[{"available":true,"c_guid":"75aafcd7-a558-4504-b8bc-0481182dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ninja Theory különleges alkotásával sok tapasztalatot szereztek a szakembereknek, akik a jövőben is olyan videojátékokat készítenek majd, amelyek segíthetnek a mentális problémával küzdőknek.","shortLead":"A Ninja Theory különleges alkotásával sok tapasztalatot szereztek a szakembereknek, akik a jövőben is olyan...","id":"20191030_mentalis_betegseg_videojatek_microsoft_ninja_theory_hellblade_senuas_sacrifice","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75aafcd7-a558-4504-b8bc-0481182dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692ae9b7-558d-4a37-a15d-c87fb403b2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_mentalis_betegseg_videojatek_microsoft_ninja_theory_hellblade_senuas_sacrifice","timestamp":"2019. október. 30. 18:03","title":"A mentális betegeknek segítő videojátékok fejlesztésébe kezdenek a Microsofttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acfdb2e5-3ef1-4846-9807-dea14fe97eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilenc kormánypárti képviselőt mázsált meg a házelnök, mert az akciójuk nem felelt meg a házszabályi rendelkezések előírásainak.","shortLead":"Kilenc kormánypárti képviselőt mázsált meg a házelnök, mert az akciójuk nem felelt meg a házszabályi rendelkezések...","id":"20191030_Kover_nem_csak_Hadhazyt_buntette_a_tablas_akcio_miatt_hanem_a_fideszeseket_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acfdb2e5-3ef1-4846-9807-dea14fe97eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae47513-52eb-4d5f-9167-938674ebb8a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Kover_nem_csak_Hadhazyt_buntette_a_tablas_akcio_miatt_hanem_a_fideszeseket_is","timestamp":"2019. október. 30. 21:20","title":"Kövér nem csak Hadházyt büntette a táblás akció miatt, hanem a fideszeseket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfd7a20-84e4-4992-9a54-7cd1ef7908b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékkal alacsonyabb lesz a tényleges termés.","shortLead":"Tíz százalékkal alacsonyabb lesz a tényleges termés.","id":"20191030_Kevesebb_borszolot_szureteltek_de_az_evjarat_kivalo_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbfd7a20-84e4-4992-9a54-7cd1ef7908b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcd6a77-bc0f-44bc-ae5e-f1016c8e0631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_Kevesebb_borszolot_szureteltek_de_az_evjarat_kivalo_lesz","timestamp":"2019. október. 30. 05:30","title":"Kevesebb borszőlőt szüreteltek, de az évjárat kiváló lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796a410c-515f-4296-860b-401e748b34e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ház életveszélyessé vált, a kamion az ebédlőasztal előtt állt meg. ","shortLead":"A ház életveszélyessé vált, a kamion az ebédlőasztal előtt állt meg. ","id":"20191030_Az_onkormanyzat_ad_lakast_a_dabasi_hazasparnak_akinek_hazat_tonkretette_egy_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=796a410c-515f-4296-860b-401e748b34e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc491e7-b569-4802-98b6-dbaaa758cd2f","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Az_onkormanyzat_ad_lakast_a_dabasi_hazasparnak_akinek_hazat_tonkretette_egy_kamion","timestamp":"2019. október. 30. 07:34","title":"Az önkormányzat ad lakást a dabasi házaspárnak, akinek házát tönkretette egy kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5bc6-4b3b-4a22-8a88-7ab132cbfa63","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Nem indokolt orbanizációról beszélni az idei három tartományi választás után, amelyeket a volt NDK területén tartottak. A szélsőjobb se többséget, se kormányzati szerepet nem tudott szerezni.","shortLead":"Nem indokolt orbanizációról beszélni az idei három tartományi választás után, amelyeket a volt NDK területén tartottak...","id":"20191030_KeletNemetorszag_meg_KeletEuropa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=494c5bc6-4b3b-4a22-8a88-7ab132cbfa63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03881342-b5a1-4c25-bc4a-9c89efcc5e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_KeletNemetorszag_meg_KeletEuropa","timestamp":"2019. október. 30. 15:20","title":"Techet Péter: Kelet-Németország még Kelet-Európa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a00687-bfd4-4de2-a817-8193175430ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márkából nincs nagyon feljebb, ha valaki luxusra vágyik. ","shortLead":"A brit márkából nincs nagyon feljebb, ha valaki luxusra vágyik. ","id":"20191029_10_peldany_keszul_ebbol_a_Range_Roverbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a00687-bfd4-4de2-a817-8193175430ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c9de62-dfe8-4f96-bc72-a8c8f9caf556","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_10_peldany_keszul_ebbol_a_Range_Roverbol","timestamp":"2019. október. 30. 05:36","title":"Tíz példány készül ebből a Range Roverből, de majdnem 100 millióba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási Indexéből, amely immár 13. éve mérik fel a magyarok megtakarítási szokásait. Néhány területen látható javulás, ám az összkép továbbra is lehangoló.","shortLead":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási...","id":"20191029_otp_ongondoskodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c9a12-acbe-4ccb-8384-7e04e34bed3e","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_otp_ongondoskodas","timestamp":"2019. október. 29. 11:00","title":"Felkutatták, miért tartanak a magyarok több ezer milliárdot a párna alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről. Az első teszt hamarosan meg is kezdődik.","shortLead":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről...","id":"20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898ee3b-c69a-4498-9c9d-c030b4db4c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","timestamp":"2019. október. 29. 11:33","title":"Kipróbálják az oroszok, milyen lenne az országot levágni az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]