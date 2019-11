Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Horváth Csaba esete mutatja, hogy mi a különbség. Az ellenzék számára van határ, és rá lehet kényszeríteni, hogy visszakozzon.","shortLead":"Horváth Csaba esete mutatja, hogy mi a különbség. Az ellenzék számára van határ, és rá lehet kényszeríteni...","id":"20191105_Revesz_Barati_Tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c61b63e-24ab-4e89-83f5-920d993b0503","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Revesz_Barati_Tuz","timestamp":"2019. november. 05. 08:55","title":"Révész: Baráti? Tűz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285f27d5-b228-4bde-9fe0-f53dcacf1fe6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyobbrészt egyetlen magángyűjteményre, Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit gazdag kollekciójára épül az 1947 óta Párizsban élő, 95 évesen is töretlenül aktív Vera Molnarnak szentelt kiállítás, amelynek apropót ad az is, hogy a Fővárosi Képtár az elmúlt években a világhírű művész több munkáját is meg tudta vásárolni.","shortLead":"Nagyobbrészt egyetlen magángyűjteményre, Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit gazdag kollekciójára épül az 1947 óta...","id":"201944_tarlat__harom_kon_rendetlenseg_arendben__vera_molnar_muveszete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=285f27d5-b228-4bde-9fe0-f53dcacf1fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6950e48d-0144-4b18-ab59-f4337d881553","keywords":null,"link":"/360/201944_tarlat__harom_kon_rendetlenseg_arendben__vera_molnar_muveszete","timestamp":"2019. november. 05. 12:00","title":"Rendetlenséget keres a rendben a világhírű képzőművész, Vera Molnar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","shortLead":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","id":"20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67612b64-afba-4de1-92e5-0459ae0112e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","timestamp":"2019. november. 05. 06:10","title":"Cáfolja az Európai Bizottság a New York Times állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b873c578-a174-4f6f-b9ef-2d617ab36704","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hosszú hétvégén jelent meg Egyesült Államokban az LG G8X ThinQ nevű készülék, egy egyedi megoldású összehajtható telefon. Már játék is készült hozzá.","shortLead":"A hosszú hétvégén jelent meg Egyesült Államokban az LG G8X ThinQ nevű készülék, egy egyedi megoldású összehajtható...","id":"20191104_lg_g8x_thinq_osszehajthato_telefon_ara_elerhetosege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b873c578-a174-4f6f-b9ef-2d617ab36704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c955f5e-066e-42bf-85d6-478ab5a3fc1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_lg_g8x_thinq_osszehajthato_telefon_ara_elerhetosege","timestamp":"2019. november. 04. 14:03","title":"Ez egyelőre a legolcsóbb összehajtható csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itthon terjeszkedne a spanyol gyökerű Mr Jeff.","shortLead":"Itthon terjeszkedne a spanyol gyökerű Mr Jeff.","id":"20191105_startup_magyarorszag_mosas_mr_jeff","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782e9f08-9ba2-4df5-9469-b4f8bfe4faaa","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_startup_magyarorszag_mosas_mr_jeff","timestamp":"2019. november. 05. 13:23","title":"Magyarországra jön a startup, amely azt mondja, hogy lemondhatunk a mosásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201944__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__gepen_szallt_folebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767f34c2-37d1-444e-83d6-d74369f8c73a","keywords":null,"link":"/360/201944__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__gepen_szallt_folebe","timestamp":"2019. november. 05. 10:35","title":"HVG 40: Amikor Orbán Viktor semmilyen technikai magyarázatot nem tudott elfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön lesz a győri közgyűlés alakuló ülése, amelyen a jelek szerint Borkai Zsolt polgármester is részt fog venni.","shortLead":"Csütörtökön lesz a győri közgyűlés alakuló ülése, amelyen a jelek szerint Borkai Zsolt polgármester is részt fog venni.","id":"20191104_Az_MSZP_gyori_elnoke_kiadta_a_jelszot_Borkai_eskutetelere_Talalkozzunk_a_Varoshazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d34356-b666-433e-b000-ec70ddf67786","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Az_MSZP_gyori_elnoke_kiadta_a_jelszot_Borkai_eskutetelere_Talalkozzunk_a_Varoshazan","timestamp":"2019. november. 04. 15:07","title":"Az MSZP győri elnöke kiadta a jelszót Borkai eskütételére: Találkozzunk a Városházán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9e3a8e-19aa-4bdc-b936-a75341c5e014","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Lótolvajokban apa és fia egymás riválisaiként harcolnak egy nőért.\r

","shortLead":"A Lótolvajokban apa és fia egymás riválisaiként harcolnak egy nőért.\r

","id":"201944_film__kisertesek_lotolvajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf9e3a8e-19aa-4bdc-b936-a75341c5e014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0800f502-3277-4dd4-8fa0-357390e45f35","keywords":null,"link":"/360/201944_film__kisertesek_lotolvajok","timestamp":"2019. november. 04. 12:00","title":"Zavarba ejtő, hogy ebben a filmben bármikor borzalom jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]