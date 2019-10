Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d9cb5b2-5476-475e-ade8-e4751c003742","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1956 hősei tudták, ha folytatódik a szovjet világ, a magyar életből semmi nem marad - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Zeneakadémián mondott ünnepi beszédében. Nem úszta meg bekiabálók nélkül: durván 10 ember várta a beszéd végén a kijáratnál.","shortLead":"1956 hősei tudták, ha folytatódik a szovjet világ, a magyar életből semmi nem marad - mondta Orbán Viktor...","id":"20191023_Orban_1956_erkolcsi_kisugarzasa_az_egesz_Foldon_erezheto_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9cb5b2-5476-475e-ade8-e4751c003742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9dd2bc-f2f7-4eb7-a04c-3690443e9938","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Orban_1956_erkolcsi_kisugarzasa_az_egesz_Foldon_erezheto_volt","timestamp":"2019. október. 23. 21:21","title":"Orbán: 1956 erkölcsi kisugárzása az egész Földön érezhető volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csinált egy kis tüzet, de a kút szerencsére nem lobbant be. Részeg volt.","shortLead":"Csinált egy kis tüzet, de a kút szerencsére nem lobbant be. Részeg volt.","id":"20191024_vademeles_tiszakecske_benzin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb7c8a0-40f6-4745-a8f2-d403c229d2ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_vademeles_tiszakecske_benzin","timestamp":"2019. október. 24. 12:32","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki fel akart gyújtani egy benzinkutat Tiszakécskén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Tőle szokatlan, konstruktívnak és békülékenynek tűnő hangot ütött meg az utóbbi napokban Orbán Viktor, de felmerül a gyanú, hogy ez csak egy stratégia része, mellyel a Fidesz már a 2022-es választási győzelemre készül. Karácsony Gergely számíthat arra is, hogy a kormány \"az asztal felett mosolyog, alatta viszont rugdos\". A Fidesznek ugyanakkor jól kell majd egyensúlyoznia, hogy a színfalak mögötti eszközökkel ne hangolja maga ellen a nagyvárosok szavazóit. ","shortLead":"Tőle szokatlan, konstruktívnak és békülékenynek tűnő hangot ütött meg az utóbbi napokban Orbán Viktor, de felmerül...","id":"20191025_orban_karacsony_budapest_valasztas_bekulekeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0aa7db1-3e3b-49d9-8645-00f7818fd001","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_orban_karacsony_budapest_valasztas_bekulekeny","timestamp":"2019. október. 25. 06:30","title":"Orbán Viktor most békülékenynek tűnik, de mire megy ki itt a játék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac viszont tovább szárnyal.","shortLead":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac...","id":"20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da3d8de-c465-4bcf-8fe7-1b892a423f3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","timestamp":"2019. október. 24. 07:54","title":"A GKI szerint véget ért az emelkedő árak korszaka a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b90824-854e-417b-bcf9-324a111d52a3","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Nagyapjának a második világháborús frontról írt leveleit osztotta meg a nyilvánossággal könyvében egy német szerző. Alice Frontzek művében nem egy vérszomjas fasiszta vadállat, hanem egy, a katonai szolgálatot kötelességének tekintő és a családja iránt aggódó férfi képe rajzolódik ki. ","shortLead":"Nagyapjának a második világháborús frontról írt leveleit osztotta meg a nyilvánossággal könyvében egy német szerző...","id":"20191023_Kulonos_fenytoresbe_kerulnek_a_szerelmes_levelek_ha_egy_naci_kuldi_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24b90824-854e-417b-bcf9-324a111d52a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3e22bc-166e-48fb-916a-bb110a006f3d","keywords":null,"link":"/360/20191023_Kulonos_fenytoresbe_kerulnek_a_szerelmes_levelek_ha_egy_naci_kuldi_oket","timestamp":"2019. október. 23. 17:00","title":"Különös fénytörésbe kerülnek a szerelmes levelek, ha egy náci küldi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec028e61-d922-41d2-be71-208f81359265","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gulácsiéknak sikerült győzniük, Szoboszlaiék viszont kikaptak a Napolitól. ","shortLead":"Gulácsiéknak sikerült győzniük, Szoboszlaiék viszont kikaptak a Napolitól. ","id":"20191024_bajnokok_ligaja_barcelona_liverpool","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec028e61-d922-41d2-be71-208f81359265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a0c76b-9f79-4896-9b82-bd61e27e9469","keywords":null,"link":"/sport/20191024_bajnokok_ligaja_barcelona_liverpool","timestamp":"2019. október. 24. 05:23","title":"Nehezen nyert a Barcelona, négyig jutott a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült.","shortLead":"A beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült.","id":"20191025_europa_legjobb_kozepulete_dij_magyar_zene_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c36464-8b9c-4a31-a08c-e0c995730729","keywords":null,"link":"/elet/20191025_europa_legjobb_kozepulete_dij_magyar_zene_haza","timestamp":"2019. október. 25. 09:01","title":"Európa legjobb középülete lett az épülő Magyar Zene Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","shortLead":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","id":"20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959ddd-5559-40ae-a2b0-301c3eebe4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","timestamp":"2019. október. 24. 06:51","title":"Sípcsonttörés, térdficam után átalakítják a választás előtt átadott játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]