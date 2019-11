Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benziné viszont nem változik.","shortLead":"A benziné viszont nem változik.","id":"20191111_Marad_400_forint_felett_a_gazolaj_literenkenti_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e39625-964f-4e4a-8913-0be7be7511de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_Marad_400_forint_felett_a_gazolaj_literenkenti_ara","timestamp":"2019. november. 11. 12:43","title":"Marad 400 forint felett a gázolaj literenkénti ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kelemen Hunor (RMDSZ) közel négy százalékos eredményt ért el az elnökválasztás első fordulójában.","shortLead":"Kelemen Hunor (RMDSZ) közel négy százalékos eredményt ért el az elnökválasztás első fordulójában.","id":"20191111_Iohannis_nyert_Romaniaban_az_elso_reszeredmenyek_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac9d8b9-47e8-4e2f-8355-dde216f2c4c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Iohannis_nyert_Romaniaban_az_elso_reszeredmenyek_szerint","timestamp":"2019. november. 11. 08:03","title":"Iohannis magabiztosan nyert Romániában az első részeredmények szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.","shortLead":"Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.","id":"20191109_Hetvegen_senki_nem_segit_az_egyedul_elo_mozgasserulteknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a117078-d102-4004-b72b-41d60fb9272d","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Hetvegen_senki_nem_segit_az_egyedul_elo_mozgasserulteknek","timestamp":"2019. november. 09. 19:33","title":"Hétvégén senki nem segíti az egyedül élő mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vallási tekintetben színes Libanon példátlanul egységesen tüntet a politikai és gazdasági káosz ellen. A tiltakozás és a kormányfő lemondása kényesen érinti a Hezbollah mozgalmat.","shortLead":"A vallási tekintetben színes Libanon példátlanul egységesen tüntet a politikai és gazdasági káosz ellen. A tiltakozás...","id":"201945__ujjaszuleto_libanon__korrupt_elit__hezbollah__meltosaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b828e4-456e-4c6a-bdf1-8ebf83474c00","keywords":null,"link":"/360/201945__ujjaszuleto_libanon__korrupt_elit__hezbollah__meltosaggal","timestamp":"2019. november. 10. 12:00","title":"A WhatsApp megadóztatásának ötlete hozhat rendszerváltást Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ed81ae-6002-49a0-ae59-e92ad34bd002","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miként lesz valakiből filmrajongó a háború közepén Szíriában, és hogyan lesz mászóka egy tank tetejéből Afganisztánban. A 16. Verzió Emberi Jogi Filmfesztiválon a 46 országból érkező 75 film azt mutatja be, hogy a világon akkor is van élet, ha a bolygó éppen lakhatatlannak mutatja magát.","shortLead":"Miként lesz valakiből filmrajongó a háború közepén Szíriában, és hogyan lesz mászóka egy tank tetejéből Afganisztánban...","id":"201945_film__tank_es_dilihaz_16_verzio_filmfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3ed81ae-6002-49a0-ae59-e92ad34bd002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332d59a8-013c-4a15-ae5f-20eae7d1572d","keywords":null,"link":"/360/201945_film__tank_es_dilihaz_16_verzio_filmfesztival","timestamp":"2019. november. 11. 12:00","title":"Így tanított filmezést egy szíriai fiatal, miközben bombázták a városát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54bfa78-a2f2-420d-b0ed-77b1ede537e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szocsi helyett Szamarában szállt le az orosz Podeda légitársaság Boeing 737-es gépe, miután kiderült, hogy az egyik utas a WC-ben rágyújtott egy elektromos cigarettára. Október utolsó napjaiban egy ismert színésznő viselkedése miatt kellett megszakítani egy repülést.","shortLead":"Szocsi helyett Szamarában szállt le az orosz Podeda légitársaság Boeing 737-es gépe, miután kiderült, hogy az egyik...","id":"20191110_Kenyszerleszallas_egy_ecigi_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c54bfa78-a2f2-420d-b0ed-77b1ede537e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336ee58-bb59-4011-8a94-9302c73e27a7","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Kenyszerleszallas_egy_ecigi_miatt","timestamp":"2019. november. 10. 11:47","title":"Kényszerleszállás egy e-cigi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ad7c5b-753a-4ac5-b2ae-db42204803f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az About Face nevű eszköz az Adobe legújabb játékszere. Bár még nincs kész, a tudása miatt már most sokakat érdekelhet.","shortLead":"Az About Face nevű eszköz az Adobe legújabb játékszere. Bár még nincs kész, a tudása miatt már most sokakat érdekelhet.","id":"20191111_adobe_about_face_photoshop_kepmanipulacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ad7c5b-753a-4ac5-b2ae-db42204803f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98db6f3f-6717-4506-87dd-f03572efdd43","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_adobe_about_face_photoshop_kepmanipulacio","timestamp":"2019. november. 11. 12:03","title":"Ez az anti-Photoshop kiszúrja, ha egy fotót manipuláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos viszont nem lett.","shortLead":"Telitalálatos viszont nem lett.","id":"20191110_Hasitottak_a_huszas_szamok_a_hats_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfeb7a3-81b6-4166-8f4e-2222eb076650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Hasitottak_a_huszas_szamok_a_hats_lotton","timestamp":"2019. november. 10. 17:18","title":"Hasítottak a húszas számok a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]