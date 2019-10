Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek szerint azonban érkezhet egy olcsóbb változata.","shortLead":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek...","id":"20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be60cba-f57d-4970-828c-4aec4d4ca419","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","timestamp":"2019. október. 16. 15:03","title":"Talán érdemes várni: olcsóbb Samsung Galaxy Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed1e4c-38bd-4938-bc17-dbb87f7cf0ea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egyedül Erdogan török elnök lapogatja együttérzően Orbán Viktor vállát, tudja ő, milyen az, amikor a hálátlan nép eltéveszti, hova ikszeljen. Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Egyedül Erdogan török elnök lapogatja együttérzően Orbán Viktor vállát, tudja ő, milyen az, amikor a hálátlan nép...","id":"20191017_Gergely_Marton_Orban_kinos_pillanatai_a_Turk_Tanacsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ed1e4c-38bd-4938-bc17-dbb87f7cf0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3876506-2a90-4268-acde-854634538575","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Gergely_Marton_Orban_kinos_pillanatai_a_Turk_Tanacsban","timestamp":"2019. október. 17. 15:40","title":"Gergely Márton: Orbán kínos pillanatai a Türk Tanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c75791-cd39-4aca-83d8-906e50a85c07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megy a számháború.","shortLead":"Megy a számháború.","id":"20191017_Most_ott_tartunk_hogy_evi_20_ezer_ember_kap_korhazi_fertozest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77c75791-cd39-4aca-83d8-906e50a85c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c2f23b-8bde-43a5-97bc-03cd13de8e53","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Most_ott_tartunk_hogy_evi_20_ezer_ember_kap_korhazi_fertozest","timestamp":"2019. október. 17. 09:58","title":"Most ott tartunk, hogy évi 20 ezer ember kap kórházi fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egész világot felkutatja a Karl Höfner német gitárgyártó cég.","shortLead":"Az egész világot felkutatja a Karl Höfner német gitárgyártó cég.","id":"20191017_Keresik_Paul_McCartney_50_eve_eltunt_gitarjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a5d6e7-ae53-47c7-ae32-2dc5bad0521a","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Keresik_Paul_McCartney_50_eve_eltunt_gitarjat","timestamp":"2019. október. 17. 21:34","title":"Keresik Paul McCartney 50 éve eltűnt gitárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393e362b-a5b1-4ce6-ab11-f8155fb64b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghirdette a kormány az október 23-i ünnepi programot, miniszterelnöki beszéd nélkül.","shortLead":"Meghirdette a kormány az október 23-i ünnepi programot, miniszterelnöki beszéd nélkül.","id":"20191016_Nem_lesz_Orbanbeszed_oktober_23an","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393e362b-a5b1-4ce6-ab11-f8155fb64b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49972158-9322-4993-b711-612108e968e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Nem_lesz_Orbanbeszed_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 16. 21:07","title":"Nem lesz Orbán-beszéd október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden jel arra mutat, hogy marad a fővárosból Szegedre ejtőernyőzött csapat a választások után is, de végleges döntés a hétvégén várható.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy marad a fővárosból Szegedre ejtőernyőzött csapat a választások után is, de végleges döntés...","id":"20191017_Vasarnap_dolhet_el_mi_lesz_Szegeden_ragadt_Fideszkampanycsapattal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42df0535-9cd8-4d67-b477-62113d21f225","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Vasarnap_dolhet_el_mi_lesz_Szegeden_ragadt_Fideszkampanycsapattal","timestamp":"2019. október. 17. 17:17","title":"Vasárnap dőlhet el, mi lesz Szegeden ragadt Fidesz-kampánycsapattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bdf258-d06b-4dc7-a5d0-bd92c865b082","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapítvány iskoláiban kötelező a Korán oktatása. Ferencvárosban nyitják meg, jövőre.","shortLead":"Az alapítvány iskoláiban kötelező a Korán oktatása. Ferencvárosban nyitják meg, jövőre.","id":"20191018_24hu_Budapesten_nyit_torok_iskolat_Erdogan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3bdf258-d06b-4dc7-a5d0-bd92c865b082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5baa244-9a5e-48ae-a57d-09a29921c600","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_24hu_Budapesten_nyit_torok_iskolat_Erdogan","timestamp":"2019. október. 18. 07:59","title":"24.hu: Budapesten nyit török iskolát Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f06095-9248-41d0-b4ee-68362989129c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tarlós István soha nem kapott még annyi szavazatot, mint most, mégis bukás lett a vége. De nem egyedi eset az övé, és hiába hangoztatja a kormány és holdudvara, hogy sikert értek el, ez bukás, és el is mondjuk a két fő okát. ","shortLead":"Tarlós István soha nem kapott még annyi szavazatot, mint most, mégis bukás lett a vége. De nem egyedi eset az övé, és...","id":"20191017_Bebizonyosodott_a_Fidesznel_a_valasztasi_gyozelemhez_nem_eleg_az_adatbazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42f06095-9248-41d0-b4ee-68362989129c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f075f1c-3e76-4c9b-9f76-2a19a98c5b93","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Bebizonyosodott_a_Fidesznel_a_valasztasi_gyozelemhez_nem_eleg_az_adatbazis","timestamp":"2019. október. 17. 06:30","title":"Bebizonyosodott, hogy a Fidesz-győzelemhez nem elég az adatbázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]