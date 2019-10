Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"736fe574-0f09-4c5f-88ec-d023bbc84f06","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 3300 évvel ezelőtt meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel a kutatók egy bronzkori csatamezőn Északkelet-Németországban.","shortLead":"Egy 3300 évvel ezelőtt meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel a kutatók egy bronzkori csatamezőn...","id":"20191019_tollense_folyo_bronzkori_katona_szemelyes_targyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736fe574-0f09-4c5f-88ec-d023bbc84f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cf6940-89a4-4f10-b783-cb1b538265dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_tollense_folyo_bronzkori_katona_szemelyes_targyai","timestamp":"2019. október. 19. 16:03","title":"Egy 3300 éve meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai kurd harcosok kivonultak vasárnap a török határ mentén fekvő Rász al-Ainból - közölték kurd források és az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű aktivistahálózat.","shortLead":"A szíriai kurd harcosok kivonultak vasárnap a török határ mentén fekvő Rász al-Ainból - közölték kurd források és...","id":"20191020_Torok_offenziva__A_kurd_harcosok_kivonultak_Rasz_alAinbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b883b81-04d7-4d27-93fa-8044b3185b03","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Torok_offenziva__A_kurd_harcosok_kivonultak_Rasz_alAinbol","timestamp":"2019. október. 20. 21:22","title":"Török offenzíva - A kurd harcosok kivonultak Rász al-Ainból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kéri a lakosságot, szóljon, ha látta valaki.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség kéri a lakosságot, szóljon, ha látta valaki.\r

\r

","id":"20191021_Tobb_mint_egy_honapja_tunt_el_Sopronban_a_12_eves_Kristof","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77e53c8-2c22-4266-b337-7764a789bc10","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Tobb_mint_egy_honapja_tunt_el_Sopronban_a_12_eves_Kristof","timestamp":"2019. október. 21. 07:57","title":"Több mint egy hónapja tűnt el Sopronban a 12 éves Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a valutaalap új vezérigazgatójával találkozott.","shortLead":"A pénzügyminiszter a valutaalap új vezérigazgatójával találkozott.","id":"20191019_Varga_MIhaly_az_elmult_9_ev_tapasztalataival_akarja_segiteni_az_IMFet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a45e5b-d649-46cd-9fc4-ffe20d1a0dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_Varga_MIhaly_az_elmult_9_ev_tapasztalataival_akarja_segiteni_az_IMFet","timestamp":"2019. október. 19. 15:23","title":"Varga Mihály az elmúlt 9 év tapasztalataival akarja segíteni az IMF-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f040c3c-c3ca-4ff9-afa2-bcb64689fd54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Izraelben vagy harmadszor is választást tartanak még ebben az évben, vagy sikerül az ellenzéki Beni Ganc politikai akrobatamutatványa, és 10 év után leválthatja a korrupcióval vádolt Benjamin Netanjahut a kormányfői posztról. ","shortLead":"Izraelben vagy harmadszor is választást tartanak még ebben az évben, vagy sikerül az ellenzéki Beni Ganc politikai...","id":"201942_beni_ganc_izraeli_tronkovetelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f040c3c-c3ca-4ff9-afa2-bcb64689fd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c76bb6-5195-49a4-8224-9bb8b1967e70","keywords":null,"link":"/360/201942_beni_ganc_izraeli_tronkovetelo","timestamp":"2019. október. 20. 12:15","title":"Izraelben ismét egy volt vezérkari főnök harcol a miniszterelnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem azért, hogy emberek ne haljanak meg fölöslegesen, hanem mert a jól működő gazdasághoz egészséges társadalom kell.","shortLead":"Nem azért, hogy emberek ne haljanak meg fölöslegesen, hanem mert a jól működő gazdasághoz egészséges társadalom kell.","id":"20191019_Allamtitkar_9_ev_Fideszkormanyzas_utan_Intezkedesekre_van_szukseg_az_egeszsegugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4205ad-5eb8-46a7-8990-d238d7e363e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_Allamtitkar_9_ev_Fideszkormanyzas_utan_Intezkedesekre_van_szukseg_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. október. 19. 15:40","title":"Államtitkár 9 év Fidesz-kormányzás után: Intézkedésekre van szükség az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két levelet küldött, az egyikben kérte a halasztást, de nem írta alá, a másikban kifejtette, hogy egyébként nem ért egyet a halasztással. ","shortLead":"Két levelet küldött, az egyikben kérte a halasztást, de nem írta alá, a másikban kifejtette, hogy egyébként nem ért...","id":"20191020_Johnson_kerte_is_a_Brexit_halasztasat_meg_nem_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe18bba-94a2-4999-9866-b443b6c5a96d","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Johnson_kerte_is_a_Brexit_halasztasat_meg_nem_is","timestamp":"2019. október. 20. 09:30","title":"Johnson kérte is a Brexit halasztását, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9921ba8f-5a45-4977-8068-b3cf0442de15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy karton-polgármesterrel fotózkodhattak a mexikói Chiapas városában egy egészségügyi napon, ahova nem tudott elmenni a városvezető.","shortLead":"Egy karton-polgármesterrel fotózkodhattak a mexikói Chiapas városában egy egészségügyi napon, ahova nem tudott elmenni...","id":"20191019_Kiakadtak_egy_mexikoi_varos_lakoi_mert_a_kartonbol_keszult_masat_kuldte_a_polgarmester_egy_rendezvenyre_maga_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9921ba8f-5a45-4977-8068-b3cf0442de15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b893d03-9ea0-4e2e-9e8f-63e44a243c5a","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Kiakadtak_egy_mexikoi_varos_lakoi_mert_a_kartonbol_keszult_masat_kuldte_a_polgarmester_egy_rendezvenyre_maga_helyett","timestamp":"2019. október. 19. 11:15","title":"Kiakadtak egy mexikói város lakói, mert a kartonból készült mását küldte a polgármester egy rendezvényre maga helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]