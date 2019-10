Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Piers Morgan szerint a 16 éves aktivistát csak kihasználják.","shortLead":"Piers Morgan szerint a 16 éves aktivistát csak kihasználják.","id":"20191028_Eloszor_kinevette_Greta_Thunberget_most_mar_aggodik_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3cc63e-6d01-4e4c-89a7-7aa5d535b920","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Eloszor_kinevette_Greta_Thunberget_most_mar_aggodik_erte","timestamp":"2019. október. 28. 09:15","title":"Először kinevette Greta Thunberget, most már aggódik érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a947884f-3e8f-4d07-b4c2-dfc0e7f9eefe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A helyi momentumos Somodi Klára szerint ezért nem szavaztak a pesterzsébeti új önkormányzati képviselő-testület első döntéséről, mert nem volt idő annak megvitatására. Más problémák is voltak, de azokról nem akart beszélni.","shortLead":"A helyi momentumos Somodi Klára szerint ezért nem szavaztak a pesterzsébeti új önkormányzati képviselő-testület első...","id":"20191028_Pesterzsebet_az_MSZP_az_ules_elott_percekkel_terjesztette_be_a_fizetesemelesrol_szolo_javaslatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a947884f-3e8f-4d07-b4c2-dfc0e7f9eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d23adf-6096-4ec7-bfef-5907b333101d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Pesterzsebet_az_MSZP_az_ules_elott_percekkel_terjesztette_be_a_fizetesemelesrol_szolo_javaslatot","timestamp":"2019. október. 28. 17:13","title":"Pesterzsébet: az MSZP az ülés előtt pár perccel terjesztette be a fizetésemelésről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Novembertől az Erste számlaszámára kell utalni.","shortLead":"Novembertől az Erste számlaszámára kell utalni.","id":"20191028_Erre_figyeljen_ha_az_Aegonnal_kotott_lakastakarekszerzodest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d462367-39db-4ac7-8c0d-7430ef6f7e65","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Erre_figyeljen_ha_az_Aegonnal_kotott_lakastakarekszerzodest","timestamp":"2019. október. 28. 10:51","title":"Erre figyeljen, ha az Aegonnál kötött lakástakarék-szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kiposztolt kép szerint a Xiaomi november 5-én rántja majd le a leplet legújabb csúcsmobiljáról.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kiposztolt kép szerint a Xiaomi november 5-én rántja majd le a leplet legújabb...","id":"20191028_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_108_megapixeles_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af49befe-68b4-49ad-8b79-78ee24e072f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_108_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. október. 28. 11:33","title":"108 megapixel lett, maradhat? Csúcskamerával jön a Xiaomi új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54993613-470d-4675-8564-d74c52093815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes frakcióvezető szerint amit mondott, az nem is azt jelentette. ","shortLead":"A fideszes frakcióvezető szerint amit mondott, az nem is azt jelentette. ","id":"20191028_Kocsis_Mate_perelni_akar_mert_leirtak_mit_mondott_a_Bayer_Showban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54993613-470d-4675-8564-d74c52093815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c69877-f694-4309-8fab-2326196cc0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Kocsis_Mate_perelni_akar_mert_leirtak_mit_mondott_a_Bayer_Showban","timestamp":"2019. október. 28. 12:42","title":"Kocsis Máté Bayer Zsolttal beszélgetett az erőszakról, majd perelni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. ","shortLead":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. ","id":"20191027_Kerekpar_bubi_leallas_karbantartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d836d-e4ef-4c47-87e7-283ee9909bee","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Kerekpar_bubi_leallas_karbantartas","timestamp":"2019. október. 27. 09:10","title":"Kerékpárosok, figyelem: mára leáll a teljes közbringarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több mint száz körözött személyt fogtak el.","shortLead":"A rendőrök több mint száz körözött személyt fogtak el.","id":"20191028_Nyolc_ember_halt_meg_a_magyar_utakon_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69e15ee-291e-441f-9e00-b2fbb9d4bb9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Nyolc_ember_halt_meg_a_magyar_utakon_a_hetvegen","timestamp":"2019. október. 28. 07:44","title":"Nyolcan haltak meg a magyar utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a3cedc-123d-42ff-9673-6efcda0e8f6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten súlyosan megsérültek hétfő délután egy lövöldözésben a dél-nyugat franciaországi Bayonne mecsetjénél. A feltételezett elkövetőt a rendőrség üldözőbe vette és az otthona közelében előállította – közölték rendőrségi források.","shortLead":"Ketten súlyosan megsérültek hétfő délután egy lövöldözésben a dél-nyugat franciaországi Bayonne mecsetjénél...","id":"20191028_mecset_lovoldozes_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86a3cedc-123d-42ff-9673-6efcda0e8f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02dd64c-72fe-4b41-bb17-8f8509e55756","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_mecset_lovoldozes_franciaorszag","timestamp":"2019. október. 28. 18:02","title":"Mecsetnél lövöldöztek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]