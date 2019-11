Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a86b4074-004f-4209-8686-eeee4ea48c34","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson szerint, ha a Skót Nemzeti Párt vezette skót kormány hivatalosan engedélyt kér az újabb függetlenségi népszavazásra, a kérvényt tartalmazó levelet visszaküldik a feladónak.","shortLead":"Boris Johnson szerint, ha a Skót Nemzeti Párt vezette skót kormány hivatalosan engedélyt kér az újabb függetlenségi...","id":"20191126_skot_fuggetlenseg_brit_kormany_skocia_fuggetlensegi_nepszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86b4074-004f-4209-8686-eeee4ea48c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc8bd5c-a1a4-416c-b776-3bca1fbb875d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_skot_fuggetlenseg_brit_kormany_skocia_fuggetlensegi_nepszavazas","timestamp":"2019. november. 26. 21:05","title":"Tárgyalni sem lesz hajlandó a skót függetlenségről a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a51c8d-6380-45ca-b316-5261adec9001","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bejelentett, legálisan itt dolgozó ukrán állampolgárok száma már elérte a 15 ezret.","shortLead":"A bejelentett, legálisan itt dolgozó ukrán állampolgárok száma már elérte a 15 ezret.","id":"20191127_ukran_vendegmunkasok_foglalkoztatas_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a51c8d-6380-45ca-b316-5261adec9001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3022bef-e1fa-46d8-8edb-150a75a078b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_ukran_vendegmunkasok_foglalkoztatas_ksh","timestamp":"2019. november. 27. 13:19","title":"Két és félszeresére nőtt egy év alatt a Magyarországon dolgozó ukránok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b2215a-1717-4798-8462-5939516ad74d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Elbocsátások kezdődnek az Audi két németországi gyárában, de lesznek területek, ahol létszámfejlesztést terveznek.","shortLead":"Elbocsátások kezdődnek az Audi két németországi gyárában, de lesznek területek, ahol létszámfejlesztést terveznek.","id":"20191126_Az_Audinal_9500_fos_leepitesre_keszulnek_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b2215a-1717-4798-8462-5939516ad74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9931b0ff-71d5-41f5-a484-0a72c354ffd2","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Az_Audinal_9500_fos_leepitesre_keszulnek_Nemetorszagban","timestamp":"2019. november. 26. 15:05","title":"Az Audi 9500 fős leépítésre készül Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d27a4f-27fc-4194-8242-d51668d72334","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Számszerű bizonyítékokat talált a HVG arra, hogy az Orbán-kormány már az iskolák normál működtetését is a szülői pénztárcákra alapozza.","shortLead":"Számszerű bizonyítékokat talált a HVG arra, hogy az Orbán-kormány már az iskolák normál működtetését is a szülői...","id":"201948__draga_iskolak__tankeruleti_regulak__tunteto_tanarok__szulocsatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15d27a4f-27fc-4194-8242-d51668d72334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d050009-a914-4e67-9580-b64b990f42b4","keywords":null,"link":"/360/201948__draga_iskolak__tankeruleti_regulak__tunteto_tanarok__szulocsatorna","timestamp":"2019. november. 28. 11:00","title":"Annak lehet az élet is derűs iskola, akinek szülei eleget fizetnek az \"ingyenes\" iskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865ca9ea-297a-4e32-90d7-e03b07b53c34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4.7 literes V8-as Maserati motor van benne, ami 450 lóerős.","shortLead":"4.7 literes V8-as Maserati motor van benne, ami 450 lóerős.","id":"20191127_Szuper_exkluziv_Alfa_Romeo_Disco_Volante","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=865ca9ea-297a-4e32-90d7-e03b07b53c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93aa088-013d-44af-b7ad-6a0be523bb7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Szuper_exkluziv_Alfa_Romeo_Disco_Volante","timestamp":"2019. november. 27. 11:12","title":"Kötelező videózni, ha felbukkan egy ilyen szuper exkluzív Alfa Romeo Disco Volante","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római látogatásán részt vett a pápa szokásos szerdai általános kihallgatásán a Szent Péter téren. Az ajándék mellé némi statisztikával is készült.","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római...","id":"20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf3cbb2-7f2c-4432-9ee3-f218f15c8b76","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. november. 27. 20:16","title":"Ajándékot is vitt a fideszes államtitkár Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd55fda7-01b2-48ac-abf6-ed25d2f55c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kassai Dániel szerint Budapest vezetése enged a kormány zsarolásának.","shortLead":"Kassai Dániel szerint Budapest vezetése enged a kormány zsarolásának.","id":"20191126_Nekiment_Karacsonyeknak_az_LMPbol_kizart_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd55fda7-01b2-48ac-abf6-ed25d2f55c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65afc946-2a1c-409a-9947-d2dd27722671","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Nekiment_Karacsonyeknak_az_LMPbol_kizart_kepviselo","timestamp":"2019. november. 26. 15:22","title":"Elkeseredett és csalódott posztban ment neki Karácsonyéknak az ellenzéki önkormányzati képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36749418-c3e5-4869-a698-2263563ce349","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Örkény élén marad Mácsai Pál, a Budapest Bábszínház éléről távozik Meczner János. ","shortLead":"Az Örkény élén marad Mácsai Pál, a Budapest Bábszínház éléről távozik Meczner János. ","id":"20191127_Kiderult_kik_vezethetik_tovabb_az_Orkeny_a_Kolibri_es_a_Babszinhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36749418-c3e5-4869-a698-2263563ce349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8b7697-fa06-409c-bd80-80d39306769f","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Kiderult_kik_vezethetik_tovabb_az_Orkeny_a_Kolibri_es_a_Babszinhazat","timestamp":"2019. november. 27. 15:38","title":"Kiderült, kik vezethetik tovább az Örkényt, a Kolibrit és a Bábszínházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]