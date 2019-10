Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lecsapta a magas labdát a OnePlus: kifigurázta, hogy problémák vannak a Google Pixel 4 szívesen hangoztatott Smooth Display funkciójával, azaz a 90 Hz-es képfrissítéssel.","shortLead":"Lecsapta a magas labdát a OnePlus: kifigurázta, hogy problémák vannak a Google Pixel 4 szívesen hangoztatott Smooth...","id":"20191025_oneplus_tweet_google_pixel4_90hz_kepfrissites_trollkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b926f1-8d49-4bd5-9c3f-e2ba7ae3ffb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_oneplus_tweet_google_pixel4_90hz_kepfrissites_trollkodas","timestamp":"2019. október. 25. 19:03","title":"Megtrollkodta a OnePlus a Google-t, majd gyorsan vissza is vonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a07759-2240-4400-a2a5-71c030eedc9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredmény ellen nem nyújtott be kifogást, csak a szabálytalanságok miatt fordult jogorvoslatért az önkormányzati választáson egyetlen szavazattal alulmaradó polgármesterjelölt, így a települést tovább vezetheti az évtizedek óta regnáló kormánypárti politikus. ","shortLead":"Az eredmény ellen nem nyújtott be kifogást, csak a szabálytalanságok miatt fordult jogorvoslatért az önkormányzati...","id":"20191025_kistelek_jogorvoslat_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44a07759-2240-4400-a2a5-71c030eedc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37b82e1-ed27-4c99-859c-129d1d73b57f","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_kistelek_jogorvoslat_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 25. 15:51","title":"Elbaltázta a jogorvoslatot az egy szavazattal alulmaradt kisteleki jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1da1688-fe11-4890-b184-d78142c9f3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népligetből hazainduló lánnyal végző férfinak 18 évre mérsékelték a büntetését. ","shortLead":"A Népligetből hazainduló lánnyal végző férfinak 18 évre mérsékelték a büntetését. ","id":"20191025_kakucsi_gyilkossag_nepliget_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1da1688-fe11-4890-b184-d78142c9f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d4c888-826f-4b1c-98bc-eecace0db3d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_kakucsi_gyilkossag_nepliget_itelet","timestamp":"2019. október. 25. 18:26","title":"Hét évvel csökkentették a 20 éves kakucsi lány gyilkosának büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyjából egymillióan tüntettek békésen Chilében radikális reforomokat követelve.","shortLead":"Nagyjából egymillióan tüntettek békésen Chilében radikális reforomokat követelve.","id":"20191026_Millioan_tuntettek_Chileben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb7ff19-d9b4-44c6-84d7-93d968ac4aba","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Millioan_tuntettek_Chileben","timestamp":"2019. október. 26. 08:39","title":"Millióan tüntettek Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f0cdf7-2131-492b-abdf-80a2bc1d0c70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kamasz Adrénaline fontos szereplője lesz az új képregénynek. Többek szerint hasonlít Greta Thunbergre.","shortLead":"A kamasz Adrénaline fontos szereplője lesz az új képregénynek. Többek szerint hasonlít Greta Thunbergre.","id":"20191025_asterix_obelix_kepregeny_adrenaline","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0cdf7-2131-492b-abdf-80a2bc1d0c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05f2ef4-e97b-412e-9940-ae96d8aad149","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_asterix_obelix_kepregeny_adrenaline","timestamp":"2019. október. 25. 10:30","title":"60 év után új főhőst kap az Asterix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Percekkel a meccs vége előtt lőtte meg a győztes gólt a Ferencváros, így a harmadik EL-meccsén megszerezte az első győzelmét.","shortLead":"Percekkel a meccs vége előtt lőtte meg a győztes gólt a Ferencváros, így a harmadik EL-meccsén megszerezte az első...","id":"20191024_CSZKA_MoszkvaFerencvaros_01","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c54884-48e5-46da-994a-88e1d04bf196","keywords":null,"link":"/sport/20191024_CSZKA_MoszkvaFerencvaros_01","timestamp":"2019. október. 24. 20:52","title":"CSZKA Moszkva-Ferencváros 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9a20c5-23da-4029-9c88-958f4a3d0881","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett hazánkba az amerikai gyártó vadonatúj elektromos motorkerékpárja, a LiveWire. Ami átértelmezi a \"Good Vibrations\" fogalmát, nagy érintőkijelzője van, és okostelefonnal távolról is lehet hozzá csatlakozni.","shortLead":"Megérkezett hazánkba az amerikai gyártó vadonatúj elektromos motorkerékpárja, a LiveWire. Ami átértelmezi a \"Good...","id":"20191025_budapesten_az_elso_hangtalan_mestersegesen_rezonalo_harleydavidson_korbefotoztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc9a20c5-23da-4029-9c88-958f4a3d0881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588d7ec6-f1f3-4ca6-ba07-0b0532f6a4fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_budapesten_az_elso_hangtalan_mestersegesen_rezonalo_harleydavidson_korbefotoztuk","timestamp":"2019. október. 25. 14:12","title":"Budapesten az első hangtalan, mesterségesen rezonáló Harley-Davidson – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","shortLead":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","id":"20191025_Csillag_szuletik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3049c0c6-d693-4150-a494-3ac83fa53c63","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Csillag_szuletik","timestamp":"2019. október. 25. 11:10","title":"Tóta W.: Csillag születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]