Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","shortLead":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","id":"20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af2982c-4189-4b7c-8c8e-421b8e0e691b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","timestamp":"2019. december. 03. 19:37","title":"Súlyos testi sértés miatt elítélték az alsószentmártoni polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd8a4d6-50f1-4581-b2f1-0c33b9ddd540","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Halász Glória dokumentumfilmet rendezett a Vági Bence vezette cirkusztársulatról – a hvg360 most mindkét alkotót kamera elé ültette, hogy többet tudjunk meg a látványos és izgalmas film létrejöttéről. ","shortLead":"Halász Glória dokumentumfilmet rendezett a Vági Bence vezette cirkusztársulatról – a hvg360 most mindkét alkotót kamera...","id":"20191202_Mi_ez_a_cirkusz_video_halasz_gloria_vagi_bence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8a4d6-50f1-4581-b2f1-0c33b9ddd540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a363a64-55b2-4469-8c12-5ac339b3d99e","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Mi_ez_a_cirkusz_video_halasz_gloria_vagi_bence","timestamp":"2019. december. 02. 17:20","title":"Lebontanák a falakat, amik az emberek fejében vannak a cirkuszról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny","description":"A bíróságok átalakítása az államot védi a nép ellen.","shortLead":"A bíróságok átalakítása az államot védi a nép ellen.","id":"20191202_A_jogkereso_polgarnak_azert_lesz_rosszabb_hogy_a_kormanynak_jobb_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9681840c-2084-4a98-9dec-d4beeaf006fa","keywords":null,"link":"/velemeny/20191202_A_jogkereso_polgarnak_azert_lesz_rosszabb_hogy_a_kormanynak_jobb_legyen","timestamp":"2019. december. 02. 11:55","title":"A polgárnak rosszabb lesz, hogy a kormánynak jobb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7155606e-33f9-4292-ba0b-4525ca83e2a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2-1-re verte meg a Mainz a Frankfurtot.","shortLead":"2-1-re verte meg a Mainz a Frankfurtot.","id":"20191203_Gyoztes_golt_lott_Szalai_Adam_eloszor_miota_visszatert_Mainzba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7155606e-33f9-4292-ba0b-4525ca83e2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0071b2-7d2d-4985-9d0f-3f389ed9e64f","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Gyoztes_golt_lott_Szalai_Adam_eloszor_miota_visszatert_Mainzba","timestamp":"2019. december. 03. 05:53","title":"Győztes gólt lőtt Szalai Ádám, először, mióta visszatért Mainzba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak egy tenyérnyi helyen kaparta le a jeget, aztán útnak indult.","shortLead":"Csak egy tenyérnyi helyen kaparta le a jeget, aztán útnak indult.","id":"20191203_lefagyott_szelvedo_autos_rendorseg_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192c98dc-c298-4036-a9e2-6c9edc560146","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_lefagyott_szelvedo_autos_rendorseg_birsag","timestamp":"2019. december. 03. 10:10","title":"Lefagyott szélvédőn át kukucskált a sofőr, kiakadtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor elvégzett egy gyors kalkulációt, mert kíváncsi volt arra, hogy a következő húsz évben hány százalékkal kell éves átlagban emelkedniük a budapesti használtlakás-áraknak, hogy ma megérje hitelt felvenni a vásárláshoz. Az eredmény meglepő, de jobban belegondolva tökéletesen érthető: évi 1,27 százalékos áremelkedés kompenzálja a teljes futamidő alatt kifizetendő kamatot. ","shortLead":"A Bankmonitor elvégzett egy gyors kalkulációt, mert kíváncsi volt arra, hogy a következő húsz évben hány százalékkal...","id":"20191203_lakashitel_lakasar_hitel_ertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1d7ec9-59a7-4e13-b20f-f4a8039c8b60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_lakashitel_lakasar_hitel_ertek","timestamp":"2019. december. 03. 09:55","title":"Meglepődne, ha tudná, mennyit kell emelkednie a lakás árának, hogy kitermelje a hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8317e29-f59f-4270-985c-cb2027f074ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a magyar főváros ezúttal magát alakítja. ","shortLead":"Úgy tűnik, a magyar főváros ezúttal magát alakítja. ","id":"20191203_Fekete_Ozvegy_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8317e29-f59f-4270-985c-cb2027f074ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5197b26-cf4e-4424-a67a-6c58042f092f","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Fekete_Ozvegy_elozetes","timestamp":"2019. december. 03. 10:42","title":"Hány budapesti helyszínt ismer fel a Fekete Özvegy előzetesében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cbb740-7a76-4aaf-9fdc-dd7f2bea76f0","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Dés László korábbi szövegírója nem vállalta el 1995-ben A dzsungel könyvét, helyette ugrott be Geszti Péter megírni a dalszövegeket. Ebből a véletlenből egy több mint két évtizedes barátság lett, és számos közös munka. Az alig két évig létező és iszonyú sikereket elérő Jazz+Az zenekart január 17-én egy koncert erejéig újra összerántják. Interjú a szerzőpárossal.","shortLead":"Dés László korábbi szövegírója nem vállalta el 1995-ben A dzsungel könyvét, helyette ugrott be Geszti Péter megírni...","id":"20191202_DesGeszti_Ez_nem_olyan_mint_egy_rossz_kapcsolat_ez_egy_nyitott_hazassag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66cbb740-7a76-4aaf-9fdc-dd7f2bea76f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66a4304-4ce7-4e25-b550-e18ee14b8ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_DesGeszti_Ez_nem_olyan_mint_egy_rossz_kapcsolat_ez_egy_nyitott_hazassag","timestamp":"2019. december. 02. 14:40","title":"Dés-Geszti: „Ez nem olyan, mint egy rossz kapcsolat, ez egy nyitott házasság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]