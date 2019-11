Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt év alatt 160 napja ragadt benn a polgármesternek, most ez több millió forintot ért. ","shortLead":"Öt év alatt 160 napja ragadt benn a polgármesternek, most ez több millió forintot ért. ","id":"20191112_Tobbmillios_szabadsagmegvaltassal_tavozik_az_erdi_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a504f49b-890f-4046-b668-211999efbbca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Tobbmillios_szabadsagmegvaltassal_tavozik_az_erdi_polgarmester","timestamp":"2019. november. 12. 10:41","title":"Többmilliós szabadságmegváltással távozik az érdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e8a715-4492-4802-8c7d-33703c42e55e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Oda a fővárosi többség, és több nagyvárost is elveszített a Fidesz októberben. 2006 óta ez volt az első olyan választás, amit nem nyert meg a kormánypárt, az ujjgyakorlattá alakult agresszív hatalomgyakorlás után új magatartásformát kell keresni – az ellenzékiséget kell megtöltenie a Fidesznek tartalommal. A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése megmutatta, hogy ezt még tanulni kell.","shortLead":"Oda a fővárosi többség, és több nagyvárost is elveszített a Fidesz októberben. 2006 óta ez volt az első olyan...","id":"20191113_Megakadt_a_Fidesz_torkan_hogy_ellenzekben_kell_lennie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6e8a715-4492-4802-8c7d-33703c42e55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061d2d8e-2531-466c-8a87-9ed6adeade0e","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Megakadt_a_Fidesz_torkan_hogy_ellenzekben_kell_lennie","timestamp":"2019. november. 13. 17:30","title":"Megakadt a Fidesz torkán, hogy ellenzékben kell lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek legnagyobb megengedett sebességét Hollandia – jelentette be Mark Rutte miniszterelnök szerdán.","shortLead":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek...","id":"20191113_Felejtse_el_a_szaguldozast_Hollandiaban_drasztikusan_csokkentettek_a_sebesseghatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc66d14-cc06-41c1-9e05-e2bd4e2e4948","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Felejtse_el_a_szaguldozast_Hollandiaban_drasztikusan_csokkentettek_a_sebesseghatart","timestamp":"2019. november. 13. 18:55","title":"Felejtse el a száguldozást Hollandiában, drasztikusan csökkentették a sebességhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c30d28-4642-4f41-871d-8529c7b64586","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél pontosabb, telemedicinás rendszerrel teljesen kompatibilis vércukormérő készüléket dobott piacra a magyar 77 Elektronika nevű cég. A rendszerben a beteg és az orvos is beállíthatja, mikor esedékes a következő mérés. A fejlesztők szerint közel 20 ezer beteg most ingyenesen is hozzájuthat a készülékhez.","shortLead":"Minden eddiginél pontosabb, telemedicinás rendszerrel teljesen kompatibilis vércukormérő készüléket dobott piacra...","id":"20191113_cukorbetegseg_vercukorszint_meres_vercukorszintmero_dcont_etalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29c30d28-4642-4f41-871d-8529c7b64586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22896acd-467c-438e-b763-7d3f6c27eb96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_cukorbetegseg_vercukorszint_meres_vercukorszintmero_dcont_etalon","timestamp":"2019. november. 13. 15:33","title":"Több százezer cukorbetegnek segíthet egy új magyar fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha valakinek korábban vissza kellett fizetnie lakástámogatást, az eleshet a csoktól. ","shortLead":"Ha valakinek korábban vissza kellett fizetnie lakástámogatást, az eleshet a csoktól. ","id":"20191113_Ellenorzik_jovore_a_csokos_tamogatasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b19d80-0520-49b4-9900-5d14cf81b2e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Ellenorzik_jovore_a_csokos_tamogatasokat","timestamp":"2019. november. 13. 14:53","title":"Ellenőrzik jövőre a csokos támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dd49f9-89c7-43ed-a8e6-0209361ac0ac","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Olyan még nem volt Magyarországon, mint ami most történik: először mutatnak be VR-filmeket egy fesztiválon. Meg is néztünk néhányat a kínálatból, a kurátorok pedig elárulták nekünk, hogy szerintük van-e jövője a VR szimulátorokra készített dokumentumfilmeknek, lesz-e valaha VR-Oscar, miért nem remekelnek a műfajban a magyarok, és hogy vajon tömegesen menekülünk-e majd VR-szemüveg mögé a valóság elől.","shortLead":"Olyan még nem volt Magyarországon, mint ami most történik: először mutatnak be VR-filmeket egy fesztiválon. Meg is...","id":"20191112_Tobb_orat_is_kepes_vagyok_virtualis_valosagban_tolteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71dd49f9-89c7-43ed-a8e6-0209361ac0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb04a5ab-26f0-41a5-9bcc-f929d1ab9458","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Tobb_orat_is_kepes_vagyok_virtualis_valosagban_tolteni","timestamp":"2019. november. 12. 17:30","title":"„Több órát is képes vagyok virtuális valóságban tölteni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422","c_author":"Balavány György","category":"kultura","description":"Ha tudunk büszkék lenni őseink hőstetteire, tudnunk kellene szégyenkeznünk is bűneik miatt.","shortLead":"Ha tudunk büszkék lenni őseink hőstetteire, tudnunk kellene szégyenkeznünk is bűneik miatt.","id":"20191113_Balavany_Nagyapak_fiuk_turulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3a9c5f-7212-407a-b1da-a97f773232bc","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Balavany_Nagyapak_fiuk_turulok","timestamp":"2019. november. 13. 12:13","title":"Balavány: Nagyapák, fiúk, turulok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László beszélt arról is, hogy Freundnak nem kellett volna a fiatalságot mételyező tudósokról írnia, és hogy az intézetelvételek miatt ki kellett lépniük a Science Europe nevű nemzetközi szervezetből, mivel ők szigorú politikamentességet várnak el tagjaiktól.","shortLead":"Lovász László beszélt arról is, hogy Freundnak nem kellett volna a fiatalságot mételyező tudósokról írnia, és...","id":"20191113_lovasz_laszlo_mta_elnok_kutatohalozat_maroth_miklos_elkh_freund_tamas_kiszivargott_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06815a24-d7ec-4f05-8b37-1097a447bad5","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_lovasz_laszlo_mta_elnok_kutatohalozat_maroth_miklos_elkh_freund_tamas_kiszivargott_level","timestamp":"2019. november. 13. 11:05","title":"Erre gondol az MTA-elnök minden lefekvéskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]