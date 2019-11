Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12cc3e24-5f6b-4658-a5c9-1ea304cb10bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután Borkai Zsolt bejelentette, hogy lemond, a Facebook-oldala elérhetetlenné vált.","shortLead":"Miután Borkai Zsolt bejelentette, hogy lemond, a Facebook-oldala elérhetetlenné vált.","id":"20191106_Mar_le_is_lottek_Borkai_Facebookoldalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12cc3e24-5f6b-4658-a5c9-1ea304cb10bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2ed60a-ebdf-4a8e-8a84-0f3aba99471b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_Mar_le_is_lottek_Borkai_Facebookoldalat","timestamp":"2019. november. 06. 11:07","title":"Már le is lőtték Borkai Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f097aa6-6ad3-4a28-85ef-12dcc95cd7e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivisták tovább mentek volna, mint Karácsony Gergely.","shortLead":"Az aktivisták tovább mentek volna, mint Karácsony Gergely.","id":"20191105_fovarosi_kozgyules_ligetvedok_liget_projekt_tiltakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f097aa6-6ad3-4a28-85ef-12dcc95cd7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733e0db7-7ee5-4811-ae4a-c80a2b398ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_fovarosi_kozgyules_ligetvedok_liget_projekt_tiltakozas","timestamp":"2019. november. 05. 15:08","title":"Állva tiltakoztak a ligetvédők a Fővárosi Közgyűlésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45cb8b8-64fe-4ce1-b3dc-27dc4c3347c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házban készült képek felrobbantották a Twittert.","shortLead":"A házban készült képek felrobbantották a Twittert.","id":"20191105_Ebben_a_hazban_tobb_mint_300_konnektor_van_es_senki_sem_tudja_miert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b45cb8b8-64fe-4ce1-b3dc-27dc4c3347c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f92a46-300c-4392-9d30-c6db508cf60c","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Ebben_a_hazban_tobb_mint_300_konnektor_van_es_senki_sem_tudja_miert","timestamp":"2019. november. 05. 10:22","title":"Ebben a házban több mint 300 konnektor van, és senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország a második legnagyobb gazdasági növekedést érheti el idén az Európai Unióban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerdán ismertetett októberi felülvizsgált jelentése szerint. Ugyanebből az is kiderül, hogy lassul az euróövezet gazdasági bővülése, különösen a kereskedelem és a feldolgozóipar teljesítményének mérséklődése miatt.","shortLead":"Magyarország a második legnagyobb gazdasági növekedést érheti el idén az Európai Unióban a Nemzetközi Valutaalap (IMF...","id":"20191106_nemzetkozi_valutaalap_imf_magyarorszag_gazdasagi_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52dabe0-1a03-4239-bca5-1307a447bab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_nemzetkozi_valutaalap_imf_magyarorszag_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. november. 06. 16:13","title":"Magyarországot megdicsérte, Európa fölött fellegeket lát az IMF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0116ff09-c19c-4a4f-965c-63d9f52eb752","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Még Ronald Reagan és Margaret Thatcher is példaként emlegette a chilei szabadpiaci kapitalizmust. A modell viszont kifulladt, mert a leggazdagabb latin-amerikai országban a magukat vesztesnek érzők tömegtüntetésekben fejezték ki elégedetlenségüket, és engedményekre kényszerítették a kormányt.","shortLead":"Még Ronald Reagan és Margaret Thatcher is példaként emlegette a chilei szabadpiaci kapitalizmust. A modell viszont...","id":"201944__elegedetlenseg_chileben__besult_modell__egyenlotlenseg__megbukott_streber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0116ff09-c19c-4a4f-965c-63d9f52eb752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6126f50d-8de1-4921-95f1-703e088da393","keywords":null,"link":"/360/201944__elegedetlenseg_chileben__besult_modell__egyenlotlenseg__megbukott_streber","timestamp":"2019. november. 05. 16:00","title":"Mintapélda volt, de összeomlott a chilei szabadpiaci modell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b49425-a45e-42be-bcd4-1f3c329d9e4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre fontosabb szerepet kapnak majd az elektromos kisáruszállítók, ha a városokban tényleg komolyan veszik, hogy fontos az alacsony légszennyezettség.","shortLead":"Egyre fontosabb szerepet kapnak majd az elektromos kisáruszállítók, ha a városokban tényleg komolyan veszik...","id":"20191105_opel_vivaro_elektromos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6b49425-a45e-42be-bcd4-1f3c329d9e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ace7a5-35b2-407a-afb9-2fbe504326c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_opel_vivaro_elektromos","timestamp":"2019. november. 05. 14:20","title":"Az Opel is piacra dobja a maga elektromos furgonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14834cd-e218-4165-ad2f-e183dfe7d014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a Fidesznek, az ellenzéknek is feladta a leckét Borkai Zsolt szerdai lemondása - legalábbis abból a szempontból, hogy kinek lehet a legnagyobb esélye megszerezni a luxusjacht-botrányig bevehetetlennek gondolt polgármesteri széket. Egyelőre annyi biztos, hogy a nyáron összeállt ellenzék újra együtt vág neki a megmérettetésnek, a közös jelöltet pedig feltehetően egy a budapestihez hasonló előválasztáson választhatják ki.","shortLead":"Nemcsak a Fidesznek, az ellenzéknek is feladta a leckét Borkai Zsolt szerdai lemondása - legalábbis abból...","id":"20191106_Elovalasztas_dontheti_el_Gyorben_hogy_ki_induljon_Borkai_Zsolt_posztjaert_ellenzek_szinekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a14834cd-e218-4165-ad2f-e183dfe7d014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97164663-ab8f-4795-a209-3472b3ea5b34","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Elovalasztas_dontheti_el_Gyorben_hogy_ki_induljon_Borkai_Zsolt_posztjaert_ellenzek_szinekben","timestamp":"2019. november. 06. 16:11","title":"Előválasztás döntheti el Győrben, hogy kit indítson Borkai Zsolt posztjáért az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ade1887-9346-47f7-9522-2bc76e24afe2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csak az akropolisz hétszer akkora volt, mint Mükéné városa.","shortLead":"Csak az akropolisz hétszer akkora volt, mint Mükéné városa.","id":"20191106_Hatalmas_okori_fellegvarat_tartak_fel_Gorogorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ade1887-9346-47f7-9522-2bc76e24afe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9307a3e8-e9d8-47e6-98cd-df7bc81b6e19","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Hatalmas_okori_fellegvarat_tartak_fel_Gorogorszagban","timestamp":"2019. november. 06. 12:26","title":"Hatalmas ókori fellegvárat tártak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]