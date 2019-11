Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy a Samsung már dolgozik a Galaxy Fold utódján, a napokban viszont konkrét megerősítés is érkezett a vártnál korábbi megjelenésről. Lehet, hogy véletlenül került ki egy támogatási oldal, ugyanis nem sokkal később már le is vették.","shortLead":"Nem titok, hogy a Samsung már dolgozik a Galaxy Fold utódján, a napokban viszont konkrét megerősítés is érkezett...","id":"20191120_samsung_galaxy_fold2_tamogatoi_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b7b522-fc28-4fa1-9fee-c992a644fc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_samsung_galaxy_fold2_tamogatoi_oldal","timestamp":"2019. november. 20. 16:03","title":"Feltűnt, majd eltűnt a Samsung új összehajtható telefonjának támogatói oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére a görögök megtisztították nekünk az európai mozgásformákat.","shortLead":"Szerencsére a görögök megtisztították nekünk az európai mozgásformákat.","id":"20191120_Nemeth_Sandor_A_jogazas_demonokat_energizal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3590ea5-9ef8-40e6-a9c3-5fac99122b71","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Nemeth_Sandor_A_jogazas_demonokat_energizal","timestamp":"2019. november. 20. 14:31","title":"Németh Sándor: “A jógázás démonokat energizál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201947_felkeszult_fulszoveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b0e809-a5ba-43c6-88a5-4f133052b89e","keywords":null,"link":"/itthon/201947_felkeszult_fulszoveg","timestamp":"2019. november. 21. 11:40","title":"Dobszay János: Felkészült...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f3508e-ec26-4e42-8955-8b8fb16ad4a4","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Bonyolult a nők mai, magyarországi munkaerőpiaci helyzete – beidegződött, évtizedes társadalmi hagyományok és minták csapnak össze a friss munkaerőpiaci igények által megkívánt rugalmassággal, tudatossággal és kommunikációs képességekkel. Közép- vagy felsővezetőként még nehezebbek a kihívások.","shortLead":"Bonyolult a nők mai, magyarországi munkaerőpiaci helyzete – beidegződött, évtizedes társadalmi hagyományok és minták...","id":"20191119_Hogyan_segithetik_egymast_a_nok_Multbeli_mintak_a_jovo_munkahelyein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f3508e-ec26-4e42-8955-8b8fb16ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e7c343-eaa7-4465-92a8-0bfe1c959e83","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191119_Hogyan_segithetik_egymast_a_nok_Multbeli_mintak_a_jovo_munkahelyein","timestamp":"2019. november. 20. 09:30","title":"Hogyan segíthetik egymást a nők? Múltbéli minták a jövő munkahelyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"5c65bbff-6823-4d0f-9524-899046a6ac43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elkészült a HVG legújabb rangsorkiadványa, amely az egyetemek és főiskolák toplistáját közli. Ez alapján már most látszik melyik intézményeket terelheti össze a kormány a jövőben. ","shortLead":"Elkészült a HVG legújabb rangsorkiadványa, amely az egyetemek és főiskolák toplistáját közli. Ez alapján már most...","id":"201947__felsooktatasi_rangsor__diploma_2020__budapest_egyetem__eltanulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c65bbff-6823-4d0f-9524-899046a6ac43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f124f88-8ecd-4870-b94e-ea7727fc7fd8","keywords":null,"link":"/360/201947__felsooktatasi_rangsor__diploma_2020__budapest_egyetem__eltanulok","timestamp":"2019. november. 21. 12:00","title":"Ha lesz budapesti szuperegyetem, a körvonalai már látszódnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Módosítaná a közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat a kormány, ám valójában megszünteti a magyar eljárások feletti ellenőrzést – írja az e heti HVG.","shortLead":"Módosítaná a közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat a kormány, ám valójában megszünteti a magyar eljárások feletti...","id":"20191120_kozbeszerzes_kormany_torvenyjavaslat_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56331cd-561c-4196-97cb-eb7666ca1e54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_kozbeszerzes_kormany_torvenyjavaslat_ellenorzes","timestamp":"2019. november. 20. 17:30","title":"Hozzányúlna a közbeszerzésekhez a kormány – meg is leptek mindenkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","shortLead":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","id":"20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ee8b3-b071-4919-874b-9e1d7896588e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. november. 20. 18:40","title":"Időközi választást kell tartani Dunaújvárosban a jobbikos polgármester parlamenti helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0041496-0c39-47bc-8db8-c4206102f79f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden a France Bleu közszolgálati rádió.","shortLead":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden...","id":"20191119_Fatyolviseles_miatt_nem_fogadott_be_egy_apacat_egy_francia_idosek_otthona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0041496-0c39-47bc-8db8-c4206102f79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7437c543-831e-4708-a101-0be259637441","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Fatyolviseles_miatt_nem_fogadott_be_egy_apacat_egy_francia_idosek_otthona","timestamp":"2019. november. 19. 20:39","title":"Fátyolviselés miatt nem fogadott be egy apácát egy francia idősek otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]