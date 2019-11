Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy véli, hiba volt az euró bevezetése, s eljött az ideje annak, hogy az EU megpróbáljon kimászni a közös valuta által létrehozott csapdából. Matolcsy a Financial Times című brit üzleti lapban írta meg véleményét.","shortLead":"Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy véli, hiba volt az euró bevezetése, s eljött az ideje annak...","id":"20191103_Matolcsy_szerint_itt_az_ideje_elismerni_hogy_hiba_volt_az_euro_bevezetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f8b4c4-413c-4037-a2e7-2e3a651ac409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Matolcsy_szerint_itt_az_ideje_elismerni_hogy_hiba_volt_az_euro_bevezetese","timestamp":"2019. november. 03. 15:05","title":"Matolcsy szerint itt az ideje elismerni, hogy hiba volt az euró bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfef743-8241-4202-8ed0-9dd4cd139eb1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éve végezték ki szerb partizánok magyarok, horvátok, németek százait, de szerbeket is gyilkoltak meg. ","shortLead":"A 75 éve végezték ki szerb partizánok magyarok, horvátok, németek százait, de szerbeket is gyilkoltak meg. ","id":"20191102_Az_1944es_delvideki_nepirtasra_emlekeztek_Szabadkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cfef743-8241-4202-8ed0-9dd4cd139eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9e12f-e296-46d9-afdb-5d2ab99e1a77","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Az_1944es_delvideki_nepirtasra_emlekeztek_Szabadkan","timestamp":"2019. november. 02. 17:56","title":"Az 1944-es délvidéki népirtásra emlékeztek Szabadkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi novemberi időnk lesz. ","shortLead":"Igazi novemberi időnk lesz. ","id":"20191103_Hidegfronttal_es_esovel_indul_a_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e932ae-7bea-4cb3-8ef6-8a711d9f95d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Hidegfronttal_es_esovel_indul_a_het","timestamp":"2019. november. 03. 15:14","title":"Hidegfronttal és esővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e72822c-e5ba-4c05-8171-ed38b3502d74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan válik képzőművésszé valaki, miközben a körülötte lévő világ ebben egyáltalán nem támogatja? Négy alkotó, akik valamiért mindig is kívülálló voltak, de egymásra találtak. Róluk szól az Outsiderek című dokumentumfilm. Első rész. ","shortLead":"Hogyan válik képzőművésszé valaki, miközben a körülötte lévő világ ebben egyáltalán nem támogatja? Négy alkotó, akik...","id":"20191102_Doku360_Outsiderek_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e72822c-e5ba-4c05-8171-ed38b3502d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a46ea8e-35fe-4f1b-8304-702e76438ffa","keywords":null,"link":"/360/20191102_Doku360_Outsiderek_elso_resz","timestamp":"2019. november. 02. 19:00","title":"Doku360: \"Elbűvölt a látvány, én is ilyen nagy művész akartam lenni\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő halottak napja alkalmából celebrált misét.","shortLead":"A katolikus egyházfő halottak napja alkalmából celebrált misét.","id":"20191102_Katakombaban_misezett_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170d54-0bd4-49a2-bfce-5f90b9079b0b","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Katakombaban_misezett_Ferenc_papa","timestamp":"2019. november. 02. 19:44","title":"Katakombában misézett Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6290a32-07d6-47fb-b5ff-0cdb54fd6efc","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Full HD-nél tizenhatszor nagyobb felbontás igen komoly benyomást kelt a tévénézőben, az viszont más kérdés, hogy az álomszerű első találkozást követően a szürke hétköznapokban mennyi haszna van/lesz a 4K követőjének. ","shortLead":"A Full HD-nél tizenhatszor nagyobb felbontás igen komoly benyomást kelt a tévénézőben, az viszont más kérdés...","id":"20191103_8k_tv_teszt_samsung_q900r_velemenyek_qled_teve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6290a32-07d6-47fb-b5ff-0cdb54fd6efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b79e4e5-e5b1-4083-b991-d794af616a36","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_8k_tv_teszt_samsung_q900r_velemenyek_qled_teve","timestamp":"2019. november. 03. 17:00","title":"Van értelme 8K tévét venni? Megnéztünk egy itthon is kapható példányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07cbb57-4d97-4796-8d26-62be10cb480a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk minden idők legnagyobb motorral szerelt és legdrágább BMW-jét, amely mellett nehéz érveket felsorakoztatni. Emiatt halálra is van ítélve, mi azonban utoljára még érezni akartuk, hogy hogyan muzsikál a tucatnyi henger.","shortLead":"Kipróbáltuk minden idők legnagyobb motorral szerelt és legdrágább BMW-jét, amely mellett nehéz érveket felsorakoztatni...","id":"20191102_v12es_biturbo_bmw_m760li_teszt_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e07cbb57-4d97-4796-8d26-62be10cb480a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0637b011-a350-4b86-9306-c1bd75697219","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_v12es_biturbo_bmw_m760li_teszt_menetproba","timestamp":"2019. november. 02. 11:30","title":"Szabadságon a józan ész: teszten a V12-es biturbó új BMW M760Li","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyors volt az élővilág regenerációja a 66 millió évvel ezelőtti meteoritbecsapódás után egy coloradói leletegyüttes tanúsága szerint. A leletek megmutatják, hogyan nőttek egyre nagyobbra az emlősök és alakultak át a növények a dinoszauruszokat kipusztító katasztrófa után. A több ezer egyed maradványát tartalmazó lelet lehetővé teszi több mint egymillió év evolúciós történetének tanulmányozását.","shortLead":"Gyors volt az élővilág regenerációja a 66 millió évvel ezelőtti meteoritbecsapódás után egy coloradói leletegyüttes...","id":"20191103_elovilag_meteoritbecsapodas_meteorit_66_millio_ev_dinoszauruszok_kihalasa_yucatan_felsziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aca9a92-c751-461a-8739-3898cae6852e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_elovilag_meteoritbecsapodas_meteorit_66_millio_ev_dinoszauruszok_kihalasa_yucatan_felsziget","timestamp":"2019. november. 03. 08:03","title":"Tudósok megfejtették, mi történt az élővilággal a nagy meteoritbecsapódás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]