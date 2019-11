Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók is kiérkeztek a budapesti balesethez.","shortLead":"A tűzoltók is kiérkeztek a budapesti balesethez.","id":"20191117_Harmas_karambol_tortent_a_Thokoly_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a639a79f-4b42-4552-ad35-a5160c61cd4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Harmas_karambol_tortent_a_Thokoly_uton","timestamp":"2019. november. 17. 19:38","title":"Hármas karambol történt a Thököly úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy középiskolai meccsen volt lövöldözés, többen megsebesültek.","shortLead":"Egy középiskolai meccsen volt lövöldözés, többen megsebesültek.","id":"20191116_A_nezokkel_teli_lelatora_lott_ra_egy_fegyveres_New_Jerseyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c8f6f7-df51-42a0-8d4a-e0c6e6867348","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_A_nezokkel_teli_lelatora_lott_ra_egy_fegyveres_New_Jerseyben","timestamp":"2019. november. 16. 11:50","title":"A nézőkkel teli lelátóra lőtt rá egy fegyveres New Jersey-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Baradla és a Béke termeiben egyszerre 90 beteget tudnak majd fogadni. ","shortLead":"A Baradla és a Béke termeiben egyszerre 90 beteget tudnak majd fogadni. ","id":"20191116__barlang_terapia_asztma_baradla_beke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403dd5ce-7e65-442a-b08d-e19a76ec8509","keywords":null,"link":"/elet/20191116__barlang_terapia_asztma_baradla_beke","timestamp":"2019. november. 16. 16:02","title":"Két magyar barlang is kinyitja kapuit az asztmások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b597152-e6a6-4dbc-8bc1-e02b4b12c211","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tolcsvai természet-művésztelep 20 év munkáit mutatja be Szentendrén.","shortLead":"A tolcsvai természet-művésztelep 20 év munkáit mutatja be Szentendrén.","id":"201946_kiallitas__termeszetmuveszet_vegtelen_atjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b597152-e6a6-4dbc-8bc1-e02b4b12c211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47526acb-2a9b-41ef-98cd-7b17a4b8e440","keywords":null,"link":"/360/201946_kiallitas__termeszetmuveszet_vegtelen_atjaro","timestamp":"2019. november. 17. 17:00","title":"Magyar land art: a természet megtört harmóniáját teremtik újra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b426b6-4934-438f-ba47-04d1be566278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 14 ezer pályázat közül választották ki a Nature Photagrapher of the Year verseny győztesét.","shortLead":"Több mint 14 ezer pályázat közül választották ki a Nature Photagrapher of the Year verseny győztesét.","id":"20191116_Magyar_lett_az_ev_legjobb_termeszetfotosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b426b6-4934-438f-ba47-04d1be566278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cddcb3-db89-47cf-bd4c-1cf69a29b074","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Magyar_lett_az_ev_legjobb_termeszetfotosa","timestamp":"2019. november. 16. 14:50","title":"Magyar lett az év legjobb természetfotósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lemondták egy november elejére hirdetett könyvbemutatóját, mire sokan megijedtek, hogy a humorista állapota rosszabbodott. A Bors azonban felhívta őt telefonon, és Sas József maga újságolta el, hogy lényegesen jobban van, mint néhány hónappal ezelőtt. ","shortLead":"Lemondták egy november elejére hirdetett könyvbemutatóját, mire sokan megijedtek, hogy a humorista állapota...","id":"20191117_Egyket_pillanatra_mar_fel_tud_allni_a_toloszekbol_Sas_Jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb3155f-ecc0-4718-b30b-05187a8ea456","keywords":null,"link":"/elet/20191117_Egyket_pillanatra_mar_fel_tud_allni_a_toloszekbol_Sas_Jozsef","timestamp":"2019. november. 17. 11:22","title":"Egy-két pillanatra már fel tud állni a tolószékből Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltekintve a horribilis ártól, a tartóssági aggályok miatt is ódzkodnak sokan az összehajtható telefonoktól. A Samsung első ilyen készüléke utódjánál, a Galaxy Fold 2-nél talán már nem lesz ok az aggodalomra.","shortLead":"Eltekintve a horribilis ártól, a tartóssági aggályok miatt is ódzkodnak sokan az összehajtható telefonoktól. A Samsung...","id":"20191116_samsung_dolnsys_megallapodas_ultravekony_edzett_uveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d4a001-f4a3-4013-bbc6-00cf989fe297","keywords":null,"link":"/tudomany/20191116_samsung_dolnsys_megallapodas_ultravekony_edzett_uveg","timestamp":"2019. november. 16. 16:03","title":"Érdemes kivárni: megoldódhat a Galaxy Fold legnagyobb problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Penta nagy kedvenc lett a közbeszerzéseknél, de a Normafánál tervezett fakivágások miatt került most a figyelem középpontjába. Most újratervezhetnek. ","shortLead":"A Penta nagy kedvenc lett a közbeszerzéseknél, de a Normafánál tervezett fakivágások miatt került most a figyelem...","id":"201946_penta_nem_csak_anormafanal_jarcsucsra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c25751-4460-4c8f-a273-9ea28d15c818","keywords":null,"link":"/360/201946_penta_nem_csak_anormafanal_jarcsucsra","timestamp":"2019. november. 16. 09:00","title":"Máshol is hasít a cég, amelyik a Normafánál fákat vághat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]