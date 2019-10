Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be7e821b-e276-43f5-9823-61bae9661a37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csekély anyagi ráfordítással és nem is túl mély szaktudással kémchipet lehet elhelyezni bármilyen hardveren – figyelmeztet egy szakember. Teóriáját bizonyította is.","shortLead":"Csekély anyagi ráfordítással és nem is túl mély szaktudással kémchipet lehet elhelyezni bármilyen hardveren –...","id":"20191020_kemchip_keszitese_megvalosithatosagi_koncepcio_foxguard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7e821b-e276-43f5-9823-61bae9661a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342dc712-0e9b-4d5e-b555-69f5cf35dea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_kemchip_keszitese_megvalosithatosagi_koncepcio_foxguard","timestamp":"2019. október. 20. 20:03","title":"Ilyen egyszerű kémchipet készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b9a3a4-ce9b-4321-a0ab-1f17eb36b5c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a szokatlanul meleg és száraz időjárás ellenére egészségtelen a levegő Debrecenben és Nyíregyházán, illetve további négy településen, Miskolcon, Oszláron, Szegeden, Székesfehérváron is kifogásolt a levegőminőség.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a szokatlanul meleg és száraz időjárás ellenére egészségtelen a levegő...","id":"20191021_Tobbfele_javult_a_levego_minosege_de_nehany_helyen_tovabbra_is_magas_a_legszennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b9a3a4-ce9b-4321-a0ab-1f17eb36b5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1feaa3-ab75-42ac-80b2-d3db691b99c9","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Tobbfele_javult_a_levego_minosege_de_nehany_helyen_tovabbra_is_magas_a_legszennyezettseg","timestamp":"2019. október. 21. 14:15","title":"Több városban továbbra is magas a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ásóval verte, a fogát is kirúgta a szolgamunkára kényszerített sértettet az ózdi vádlott, akit most elítéltek.","shortLead":"Ásóval verte, a fogát is kirúgta a szolgamunkára kényszerített sértettet az ózdi vádlott, akit most elítéltek.","id":"20191021_csicskaztatas_rabszolgatarto_ozd_birosag_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2179777-11b2-4dd8-951a-10a5d36ecc82","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_csicskaztatas_rabszolgatarto_ozd_birosag_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 21. 16:44","title":"Tíz éven át csicskáztatta, megnyomorította áldozatát, öt évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171","c_author":"Puzsér Róbert","category":"velemeny","description":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg. A hvg.hu-n ezúttal a szocialista választmányi elnök és a függetlenként induló volt főpolgármester-jelölt fejti ki véleményét.","shortLead":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg...","id":"20191022_Puzser_Robert_A_halott_felult_es_enni_ker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed932a-236b-4ad8-81e2-31bebe723c4c","keywords":null,"link":"/velemeny/20191022_Puzser_Robert_A_halott_felult_es_enni_ker","timestamp":"2019. október. 22. 12:12","title":"Puzsér Róbert: A halott felült, és enni kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001dd866-7574-499a-992e-f4db29d8e33b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szaharai ezüsthangya a világ leggyorsabb hangyája, sebessége másodpercenként elérheti a 0,855 métert – derítették ki az Ulmi Egyetem kutatói, akik lencsevégre is kapták az állat mozgását.","shortLead":"A szaharai ezüsthangya a világ leggyorsabb hangyája, sebessége másodpercenként elérheti a 0,855 métert – derítették ki...","id":"20191021_szaharai_ezusthangya_sebessege_leggyorsabb_hangya_mennyivel_megy_cataglyphis_bombycina_ulmi_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=001dd866-7574-499a-992e-f4db29d8e33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ab1061-5d69-4aa5-8af8-207098e090e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_szaharai_ezusthangya_sebessege_leggyorsabb_hangya_mennyivel_megy_cataglyphis_bombycina_ulmi_egyetem","timestamp":"2019. október. 21. 11:03","title":"Levideózták a világ leggyorsabb hangyáját, 85 cm/s sebességgel rohan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ezúttal az androidosoknak és az iPhone-osoknak is jó hírrel szolgált. Utóbbiaknak ráadásul duplán.","shortLead":"A Google ezúttal az androidosoknak és az iPhone-osoknak is jó hírrel szolgált. Utóbbiaknak ráadásul duplán.","id":"20191021_google_maps_terkep_navigacio_baleset_jelentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f28fe1-168f-458f-9538-948d67707596","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_google_maps_terkep_navigacio_baleset_jelentese","timestamp":"2019. október. 21. 08:03","title":"Használja a Google Térképet? Frissítsen rá most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","shortLead":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","id":"20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f59c20-6b10-4b08-ad2f-782c08a5eb3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","timestamp":"2019. október. 21. 15:47","title":"Videó: Üzletileg nagyon bejött a horror-autómosó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5385b-f219-4ead-8a04-57825965f264","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi sejtek alkotta \"miniagy\" fejlődik a leglassabban az emberszabásúak közül – állapították meg svájci kutatók. A miniagyak sejtek miniatűr gyűjteményei, melyek segítségével a tudósok az agy fejlődését tanulmányozzák.","shortLead":"Az emberi sejtek alkotta \"miniagy\" fejlődik a leglassabban az emberszabásúak közül – állapították meg svájci kutatók...","id":"20191020_emberi_sejtek_miniagy_csimpanz_makako","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5385b-f219-4ead-8a04-57825965f264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8207d931-eb7a-41f0-8f0f-2a892f8593dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_emberi_sejtek_miniagy_csimpanz_makako","timestamp":"2019. október. 20. 19:03","title":"Íme a négy hónapon át laborban növesztett emberi miniagy első eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]