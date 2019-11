Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1272ed19-a2d4-46a9-89bf-a5f346f6e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Beat Saber egyike a jobb VR-játékoknak, így valahol nem meglepő, hogy a Facebook figyelmét is felkeltette a \"lézerkardos\" program.","shortLead":"A Beat Saber egyike a jobb VR-játékoknak, így valahol nem meglepő, hogy a Facebook figyelmét is felkeltette...","id":"20191129_beat_games_beat_saber_oculus_vr_szemuveg_jatek_facebook_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1272ed19-a2d4-46a9-89bf-a5f346f6e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39896dd3-18d0-46ab-9bf9-24d6a4f0d058","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_beat_games_beat_saber_oculus_vr_szemuveg_jatek_facebook_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 29. 16:03","title":"Izgalmas új játékokat adhat ki a Facebook, megvettek egy híresen jó céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74772f-6b60-484c-bfb2-3e536b2a9894","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti mérnököknek sikerült egy kicsit tovább optimalizálniuk az e-tron technikáját.","shortLead":"Az ingolstadti mérnököknek sikerült egy kicsit tovább optimalizálniuk az e-tron technikáját.","id":"20191129_25_kilometer_ennyivel_nott_az_audi_villanyautojanak_hatotavja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d74772f-6b60-484c-bfb2-3e536b2a9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fcdfc7-da85-49ba-9049-d8d2088ff5c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_25_kilometer_ennyivel_nott_az_audi_villanyautojanak_hatotavja","timestamp":"2019. november. 29. 11:21","title":"25 kilométer, ennyivel nőtt az Audi villanyautójának hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818b62dd-ae20-4c73-941b-52103a6dcd47","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megfelelő étrend segít fenntartani az energiaszintet, mérsékli a hangulatingadozást, növeli a szellemi és lelki tűrőképességet.","shortLead":"A megfelelő étrend segít fenntartani az energiaszintet, mérsékli a hangulatingadozást, növeli a szellemi és lelki...","id":"20191130_Kedvetlen_erotlen_Ezeket_az_eteleket_ajanljuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=818b62dd-ae20-4c73-941b-52103a6dcd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f67255-dbb4-41a3-a559-e303be4f0b3a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191130_Kedvetlen_erotlen_Ezeket_az_eteleket_ajanljuk","timestamp":"2019. november. 30. 08:30","title":"Kedvetlen, erőtlen? Ezeket az ételeket ajánljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59c775c-8661-4352-aab1-9c4e457111d7","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A bécsi székhelyű International Press Institute egy sajtószabadsággal foglalkozó szervezeteket összefogó hálózat. Az ebben résztvevő hat szervezet képviselői a múlt héten Budapesten jártak, és megvizsgálták a magyar sajtószabadság helyzetét. Elég rossz formáját mutatta - erről beszélt a Fülkében Mong Attila.","shortLead":"A bécsi székhelyű International Press Institute egy sajtószabadsággal foglalkozó szervezeteket összefogó hálózat...","id":"20191130_Mong_Attila_fulke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c59c775c-8661-4352-aab1-9c4e457111d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3a115b-ad5e-444f-98a4-750d0afb9810","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Mong_Attila_fulke","timestamp":"2019. november. 30. 11:00","title":"Fülke: az ellenzéki önkormányzatok megcsinálhatják a maguk észak-koreai újságját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc88b5aa-df59-4ba0-93b8-a73bed5ee1a8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld második leghosszabb folyója, a Nílus az eddig gondoltnál jóval régebben létezik, és a tudósok azt is tudni vélik, minek köszönheti hosszú túlélését.","shortLead":"A Föld második leghosszabb folyója, a Nílus az eddig gondoltnál jóval régebben létezik, és a tudósok azt is tudni...","id":"201948_a_sok_millio_eves_nilus_legujabb_felismeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc88b5aa-df59-4ba0-93b8-a73bed5ee1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442eb2fe-dca1-4b6c-a59c-0299a798ea86","keywords":null,"link":"/360/201948_a_sok_millio_eves_nilus_legujabb_felismeres","timestamp":"2019. november. 29. 16:00","title":"Megfejtették a Nílus 30 millió éves titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552b37e0-7ea6-4196-89cc-8e4b3deb5133","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az eltérő vallások mindegyike sérti egymást, és a Hit Gyülekezete sem kivétel. ","shortLead":"Az eltérő vallások mindegyike sérti egymást, és a Hit Gyülekezete sem kivétel. ","id":"20191129_Revesz_Hol_hit_ott_sertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552b37e0-7ea6-4196-89cc-8e4b3deb5133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9517e1-5bde-46a4-b0a0-cf9283ba0131","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Revesz_Hol_hit_ott_sertes","timestamp":"2019. november. 29. 11:22","title":"Révész: Hol hit, ott sértés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És E.T. újra hazatelefonál.","shortLead":"És E.T. újra hazatelefonál.","id":"20191129_ET_Elliott_Henry_Thomas_karacsony_karacsonyi_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e1eae3-41d7-4123-af26-5168426b6c47","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_ET_Elliott_Henry_Thomas_karacsony_karacsonyi_reklam","timestamp":"2019. november. 29. 08:50","title":"37 év után találkozik E.T. és Elliott egy bájos karácsonyi reklámban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas, hogy „nem is létezhetne” a galaxisban. A csillagászoknak még magyarázatot kell találniuk a jelenségre.","shortLead":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas...","id":"20191128_Akkora_fekete_lyukat_talaltak_amekkora_elvileg_nem_is_letezhetne_a_galaxisban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d85cde-de2e-4ad8-9c0c-f6e9ef93cda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_Akkora_fekete_lyukat_talaltak_amekkora_elvileg_nem_is_letezhetne_a_galaxisban","timestamp":"2019. november. 28. 21:18","title":"Akkora fekete lyukat találtak, amekkora elvileg nem is létezhetne a galaxisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]