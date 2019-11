Nálunk most különös hangsúlya van minden olyan autótípusnak, amelyre rá lehet húzni a nagycsaládos kedvezményként kapható 2,5 millió forintot. Persze a támogatáshoz jár egy matrica is, meg három évig nem lehet eladni az autót, de ettől eltekintve elég jó ajánlat.

Persze a számtalan Dacia Lodgy mellett, bekerülnek olyan modellek is, amelyeknél elég vitatható képlet, mint a BMW X7, vagy akár a Mercedes-Benz GLS, amelynek van Maybach változata is már. De ide sorolhatóak a Range Roverek is, amelyekből van hétüléses.

Nos, ha mindezek mellett, még a leggyorsabbra is vágyuk, akkor most a Bentley Bentaygára érdemes szavazni, amelyből szintén van már hétüléses kivitel is újdonságként.

A W12-es motorral pontosan 635 lóerős a Bentayga Speed, amelybe már rendelhető harmadik üléssor. A végeredmény pedig egy 306 km/h végsebességű és nagyjából 70-80 millió forintos kényelmes nagycsaládos jószág.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.