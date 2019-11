Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, fél évig volt letartóztatásban, akkor óvadék ellenében sem engedték ki. A nyomozás állásáról nem árultak el részleteket a hatóságok.","shortLead":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, fél évig volt letartóztatásban, akkor óvadék...","id":"20191114_szabadlabon_az_olasz_husmagnas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c95633f-a1b9-45c9-b090-6d99aba51200","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_szabadlabon_az_olasz_husmagnas","timestamp":"2019. november. 14. 15:48","title":"Szabadon engedték az olasz húsmágnást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38fdaa5-27f0-4fdd-b59f-a1cd8321c516","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárják a Puskás Aréna környékét péntek délután 3-tól, az Erzsébet híd és a Nagykörút is beállhat emiatt. ","shortLead":"Lezárják a Puskás Aréna környékét péntek délután 3-tól, az Erzsébet híd és a Nagykörút is beállhat emiatt. ","id":"20191114_Ujabb_apokalipszis_Budapesten_most_a_Puskas_Arena_megnyitasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a38fdaa5-27f0-4fdd-b59f-a1cd8321c516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc23192-e60a-4b53-aef4-96cbcbe4fd3a","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Ujabb_apokalipszis_Budapesten_most_a_Puskas_Arena_megnyitasa_miatt","timestamp":"2019. november. 14. 17:07","title":"Újabb apokalipszis jön Budapesten, most a Puskás Aréna megnyitása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha gyorsabban megeszem az adventi naptárból a csokit, hamarabb lesz karácsony? – kérdezi az ötéves, és ez teljesen rendben van. Ő már lát összefüggéseket, de az időfogalma még nem tökéletes. Hogy jutott idáig, és hová fejlődik? ","shortLead":"Ha gyorsabban megeszem az adventi naptárból a csokit, hamarabb lesz karácsony? – kérdezi az ötéves, és ez teljesen...","id":"20191112_Ha_majd_kisbaba_leszek__Hogyan_erzekelik_az_idot_a_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c553bcbb-d057-4c41-ba9e-c94e3c060985","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191112_Ha_majd_kisbaba_leszek__Hogyan_erzekelik_az_idot_a_gyerekek","timestamp":"2019. november. 13. 09:30","title":"\"Ha majd kisbaba leszek\" - Hogyan érzékelik az időt a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"1d6fa848-1cdd-40ef-bb34-6cb8be8924ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar biztosjelölt válaszai nem győzték meg a baloldali és a liberális frakciókat, pótkérdések jönnek. ","shortLead":"A magyar biztosjelölt válaszai nem győzték meg a baloldali és a liberális frakciókat, pótkérdések jönnek. ","id":"20191114_meghallgatas_Varhelyi_Oliver_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d6fa848-1cdd-40ef-bb34-6cb8be8924ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4953759a-4a71-4770-9331-2f0656fb47d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_meghallgatas_Varhelyi_Oliver_szavazas","timestamp":"2019. november. 14. 14:59","title":"Nem ment át meghallgatásán Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény beszólásokkal teli vita zajlott a ferencvárosi képviselő-testület alakuló ülésén.","shortLead":"Kemény beszólásokkal teli vita zajlott a ferencvárosi képviselő-testület alakuló ülésén.","id":"20191115_ix_kerulet_ferencvaros_kepvselotestulet_alakuloules_momentum_fidesz_baranyi_krisztina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab01db21-5640-494e-ad38-bfd557701784","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_ix_kerulet_ferencvaros_kepvselotestulet_alakuloules_momentum_fidesz_baranyi_krisztina","timestamp":"2019. november. 15. 06:19","title":"Így került egy platformra a Fidesz és a Momentum Baranyi Krisztinával szemben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök nemrég ártalmas álomnak nevezte a monetáris uniót, most arról írt, hogyan lehetne megreformálni.","shortLead":"A jegybankelnök nemrég ártalmas álomnak nevezte a monetáris uniót, most arról írt, hogyan lehetne megreformálni.","id":"20191114_Matolcsy_leirta_szerinte_hogyan_kellene_helyrehozni_a_kudarcot_vallo_eurot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e52f8e-66f0-437d-9f7b-1a6a4fb1d530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Matolcsy_leirta_szerinte_hogyan_kellene_helyrehozni_a_kudarcot_vallo_eurot","timestamp":"2019. november. 14. 13:36","title":"Matolcsy leírta, szerinte hogyan kellene helyrehozni a kudarcot valló eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19075dc3-bf36-4d8c-9851-ca28300bc0ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kínai kutatók olyan fehérjét mutattak ki a csontképző sejtekben, az oszteoblasztokban, amely erősítheti vagy fékezheti az új csontsejtek képződését – tudósítottak az eLife szaklapban. ","shortLead":"Kínai kutatók olyan fehérjét mutattak ki a csontképző sejtekben, az oszteoblasztokban, amely erősítheti vagy fékezheti...","id":"20191105_Teher_alatt_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19075dc3-bf36-4d8c-9851-ca28300bc0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414b2767-dceb-45be-aad5-5eb86ebce880","keywords":null,"link":"/360/20191105_Teher_alatt_no","timestamp":"2019. november. 13. 14:01","title":"Találtak valamit, amivel sokakat megvédhetnének a csontritkulástól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Többen mentek oda, mint amennyien eljöttek. A kisebb városok versenyét a Pest megyei települések nyerték, élükön Szigetszentmiklóssal. A kisvárosoknál az élbolyba tartozik még a Velencei-tónál lévő Gárdony és Velence, illetve Hajdúszoboszló, Siófok és Balatonalmádi.\r

","shortLead":"Többen mentek oda, mint amennyien eljöttek. A kisebb városok versenyét a Pest megyei települések nyerték, élükön...","id":"20191114_magyar_varosok_koltozos_egyenlege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dca69cc-fcf2-4a74-89de-39c1ec36af82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191114_magyar_varosok_koltozos_egyenlege","timestamp":"2019. november. 14. 10:35","title":"Három magyar város mágnesként vonzza az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]