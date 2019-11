Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e905ce4-c91f-4b16-a107-6a7db1663413","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Százszor annyit használták a szót 2019-ben, mint a korábbi években.","shortLead":"Százszor annyit használták a szót 2019-ben, mint a korábbi években.","id":"20191107_A_klimasztrajk_lett_az_ev_szava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e905ce4-c91f-4b16-a107-6a7db1663413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6b174d-c301-4a0d-a618-c037aa6e86df","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_A_klimasztrajk_lett_az_ev_szava","timestamp":"2019. november. 07. 21:26","title":"A klímasztrájk lett az év szava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kórházak nem saját tulajdonba kapták meg az autókat, külön havidíjat kell fizetniük értük, és speciális szabályokat kell betartani a használatkor. ","shortLead":"A kórházak nem saját tulajdonba kapták meg az autókat, külön havidíjat kell fizetniük értük, és speciális szabályokat...","id":"20191107_Fizetnie_kell_a_korhazaknak_a_kormanytol_kapott_elektromos_autokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9ee838-db35-4012-8f0d-57ba3dcbd889","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Fizetnie_kell_a_korhazaknak_a_kormanytol_kapott_elektromos_autokert","timestamp":"2019. november. 07. 07:23","title":"Fizetnie kell a kórházaknak a kormánytól kapott elektromos autókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év egészében még így is kétszámjegyű a növekedés.","shortLead":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év...","id":"20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89248be2-ca7e-456d-b474-99cb25f3d374","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","timestamp":"2019. november. 06. 07:48","title":"Óriásit esett a Ferrari nyeresége, de így is van okuk az optimizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7cad9c-05b7-4d31-9e54-6e2f684d63c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB is vizsgálódik, valóban jogellenes tranzakciók történtek-e az Opus Global részvényeivel.","shortLead":"Az MNB is vizsgálódik, valóban jogellenes tranzakciók történtek-e az Opus Global részvényeivel.","id":"20191106_opus_tozsde_meszaros_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c7cad9c-05b7-4d31-9e54-6e2f684d63c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bde6c-f5cf-4415-9d0c-d34deb298e28","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_opus_tozsde_meszaros_mnb","timestamp":"2019. november. 06. 12:36","title":"Miért küldött vészjelzést Mészáros tőzsdei cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a Vogue brit kiadásának beszélt arról, hogy miként élte meg a magánéletére nehezedő társadalmi nyomást. ","shortLead":"A színésznő a Vogue brit kiadásának beszélt arról, hogy miként élte meg a magánéletére nehezedő társadalmi nyomást. ","id":"20191106_Emma_Watson_szingli_es_elvezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8117beab-dbe0-4670-8ca9-a813cfdb9ebc","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Emma_Watson_szingli_es_elvezi","timestamp":"2019. november. 06. 11:27","title":"Emma Watson szingli, és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az éjszaka lett rosszul a francia színésznő, Egy párizsi kórházában vár további vizsgálatokra.","shortLead":"Az éjszaka lett rosszul a francia színésznő, Egy párizsi kórházában vár további vizsgálatokra.","id":"20191106_Catherine_Deneuve_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debacaa3-3561-496d-8fee-b38cefe58c99","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Catherine_Deneuve_korhaz","timestamp":"2019. november. 06. 12:55","title":"Catherine Deneuve súlyos állapotban került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított a közvetlen szomszédja volt. Segítette őket, amikor megszorultak.","shortLead":"Az egyik gyanúsított a közvetlen szomszédja volt. Segítette őket, amikor megszorultak.","id":"20191107_szalonna_emberoles_idos_no_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a50eaaf-52ee-4551-8e16-09ef00f35a93","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_szalonna_emberoles_idos_no_rendorseg","timestamp":"2019. november. 07. 07:30","title":"Jól ismerhette gyilkosait a szalonnai emberölés áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyilkossággal vádolták őket.","shortLead":"Gyilkossággal vádolták őket.","id":"20191106_Pont_ugy_szokott_meg_ket_rab_a_bortonbol_ahogy_azt_a_filmeken_latjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810723ed-9734-4362-837e-54079a1948e8","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Pont_ugy_szokott_meg_ket_rab_a_bortonbol_ahogy_azt_a_filmeken_latjuk","timestamp":"2019. november. 06. 10:27","title":"Pont úgy szökött meg két rab a börtönből, ahogy azt a filmeken látjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]