti a menekültprobléma kezelését.\r

\r

","shortLead":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket...","id":"20191016_Zsarolok_es_zsarnokok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc46c1-f057-4c3c-8a04-ff2ab279ef87","keywords":null,"link":"/360/20191016_Zsarolok_es_zsarnokok","timestamp":"2019. október. 16. 19:00","title":"Gyengülhet Orbánék zsarolási potenciálja az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c75791-cd39-4aca-83d8-906e50a85c07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megy a számháború.","shortLead":"Megy a számháború.","id":"20191017_Most_ott_tartunk_hogy_evi_20_ezer_ember_kap_korhazi_fertozest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c75791-cd39-4aca-83d8-906e50a85c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c2f23b-8bde-43a5-97bc-03cd13de8e53","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Most_ott_tartunk_hogy_evi_20_ezer_ember_kap_korhazi_fertozest","timestamp":"2019. október. 17. 09:58","title":"Most ott tartunk, hogy évi 20 ezer ember kap kórházi fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]