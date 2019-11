Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan szeméttelepet építettek korábban Kínában, amelyet a mérnökök akkori elmondása szerint legalább 50 évig használni lehet majd. Mindjárt betelik.","shortLead":"Egy olyan szeméttelepet építettek korábban Kínában, amelyet a mérnökök akkori elmondása szerint legalább 50 évig...","id":"20191115_szemettelep_kina_egetomu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0f1fb9-7fa5-41f0-b367-8d7d471f3f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_szemettelep_kina_egetomu","timestamp":"2019. november. 15. 15:03","title":"50 évre tervezték, de már majdnem megtelt a gigászi szeméttelep Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy az adóbevallását ne adhassák ki a New York-i ügyészségnek – jelentette be csütörtökön este kiadott közleményében Jay Sekulow, az amerikai elnök ügyvédje.","shortLead":"Az amerikai elnök az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy az adóbevallását...","id":"20191115_donald_trump_amerikai_elnok_adobevallas_alkotmanybirosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68a483d-3914-402b-8dca-d515f1a410e9","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_donald_trump_amerikai_elnok_adobevallas_alkotmanybirosag","timestamp":"2019. november. 15. 05:16","title":"Meddig megy el Trump, hogy ne kelljen kiadnia az adóbevallásait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány kedden benyújtott egy 200 oldalas salátatörvény-javaslatot az Országgyűlésnek, amely tovább erősítheti a bíróságok feletti kormányzati befolyást és biztosíthatja, hogy a különbíróságok felállítása nélkül is a kormánynak kedvező döntések születhessenek a politikailag kényes ügyekben – áll az Amnesty International Magyarország friss elemzésében.","shortLead":"A kormány kedden benyújtott egy 200 oldalas salátatörvény-javaslatot az Országgyűlésnek, amely tovább erősítheti...","id":"20191115_amnesty_international_magyarorszag_orban_kormany_biroi_fuggetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053c301a-f5d1-4c68-86da-3f53c300f88d","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_amnesty_international_magyarorszag_orban_kormany_biroi_fuggetlenseg","timestamp":"2019. november. 15. 13:53","title":"Amnesty: A kormány arra készül, hogy tovább korlátozza a bíróságok függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5993466-04ef-4acc-9086-21c404a56c3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este hétkor kezdőrúgás, a miniszterelnök a közjogi méltóságokkal már a VIP-ben.","shortLead":"Este hétkor kezdőrúgás, a miniszterelnök a közjogi méltóságokkal már a VIP-ben.","id":"20191115_Orban_mar_a_VIPben_az_uj_Puskas_Arenaban__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5993466-04ef-4acc-9086-21c404a56c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ef1225-6d3d-4110-9306-ee5b47cbe2c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Orban_mar_a_VIPben_az_uj_Puskas_Arenaban__fotok","timestamp":"2019. november. 15. 17:35","title":"Orbán már a VIP-ben az új Puskás Arénában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed748c7-42d9-4cf8-98a5-6835ae17194e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Húszmillió forintot gyűjtöttek össze, az első kiállítás a női nemi szerv körül kialakult mítoszokról szól. ","shortLead":"Húszmillió forintot gyűjtöttek össze, az első kiállítás a női nemi szerv körül kialakult mítoszokról szól. ","id":"20191116_Megnyilt_a_vilag_elso_vaginamuzeuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ed748c7-42d9-4cf8-98a5-6835ae17194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f55785-4516-485e-985d-3320960ab3a3","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Megnyilt_a_vilag_elso_vaginamuzeuma","timestamp":"2019. november. 16. 16:57","title":"Így néz ki a világ első vaginamúzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635877dd-562c-4af1-b1a3-86eb755011c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év múlva szállnának le a bolygón.","shortLead":"Két év múlva szállnának le a bolygón.","id":"20191115_Marsra_szallo_szondat_tesztelt_Kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=635877dd-562c-4af1-b1a3-86eb755011c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40256ffa-cf96-492e-9efb-92d21d634da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_Marsra_szallo_szondat_tesztelt_Kina","timestamp":"2019. november. 15. 11:49","title":"Marsra szálló szondát tesztelt Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény beszólásokkal teli vita zajlott a ferencvárosi képviselő-testület alakuló ülésén.","shortLead":"Kemény beszólásokkal teli vita zajlott a ferencvárosi képviselő-testület alakuló ülésén.","id":"20191115_ix_kerulet_ferencvaros_kepvselotestulet_alakuloules_momentum_fidesz_baranyi_krisztina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab01db21-5640-494e-ad38-bfd557701784","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_ix_kerulet_ferencvaros_kepvselotestulet_alakuloules_momentum_fidesz_baranyi_krisztina","timestamp":"2019. november. 15. 06:19","title":"Így került egy platformra a Fidesz és a Momentum Baranyi Krisztinával szemben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megint. Ezúttal négy embert állítottak elő.","shortLead":"Megint. Ezúttal négy embert állítottak elő.","id":"20191115_kurdbarat_polgarmester_torokorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2918920-6bb8-4ed8-8eb8-c2bf5926ce29","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_kurdbarat_polgarmester_torokorszag","timestamp":"2019. november. 15. 13:14","title":"Kurdbarát polgármestereket vettek őrizetbe Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]