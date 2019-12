Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24ef43f2-0e98-4ab0-92fd-6145ca8d6055","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elfogták a hágai késes támadás feltételezett elkövetőjét, egy 35 éves férfit - közölte szombat este a holland rendőrség.","shortLead":"Elfogták a hágai késes támadás feltételezett elkövetőjét, egy 35 éves férfit - közölte szombat este a holland rendőrség.","id":"20191130_Elfogtak_a_hagai_keses_tamadas_lehetseges_elkovetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24ef43f2-0e98-4ab0-92fd-6145ca8d6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb2f8a3-44fa-42cb-86e5-21d1a32fede6","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Elfogtak_a_hagai_keses_tamadas_lehetseges_elkovetojet","timestamp":"2019. november. 30. 18:45","title":"Elfogták a hágai késes támadás lehetséges elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536d8a5-ab13-4198-bc1e-348d160dd79e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Evanescence dobfelszerelését teljesen elégették.","shortLead":"Az Evanescence dobfelszerelését teljesen elégették.","id":"20191202_Toroltek_a_Slipknot_koncertjet_a_duhos_rajongok_gyujtogatni_kezdtek_a_szinpadon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f536d8a5-ab13-4198-bc1e-348d160dd79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e13926-58e3-4a3b-a124-97952dc97cc3","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Toroltek_a_Slipknot_koncertjet_a_duhos_rajongok_gyujtogatni_kezdtek_a_szinpadon","timestamp":"2019. december. 02. 10:36","title":"Törölték a Slipknot koncertjét, a dühös rajongók gyújtogatni kezdtek a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube új kezdőlapja miatt sok felhasználó bosszankodik. Többen azt kérik, a videomegosztó térjen vissza az előző elrendezésre, mert a mostani nagyon nem jó.","shortLead":"A YouTube új kezdőlapja miatt sok felhasználó bosszankodik. Többen azt kérik, a videomegosztó térjen vissza az előző...","id":"20191202_youtube_kezdolap_videok_ajanlasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83277d34-b4b0-4f5b-a1cd-0bf9411fb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_youtube_kezdolap_videok_ajanlasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:03","title":"A YouTube új lépése hazavágta a felhasználói élményt – üzenik sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedre tartó Tömörkény IC volt érintett az esetben.","shortLead":"A Szegedre tartó Tömörkény IC volt érintett az esetben.","id":"20191201_nyugati_palyaudvar_vonat_gazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb811e5-b01a-4e6e-8761-33e506eb81c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_nyugati_palyaudvar_vonat_gazolas","timestamp":"2019. december. 01. 18:16","title":"Gázolt a vonat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Auschwitz-Birkenau Emlékhely és Múzeum hívta fel a figyelmet a különösen gyomorforgató karácsonyi dekorációkra. Az Amazon azóta levette a termékeket. ","shortLead":"Az Auschwitz-Birkenau Emlékhely és Múzeum hívta fel a figyelmet a különösen gyomorforgató karácsonyi dekorációkra...","id":"20191202_Izlestelen_Auschwitztematikaju_karacsonyi_diszeket_arultak_az_Amazonon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c75729-a521-4227-913f-4c95acf1f4f1","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Izlestelen_Auschwitztematikaju_karacsonyi_diszeket_arultak_az_Amazonon","timestamp":"2019. december. 02. 10:41","title":"Ízléstelen, Auschwitz-tematikájú karácsonyi díszeket árultak az Amazonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87297376-e065-4657-ac0a-797a2a324c49","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az emlékezetes budapesti világbajnoki döntő - a dél-koreaiaktól elszenvedett egytusos vereség - után tett sportszerű nyilatkozatáért fair play díjat vehetett át a magyar férfi kardcsapat a Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) lausanne-i gáláján.","shortLead":"Az emlékezetes budapesti világbajnoki döntő - a dél-koreaiaktól elszenvedett egytusos vereség - után tett sportszerű...","id":"20191201_Fair_Playdijat_kapott_a_magyar_ferfi_kardvalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87297376-e065-4657-ac0a-797a2a324c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba1d882-e242-485b-a7e3-5df39338e3ec","keywords":null,"link":"/elet/20191201_Fair_Playdijat_kapott_a_magyar_ferfi_kardvalogatott","timestamp":"2019. december. 01. 14:41","title":"Fair Play-díjat kapott a magyar férfi kardválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról. Hogy a szabadalom meg is valósul, azt már valós fotók bizonyítják.","shortLead":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról...","id":"20191130_dji_dronvezerlo_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fac093d-db6d-446b-8d74-11bcafba5584","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_dji_dronvezerlo_okosora","timestamp":"2019. november. 30. 16:03","title":"Mutatjuk a spéci órát, amellyel már drónt is lehet vezérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]