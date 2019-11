Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi novemberi időnk lesz. ","shortLead":"Igazi novemberi időnk lesz. ","id":"20191103_Hidegfronttal_es_esovel_indul_a_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e932ae-7bea-4cb3-8ef6-8a711d9f95d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Hidegfronttal_es_esovel_indul_a_het","timestamp":"2019. november. 03. 15:14","title":"Hidegfronttal és esővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045692f3-5718-4fad-818e-0a3092dc1989","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tűzoltó szerint fűtetlen folyosókon kell pihenniük, a Katasztrófavédelem szóvivő-helyettese szerint ez nem igaz.","shortLead":"Egy tűzoltó szerint fűtetlen folyosókon kell pihenniük, a Katasztrófavédelem szóvivő-helyettese szerint ez nem igaz.","id":"20191103_Agyi_poloskakra_panaszkodnak_a_gyori_tuzolto_laktanyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=045692f3-5718-4fad-818e-0a3092dc1989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68371061-6cc2-4ef6-8be1-7bceeb2f78e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Agyi_poloskakra_panaszkodnak_a_gyori_tuzolto_laktanyaban","timestamp":"2019. november. 03. 20:37","title":"Ágyi poloskákra panaszkodnak a győri tűzoltó laktanyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","shortLead":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","id":"20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb697a-9342-4701-b17c-43c4060e1c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","timestamp":"2019. november. 04. 18:02","title":"Jégtáblához ragasztva sodródnak minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójának résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ebben benne van az útiköltség, a tolmács, az orvosi ellátás és az eljárással kapcsolatos minden kiadás.","shortLead":"Ebben benne van az útiköltség, a tolmács, az orvosi ellátás és az eljárással kapcsolatos minden kiadás.","id":"20191104_migrans_menekult_ausztria_kitoloncolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afed43c4-d049-46a2-bb60-6d181590e813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_migrans_menekult_ausztria_kitoloncolas","timestamp":"2019. november. 04. 20:24","title":"5,5 millió forintba kerül egy menekült kitoloncolása Ausztriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15164afd-ca6a-4b1d-b8a8-1a01e6e5454f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két nőnek fogalma sem volt arról, hogy terhes.","shortLead":"Két nőnek fogalma sem volt arról, hogy terhes.","id":"20191105_Babajaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15164afd-ca6a-4b1d-b8a8-1a01e6e5454f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6a8280-e175-4a5f-b159-1cc2c80e0e62","keywords":null,"link":"/360/20191105_Babajaratok","timestamp":"2019. november. 05. 08:30","title":"Tudományos vizsgálatot szenteltek a repülőgépes szüléseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, az illetékes kormányhivatalok szakemberei megkezdték a felszámoláshoz szükséges intézkedéseket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.","shortLead":"A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, az illetékes kormányhivatalok...","id":"20191104_aranyszinu_sargasag_szolo_borvidek_betegseg_fitoplazma_nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcd82ad-e3ab-4c44-88e2-62c2c5500b39","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_aranyszinu_sargasag_szolo_borvidek_betegseg_fitoplazma_nebih","timestamp":"2019. november. 04. 16:06","title":"Már a Dunától keletre is megjelent a rettegett szőlőbetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Félnek kritizálni a magyarok, a klímakatasztrófa kapott egy újabb esélyt, földön maradhatnak a Lufthansa-gépek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Félnek kritizálni a magyarok, a klímakatasztrófa kapott egy újabb esélyt, földön maradhatnak a Lufthansa-gépek...","id":"20191105_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac226e2b-c383-4ebc-b5f6-e8b7f52355d3","keywords":null,"link":"/360/20191105_Radar360","timestamp":"2019. november. 05. 08:00","title":"Radar360: Handóékat bebetonozták, Trumpnak behúztak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75601e15-3f86-491f-8ba7-bc3e025722cc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A felnőttfilmek beépültek a hétköznapjainkba, észrevétlen kötődést, függőséget kialakítva, kiváltképp a férfiak esetében. Vajon megismerik-e az új generációk a szerelmet, a vágyat a valós emberek iránt?","shortLead":"A felnőttfilmek beépültek a hétköznapjainkba, észrevétlen kötődést, függőséget kialakítva, kiváltképp a férfiak...","id":"20191105_Igy_hat_a_porno_a_vagyainkra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75601e15-3f86-491f-8ba7-bc3e025722cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdecd5b-9dbe-4d53-9a79-05ba174c6e22","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191105_Igy_hat_a_porno_a_vagyainkra","timestamp":"2019. november. 05. 08:15","title":"Így hat a pornó a vágyainkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]