[{"available":true,"c_guid":"e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs vége a rossz tendenciának a közlekedésben, a mostani hétvégén is rengeteg súlyos baleset történt az országutakon.","shortLead":"Nincs vége a rossz tendenciának a közlekedésben, a mostani hétvégén is rengeteg súlyos baleset történt az országutakon.","id":"20191021_Nyolc_halalos_balesetet_hozott_a_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acd8135-94da-435e-b0c5-5f27ab198ed5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Nyolc_halalos_balesetet_hozott_a_hetvege","timestamp":"2019. október. 21. 08:09","title":"Nyolc halálos balesetet hozott a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság hitelesítette a stadionépítést 2023-ig halasztó népszavazási kezdeményezést. Pont abban az évben lesz az atlétikai világbajnokság Budapesten és a csepeli létesítményt addig kellene felhúzni, ha használni akarnák. ","shortLead":"A bíróság hitelesítette a stadionépítést 2023-ig halasztó népszavazási kezdeményezést. Pont abban az évben lesz...","id":"20191021_Kuria_lehet_nepszavazast_tartani_a_tervezett_csepeli_atletikai_stadionrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046ccfd-3bbd-4173-938f-aa889499a002","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Kuria_lehet_nepszavazast_tartani_a_tervezett_csepeli_atletikai_stadionrol","timestamp":"2019. október. 21. 18:57","title":"Kúria: lehet népszavazást tartani a tervezett csepeli atlétikai stadionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3979c9b-483e-452c-95fd-77f11114f78f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bassár el-Aszad szerint a török miniszterelnöknek a szíriai gyárakra, földekre és olajra van szüksége. ","shortLead":"Bassár el-Aszad szerint a török miniszterelnöknek a szíriai gyárakra, földekre és olajra van szüksége. ","id":"20191022_A_szir_elnok_tolvajnak_nevezte_Erdogant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3979c9b-483e-452c-95fd-77f11114f78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4a8875-d3e5-4cc8-b239-f98b20f365e7","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_A_szir_elnok_tolvajnak_nevezte_Erdogant","timestamp":"2019. október. 22. 13:46","title":"A szír elnök tolvajnak nevezte Erdogant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook komoly összeget fizet majd a kiadóknak, hogy a közösségi oldalon jelenjenek meg az általuk készített anyagok.","shortLead":"A Facebook komoly összeget fizet majd a kiadóknak, hogy a közösségi oldalon jelenjenek meg az általuk készített anyagok.","id":"20191021_facebook_hirfolyam_hirek_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1646381-1f2a-4251-a930-bc445159c695","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_facebook_hirfolyam_hirek_a_facebookon","timestamp":"2019. október. 21. 08:33","title":"Októberben megváltozik a Facebook, új fül alatt kell majd keresni a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy pörög most az autópiac, hogy alig másfél év alatt kifut egy betű.","shortLead":"Úgy pörög most az autópiac, hogy alig másfél év alatt kifut egy betű.","id":"20191022_Hamarosan_jonnek_az_Srendszamos_autok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad60aa39-af73-4df8-bd70-c2c349ccb462","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Hamarosan_jonnek_az_Srendszamos_autok","timestamp":"2019. október. 22. 08:48","title":"Hamarosan jönnek az S-rendszámos autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b9a3a4-ce9b-4321-a0ab-1f17eb36b5c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a szokatlanul meleg és száraz időjárás ellenére egészségtelen a levegő Debrecenben és Nyíregyházán, illetve további négy településen, Miskolcon, Oszláron, Szegeden, Székesfehérváron is kifogásolt a levegőminőség.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a szokatlanul meleg és száraz időjárás ellenére egészségtelen a levegő...","id":"20191021_Tobbfele_javult_a_levego_minosege_de_nehany_helyen_tovabbra_is_magas_a_legszennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b9a3a4-ce9b-4321-a0ab-1f17eb36b5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1feaa3-ab75-42ac-80b2-d3db691b99c9","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Tobbfele_javult_a_levego_minosege_de_nehany_helyen_tovabbra_is_magas_a_legszennyezettseg","timestamp":"2019. október. 21. 14:15","title":"Több városban továbbra is magas a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet szerint bebizonyosodott, hogy a Fidesz politikai marketingcéllal jogellenesen is kezel személyes adatokat.","shortLead":"Az ítélet szerint bebizonyosodott, hogy a Fidesz politikai marketingcéllal jogellenesen is kezel személyes adatokat.","id":"20191022_Pert_nyert_a_Fidesz_ellen_egy_ferfi_mert_a_part_nem_tudta_igazolni_honnan_szerezte_az_email_cimet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f59e50e-f2c0-4d54-a0cb-d58d830e727e","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Pert_nyert_a_Fidesz_ellen_egy_ferfi_mert_a_part_nem_tudta_igazolni_honnan_szerezte_az_email_cimet","timestamp":"2019. október. 22. 14:25","title":"Pert nyert a Fidesz ellen egy férfi, mert a párt nem tudta igazolni, honnan szerezte az e-mail-címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb2361f-a0ec-4271-822a-0110c266c767","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A csődből kilábalt Est Media stratégái az államtól kevéssé függő, régiós informatikai céget építenének. De miből, és kivel?","shortLead":"A csődből kilábalt Est Media stratégái az államtól kevéssé függő, régiós informatikai céget építenének. De miből, és...","id":"201942__est_media__tamadasok__kiszamithatatlansag__fuggo_jatszma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb2361f-a0ec-4271-822a-0110c266c767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84559794-de51-49ac-9188-db43715472d1","keywords":null,"link":"/360/201942__est_media__tamadasok__kiszamithatatlansag__fuggo_jatszma","timestamp":"2019. október. 21. 13:20","title":"Hazárdjáték részesének érzik magukat a volt Vajna-cég kisrészvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]